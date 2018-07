Schwerpunkt Debatte über private Flüchtlingsretter

1/2 Ich habe heute am eigenen Leib mitbekommen, wie es ist, wenn die flüchtlingsfreundliche Gemeinde ins Gefecht zieht. "Arsch offen, Zeit-Redakteure töten? Zivilisationsbruch, die Zeit aus dem Diskurs raus, mit Kaffee verbrühen, maßlose Enttäuschung". - Bernd Ulrich (@berndulrich) 12. Juli 2018

Fürsorgte gestern auf Twitter und Facebook ein ( inzwischen online gestelltes ) "Pro und Contra" derzur Frage, obretten sollen - die Aufregung wurde natürlich vor allem von Mariam Laus "" erzeugt, in dem sie den Rettern vorwirft, "längst Teil des" zu sein. Ziemlich scharf kritisiert sie das: "Manche Seenotretter vergleichen sich uneMariam Laus Kritik an Retterorganisationen in der Zeit (unser Resümee und Links) sorgt in den sozialen Netzen nach wie vor für erbitterte Debatten. Bernd Pickert will in der taz einfach nicht glauben, dass eine Öffnung der Grenzen und eine Einrichtunge sicherer Fluchtrouten in Europa für Konflkte gesorgt hätte: "Wer so argumentiert, hat es aufgegeben, Menschen überzeugen und Mehrheiten schaffen zu wollen. Es ist ja schließlich kein Naturgesetz, dass immer mehr Menschen in den westlichen Industrieländern Migration als größtes Problem ihrer Zeit empfinden. Es ist ein von völkischen Demagogen erzeugter Effekt, den manche etablierte Politiker ausnutzen, um vom eigenen sozialpolitischen Versagen abzulenken."rschrocken mit den Fluchthelfern der DDR oder gar mit jenen, die im Zweiten Weltkrieg Juden gerettet haben... Leider wirken die Aktivisten aber auch an derin Europa mit. In ihren Augen gibt es nur Retter und Abschotter; sie kennen kein moralisches Zwischenreich."In einigen Medien gab es Reaktionen, etwa im hier die Zusammenfassung auf: "Der Journalistik-Professorsagte imes sei ganz einfach eine Frage von Humanität und Menschenwürde, Leben zu retten. Da gebe es. Wenn es das Anliegen dergewesen sei, mit dieser bewusst provokativen Fragestellung auf die Not der Menschen aufmerksam zu machen, dann sei dies misslungen, argumentiert Altmeppen."Die veröffentlichte gestern Abend eine Erklärung mit halber Entschuldigung: "Durch die Hauptzeile '?', die von vielen als einziges gelesen wurde, konnte der Eindruck entstehen, als würde in der-Redaktion diskutiert, ob man überhaupt Menschen aus dem Mittelmeer retten sollte. Denn erst durch die Unterzeile wird dann klar, dass sich unser Pro & Contra auf dievon Flüchtlingen bezieht. "In der bringt Christian Jakob eine Erwiderung auf Lau. Für eine Debatte in der Debatte sorgte ein Tweet des-Chefredakteurs Tim Wolff: "", verbunden mit der Abstimmmöglichkeit "Pro" und "Contra". Auch unser aller Über-Ich Heribert Prantl kritisiert diein der-Chefredaktuer Bernd Ulrich ging nicht unzerzupft aus der Debatte hervor:Theresa May hat in dieser Woche endlich ihrenvorgelegt, "und er ist schon eine", schreibt Polly Toynbee im: "Sie hat ihr letztes Angebot ins Parlament eingebracht, aber es gefällt immer noch niemandem: Für dieist es viel zu weich, für das Wohl des Landes immer noch zu bedrohlich, als dass es ausreichend Unterstützung von den Parlamentarieren bekommen könnte. Bei aller versuchten Schadensbegrezung stehen wir immer noch alsundohne europäische Abgeordnete und Sitz in EU-Räten da, so dass mit brutaler Klarheit offenliegt, was wir gegenüber dem, was wir jetzt haben, verlieren."In, dem Blog der wirft Nick Cohen dervor. Besonders kreidet er der Anstalt an, dass sie Recherchen der Zeitungen zumauf die harten Brexiteers kaum widergespiegelt hat. Sie verhalte sich ähnlich wie einstals Verlagschef, als er"Farm der Tiere" aus Rücksicht auf dennicht herausgeben wollte. Vor allem aber fühle sich die Anstalt zu einerverpflichtet, die sie daran hindert, Wahrheiten auszusprechen. "Sie folgt den höchsten journalistischen Standards, hat aber auch das Gefühl, diewiderspiegeln zu sollen. Die Nation hat gesprochen und aus Respekt vor dem '' tut die BBC genau das, was jeder Feind freier Information von Reportern will. Wie Eliot ist sie bange, 'ob dies der richtige Standpunkt ist, von dem aus man die Situation zum gegenwärtigen Zeitpunkt kritisieren sollte'."Im Gespräch mit Judith Leister zieht der Historiker, der vor einem Jahr von der PiS-Regierung als Direktor des "" in Danzig entlassen wurde, eine bittere Bilanz mit Blick auf die neue Museumsleitung durch, dem er vorwirft, das Museum zu einem "" zu machen: "Zum Beispiel war die Zahl der Partisanen in Jugoslawien und der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs deutlich höher als in Polen. Das fand man wohl zu wenig 'heroisch' und hat die Zahlen entfernt. Ähnlich wurde bei den Kriegsopferzahlen verfahren; auch sie wurden entfernt. In absoluten Zahlen hatten nämlich die Sowjetunion und Deutschland die meisten Opfer. Künftig will man diedarstellen. Durch die Änderung hat dann Polen die höchsten Opferzahlen, nämlich 20 Prozent der Zivilbevölkerung."In seiner-Kolumne schreibt Klaus Staeck mit Blick auf den ininhaftierten, hungerstreikenden: "Es ist ein Skandal, dass die Fußball-WM zu Ende geht, ohne dass die einflussreichenmit ihren guten Beziehungen in die russische Regierungsspitzedarüber nachgedacht haben, dass sie mit diesem für Milliarden Zuschauer übertragenen Sportereignis auchübernehmen, wie das Land, das seine politischen Gefangenen wie zur Zarenzeit verbannt und entwürdigt, der Welt eine Lüge der Harmonie und der Fußballeuphorie präsentiert."In der ärgert sich Thomas Assheuer darüber, dassheuteals Sündenböcke herhalten müssen: "Mal mit hoher Absicht, mal reflexhaft wälzen Gesellschaften in Krisenzeiten Zorn und Wut auf Dritte ab, und auch, die die gespaltene Linke in einer Sammlungsbewegung groß und stark machen will, weiß, wie man die Hebel bedient. Kaum ein Aufruf, der nicht mit feindseligen Untertönen versehen würde - ganz so, als wären Flüchtlinge dasauf dem Altar der versöhnten Linken." "', über deren sachgemäße Lagerung man streitet", schreibt in derder ehemalige CDU-Politikervoller Ekel angesichts zynischer Begriffe wie "Asyltourismus". Er empfiehlt seinen einstigen Parteifreunden aus der Union in die "Augen halb verhungerter Kinder" zu blicken."