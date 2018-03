In"Lucky" hat der im vergangenen Herbst 91-jährig verstorbene, ewige Nebendarstellerseinen letzten großen Auftritt und endlich mal einen Film ganz für sich und seinen faltigen Körper: Es geht um einen rüstig-renitenten Cowboy-Rentner irgendwo in der amerikanischen Einöde, in dessen von zahlreichen Routinen struktuiertem Alltag ein Sturz für eine Neu-Sortierung der Lage sorgt. Ein lakonisch-melancholischer, mit derspielender Film, schreibt Anke Leweke in der: Mit dem Blick auf die Sterblichkeit verschmelzen Schauspieler und Rolle miteinander - "doch allzu viel Pathos duldet Harry Dean Stanton nicht, und mit dem ihm eigenen Achselzucken wischt er ihn auch schon hinweg. Stanton, das ist, als kaum merkliche Distanz sich selbst und dem Dasein gegenüber, als Lebenshaltung fern jeder Resignation." Der Film könnte nach Jarmusch-Manier "tiefsinnig, kauzkomikselig oder manieriert kadriert geraten", schreibt Drehli Robnik in der, doch "'Lucky' istund lässt der Titelfigur." AuchThomas Groh freut sich über die "Bühne", die dieser Film ihrem Hauptdarsteller bietet.entwickle sich derzeit offenbar "zurfür jene Sorte Film, von denen Studios meinen, dass sie im Kino niemand mehr sehen will", schreibt Kathleen Hildebrand in der, nachdem siemitprominent besetzte, ursprünglich fürs Kino gedrehte Verfilmung von Science-Fiction-Roman "Auslöschung" gesehen hat, dessen internationale Auswertungsrechte sichgegrapscht hat, nachdem Paramount nach Testvorführungen vor Publikum kalte Füße gekriegt hat. Schade um die große Leinwand, meint Hildebrand: Der Film biete "Bilder, die das Gehirn überfluten und überfordern, es mit ihrer fremdartigen Schönheit verzaubern und zugleich tief verstören. ... Verdoppelte weiße Hirsche hüpfen hier synchron durch einen Tick zu grün leuchtende Gräser. Blühende Büsche haben die Umrisse von Menschen. Am Strand wachsen."Die(FFA) wird fünfzig. Geliebt wird sie traditionell nicht. Dass deutsche Filme in dieser Zeit beim Publikum immer mehr durchfielen, rufen der Rechtsanwalt Jascha Alleyne und Lars Henrik Gass, Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, in einem von der online nachgereichten, ziemlich wütenden Artikel in Erinnerung: Doch statt "eine" in den Blick zu nehmen - Kunstmuseen leistet sich das Land schließlich auch allerorten -, alimentiert die FFA mit ihrem Jahresetat weiterhin eine Branche, die aus sich heraus wirtschaftlich nicht überlebensfähig wäre. "Niemand versucht diein Frage zu stellen, die Filmförderung, Fernsehen und Filmwirtschaft in Deutschland eingingen, die künstlerische Innovation offenkundig nicht befördert, sondernhinein unterdrückt." Im rollt Andreas Busche die Geschichte der deutschen Filmförderung auf und kritisiert die neuen Leitlinien der Filmförderung: Diese "hätten zur Folge, dass die Förderwürdigkeit eines Films noch stärker angemessen wird. Damit wäre dieweiter gefährdet. "Weitere Artikel: Für diehat Thomas Helbig ein episches Gespräch mit Wilfried Reichart geführt , der von den 70ern bis 2004 diemaßgeblich geprägt hat und im Zuge immer wieder mitsprach, dessen Arbeiten er im Fernsehen vermittelte.Im Blog des Österreichischen Filmmuseums macht sich Patrick Holzapfel Gedanken über Film "★". Das Berliner Zeughauskino zeigt Hollywood-Melodramen, zu denendie Musik komponiert hat, berichtet Katharina Granzin in der. Volker Pantenburg schreibt auf New Filmkritik zum Tod des französischen Produzenten, der zahlreiche Fernseh-Dokumentationen über das Kino produziert hat, darunter die legendäre cinephile Sendereihe "". Hier die Episode überBesprochen werdenauf DVD veröffentlichter Dokumentarfilm "The Voyage of Time" ( critic.de ), "Molly's Game" mit Welt ),Dokumentarfilm "Furusato - Wunde Heimat" über Menschen, die ihre Heimat bei Fukushima nicht verlassen wollen ( taz ),Tragikomödie "Arthur & Claire", in dersterben will (), Paolo Virzis "Ella & John", in demundum Fragen des selbstbestimmten Sterbens kreisen ( NZZ ), der vonproduzierte Actionblockbuster "Operation: 12 Strong" ( Standard ),mitbesetztes Remake des Selbstjustiz-Klassikers "Death Wish" ( Kino-Zeit Perlentaucher ), ein von der online gestellter Zweiteiler über dasundBiografie über den ehemaligen Berlinale-Leiter NZZ ).