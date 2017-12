Verena Lueken fasst in dernoch mal das Jahr derzusammen und kommt zu dem Schluss, dass es sich keineswegs um Verfehlungen einzelner Zampanos handelte, sondern um, das nicht nur Hollywood, sondern viele Zirkel der Macht in Amerika, aber auch darüber hinaus strukturierte: "Dass Weinstein Karrieren von Frauen, die ihm nicht zu Diensten waren, behindert oder verhindert hat, ist sehr wahrscheinlich, jedenfalls von verschiedenen Seiten bekräftigt worden. Dasselbe dürfte für die Opfer anderer beschuldigter Männer gelten. Dass aber diedafür sorgte, dass viele Karrieren gar nicht erst begonnen, viele Projekte im Keim erstickt, Talente unentdeckt und Biografien unerfüllt blieben, das dämmert der Öffentlichkeit erst ganz langsam."Frauenfeindliche Strukturen, die in letzter Konsequenz zu Gewalt führen, entstehen bereits meint Julian Dörr auf. Schon das Gerede vom "Sex-Skandal" oder von der "Gewalt gegen Frauen" würdige Frauen herab: "Wenn wir vonreden, dann lässt die Formulierung diese Gewalt wie einen Deus ex Machina erscheinen, der aus dem Nichts auftaucht und wie ein böses Schicksal über die Frauen hereinbricht. Die Formulierung 'Gewalt gegen Frauen' macht sexuelle Übergriffe und Diskriminierung zu einem. Ein Problem, das Männer nichts angeht und aus dem sie sich besser raushalten. ... Weil sich die Debatte immer wieder auf die Opferrolle der Frau fixiert. Das sorgt dafür, dass sich frauenfeindliche Strukturen in den Köpfen und in der Welt erhalten. Und dafür, dass wir hier immer noch über Frauen reden. Und nicht."Die eskalierende Rivalität zwischenundhat auch etwas positives, meint die iranisch-amerikanische Autorinin der. Die Frauen in beiden Ländern könnten nämlich davon profitieren: "Als die saudischen Frauen das Recht erhielten Auto zu fahren, zu wählen oder sich zur Wahl zu stellen, interessierte das die iranischen Frauen, die diese Rechte schon lange hatten, nicht besonders. Aber als Saudi Arabien Frauen den Besuch vonerlaubte, wurden die iranischen Frauen wütend auf ihre Regierung. Das Timing der Saudis im September war perfekt - wenn Unruhe in der iranischen Zivilgesellschaft das Ziel war. Nur wenige Wochen zuvor waren die iranischen Frauen in Teheran vom Qualifikationsspiel für die WM zwischen Iran und Syrien ausgeschlossen worden, während dieins Stadion durften. 'Wenn ich die Reformen in Saudi Arabien sehe, bin ich doppelt begeistert: für die saudische Gesellschaft und besonders für die Frauen', sagt Mariam Memarsadeghi, Mitbegründerin der iranischen Webseite Tavaana, 'aber ich bin auch begeistert, dass diedes iranischen Systems angekratzt wird, dass die iranischen Gesetze gegen Frauenrechte so hinterwäldlerisch aussehen gegenüber einem Land, das bis dahin als das hinterwäldlerischste der Region galt.'"Martin Reeh lobt in derausdrücklich Bundespräsident, der in seiner Weihnachtsansprache nicht nur gläubige Mitbürger ansprach und sich in diesem Punkt von seinem Vorgänger Joachim Gauck abgesetzt habe: "Dassauch am hohen christlichen Feiertag berücksichtigt werden, ist wichtig. Denn nicht nur der Islam gehört zu Deutschland, sondern auch der. In den neuen Bundesländern und Hamburg gehört eine Mehrheit keiner christlichen Kirche mehr an."