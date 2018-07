Mit ihrem vierten Film "Zama", einer Verfilmung eines Buches von, widmet sich die argentinische Filmemacherindem ausgehenden 18. Jahrhundert. Ein irisierendes Filmkunst-Vergnügen, schreiben die Kritiker: Der Film spielt wenige Jahre vor der Mairevolution in Buenos Aires, erklärt Denis Vetter in der, "doch das Ausmaß der anstehenden Ereignisse spielt keine Rolle in Martels Film, der seiner Vorlage entsprechend ganz der unvermittelten Erfahrung verpflichtet ist. In einersucht die Regisseurin nach neuen Möglichkeiten der Weltwahrnehmung und erprobt dabei den irritierenden Tonfall ihrer vorhergehenden Filme an. ... Die Zeit ist in Martels Film weniger eine Verpflichtung als einund eine Stilfrage. Und so findet sie keinerlei Erwähnung, selbst wenn zwischen zwei Bildern Jahre vergehen. Der Film könntespielen."Patrick Holzapfel beobachtet "in der Frequenz variierende Szenen des Immergleichen", wie er im schreibt . "Bis schließlich Vergangenheit und Gegenwart untrennbar sind, genau wie." Und Alexander Seitz versichert in der: "So weitestgehend strukturlos Martels Filme auf den ersten Blick auch immer wirken mögen, es entsteht in ihnen, in der alle einander gegenseitig dabei unterstützen, dass es so bleibt, wie es ist, obwohl genau das eigentlich keiner der Beteiligten mehr aushält."Außerdem: In der spricht der marokkanische Regisseurmit Christina Tilmann über seine Beweggründe für seinen neuen Film "Razzia" und warum seine Filme immer wieder von Frauenrechten handeln: "Heutzutage haben Frauen in Marokko kaum Rechte, weder in der Wirtschaft noch in der Politik oder Öffentlichkeit.. Diese Gesellschaft haben Männer für sich entworfen, und sie nutzen die Religion als Alibi. Vor zwanzig Jahren war das anders, da gab es Frauen als Ministerinnen - heute ist das undenkbar. 'Much Loved' ist verboten worden, nicht nur, weil es um Prostitution geht, sondern weil in dem Film Frauen diehaben und die Männersind."Weitere Artikel: Susanne Ostwald wirft in dereinen Blick aufs Programm des Festivals in Locarno, das in diesem Jahr zum letzten Mal vonverantwortet wird, bevor dieser nach Deutschland aufbricht: "Freue dich, Berlin! Du bekommst einen." Beim BFI erklärt Samuel Wigley den Einfluss von Experimental- und Ambientmusikern auf. In der gratuliert Rainer Ganserazum 80. Geburtstag. Thomas Groh empfiehlt in derden morgigen-Abend im Berliner Filmrauschpalast . Zwei davon, "Scanners" und das Horror-Scheidungsdrama "Die Brut", gibt es via Netzkino auch aufBesprochen werdenauf BluRay veröffentlichter "Der Boxer und Tod" aus dem Jahr 1962 mit Perlentaucher ),Dokumentarfilm über Tagesspiegel ),' "Foxtrot" ( SZ ), der Actionfilm "Skyscraper" mit Tagesspiegel ) und der Dokumentarfilm "Iuventa" über Jugendliche, die Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten ().