Was nun spürbar werde, sei die Diskrepanz zwischen dem leichten, wohlstandsfördernden und produktiven, den die Wähler erwartet hatten, und demder Entflechtung zweier Wirtschaftsräume, die über Jahrzehnte innig verbunden waren, schreibt Jenni Russell in der: Aber "diekönnen ihren Wählern nicht gestehen, dass siewurden. Statt sich für die Irreführung zu entschuldigen, überbieten sich Johnson und die Brexiteers mit optimistischen Slogans und fadenscheinigen Versprechungen und weigern sich, die immer schlagenderen Beweise aus Krankenhäusern, Fluglinien, von Bauern, Supermärkten und Fabriken zur Kenntnis zu nehmen, dass der Brexitwird."Ob übrigensKompromissvorschlag mit der EU, den Johnson als "polierte Scheiße" bezeichnet hat, realistisch ist, wäre noch eine andere Frage, meint Ulrike Herrmann in der: "Die Briten agieren noch immer, als könnten sie: keine Einwanderer, keine Zahlungen an die EU-Kasse - aber vollen Marktzugang."Der 11. Juli ist seit einigen Jahren Gedenktag für die. Die Anthropologin erzählt im Gespräch mit Sophie Jung von derim Detail ist - der Prozess dervon Opfern ist längst nicht abgeschlossen: "Etwa 65 Prozent der Srebrenica-Opfer wurden aus sekundären Massengräben exhumiert, das heißt, es hat einevieler verschiedener Opfer gegeben. Was tun, wenn nurdes Vermissten gefunden wurden? Die meisten Angehörigen wollen es trotzdem wissen. Dann geht es um die Frage, ob diese wenigen Knochenteile begraben werden sollen. Eine Person, die man geliebt hat, ohne ihren Kopf oder Schädel zu beerdigen, ist verstörend. Es gibt Fallmanager, die sich um solche Angelegenheiten kümmern."Die Hysteriker in der, die von "sogenannten Flüchtlingen" schwadronieren, von "Asyltouristen" und der "Festung Europa", stellen nicht die Mehrheit in der CDU, erinnert der CDU-Abgeordnetein der. "Dafür haben wir als Union über Jahrzehnte gekämpft: ein. Das ist nicht obsolet. Denn neben jenen Politikern, die die Union nach rechts rücken wollen, die auf komplizierte Fragen einfache Antworten zu haben glauben, gibt es auch noch die anderen in unserer Union, die Mehrheit: Menschen, die zu der großen europäischen Aufgabe stehen; Menschen, dieund sich schämen, wenn sich Europa abschottet; Menschen, denen Papst Franziskus moralische Autorität ist; Menschen, die den Begriff '' nicht für ein Schimpfwort halten ... Es wird Zeit, dass sich diese Mehrheit im Kulturkampf in der Union lauter zu Wort meldet." benennt im Gespräch mit Daniel Binswanger voneine der Ursachen der europäischen Krise: Nach der, so die Politologin, hatten die Länder des Südens eine "Spending-Party" und die des Nordens eine "Lending-Party": "Nach der Einführung des Euro hat man sich in den Peripherieländernberauscht. Plötzlich lag noch ein Haus drin und noch ein Boot und noch ein SUV. Es waren alle, die Kreditnehmer, aber auch die Gläubiger." Und dann? "Wie nach jeder Party mussweggeräumt werden, und es fragt sich: Wer steht nun gerade für die Sache: das Kapital oder die Arbeitnehmer? Die Jungen oder die Alten? In einem normalen Bewältigungsprozess müssten diese Fragenwerden. Das geht hier aber nicht, weil diesein der EU gar nicht existieren. Deshalb erlangen die chauvinistischen Antworten eine neue Glaubwürdigkeit."Auf die, besonders auch von Lebensmitteln, antwortet der türkischemit Inflation, schreibt Bülent Mümay in seiner neuenKolumne: "Mit einer weiteren Steuererhöhung verteuerten sichüber Nacht um fünfzehn Prozent. Eine Flasche Raki verlässt die Fabrik für 28,50 türkische Lira, kostet im Einzelhandel jetzt aber 113 Lira.jeder Flasche hat der Staat also gleich im Voraus getrunken."