Schwerpunkt: Reaktionen auf das Urteil gegen Beate Zschäpe

Gestern wurdevom Oberlandesgericht München wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Feuilletons debattieren nicht über. Wir suchen, wie so oft, anderswo nach interessanten Reflexionen.Acht dertrugen türkische Namen, eines einen griechischen, eines einen deutschen. Fatma Aydemir stellt in dereinen Tag nach dem Urteil gegen Beate Zschäpe die Fragen, die bis heute: "Wie kann es sein, dass bei solch einer Namensliste die Behörden all die Jahre nicht auf die Idee kamen,zu ermitteln? Wieso gingen die Ermittlungen streng in Richtung des eigenen Umfelds und ins Drogenmilieu?ist ein Problem, das sich immerzu reproduziert, indem es unsichtbar gemacht wird." Konrad Litschko und Andreas Speit berichten in dervom Tag der Urteilsverkündung.Durch diebleibt - wie bei vielen RAF-Morden - über den Hergang der Taten eine Menge unklar. Stefan Aust geht im Gespräch mitdavon aus, dass die drei NSU-Protagonistenhaben: "Man darf nicht vonreden. Wie gesagt, Frau Zschäpe ist an keinem Tatort gewesen. Und die Beweise dafür, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an den Tatorten waren, sind auch nicht besonders stark. Mir hat mal einer der Ermittler gesagt, wenn die beiden Uwes noch am Leben wären, wäre es gar nicht so einfach, ihnen nachzuweisen, dass sie in jedem Fall am Tatort gewesen sein sollen. Es gibt zum Beispiel- bis auf den Fall des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter.""Ein Gericht ist ein Gericht,für Zeitgeschichte", schreibt hingegen Heribert Prantl in derund ist einverstanden mit dem Urteil. Konsequenzen hätte er sich allerdings für den Verfassungsschutz gewünscht: "Gäbe es ein- dieserverdiente die Höchststrafe: seine. Das wäre ein Paukenschlag: 'Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. 1. Der Verfassungsschutz wird aufgelöst. 2. Es wird seine Neuorganisation bis zum 31. 12. 2019 angeordnet.' Aber so etwas anzuordnen, lag nicht in der Kompetenz des Staatsschutzsenats des Oberlandesgerichts. Es wäre dies die Pflicht der Bundes- und der Landesregierungen. Diese haben, im Gegensatz zum Gericht, ihre Aufgaben nicht erfüllt. Das Geheimdienst- und Staatsschutzwesen braucht eine."Und auf meint Mely Kiyak: "Wie immer in diesem Land, wenn es um Terror geht, wird die Wahrheit nie ans Licht kommen. Wie immer in diesem Land, wenn es um Terror geht, ist die Öffentlichkeit darauf angewiesen, dass die Täter sich im Laufe der Jahrzehnte vertrauensvoll an die Reporter desoder deswenden undpräsentieren werden.werdenan Autoren zahlen, denen es gelingen wird, Vertrauen zu den Terroristen aufzubauen, und irgendwann werden echte Täter aus der ersten und Wichtigtuer aus der dritten Reihe wie selbstverständlich in den TV-Sendungen sitzen und sprechen."Fast unbemerkt konntewährend der WM seine Macht ausbauen und umstrittene Gesetze, etwa zur Verschärfung deroder zur Aufnahme und, Videos und Chatverläufen verabschieden, schreibt Ibrahim Naber in der. Und auch während der WM war dernie weg: "Allein im Eingangsbereich des Luschniki-Stadions sowie dem offiziellen Fangelände waren laut Angaben lokaler Behörden rund 280 Überwachungskameras angebracht, ausgestattet mit einem System zur. Kaum einen Schritt konnte man unbemerkt gehen. (...) Es beschlich einen durchaus das Gefühl, dass sie wissen, was du tust."