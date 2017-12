Aufauf die Vorwürfe von Thierry Chervel im Perlentaucher und Jörg Metes bei den Ruhrbaronen mit einem gefälschten Zitat über die Sodomie muslimischer Männer desavouiert zu haben. Kaddor nennt dies ihrerseits "absurd und bösartig" und fragt, warum niemand mit ihr gesprochen hat. Sie bleibt bei ihrer Darstellung und zitiert zur Bekräftigung aus dem Buch "Himmelsreise", um das es in dem ZDF-Gespräch ging. Kelek nimmt darin diein den Blick, in der mit Worten alles "gefickt" werde, die Mutter, das Auto, der Staat: "Im unmittelbar anschließenden Absatz verweist Kelek auf eine Veröffentlichung des Psychotherapeuten Halis Cicek aus Berlin-Kreuzberg. Demnach hättenaus der ländlichen Türkei ihregemacht und hielten dies für 'selbstverständlich'. Kelek spricht also ganz eindeutig über Sodomie als reale Handlung im muslimischen Kontext. Es geht ihr nicht nur um eine abstrakte Überlegung, einen theoretischen Diskurs über eine irgendwie geartete muslimische Sexualmoral oder ein Menschenbild im Islam."Gegen die Zumutungen der Moderne reagieren die Deutschen mit einert, stellt Gustav Seibt in derfest, das geht sein dem 19. Jahrhundert so, als in den Städtenund die Literatur sich nach dersehnte: "Die Heimat ist also größer als die Familie und kleiner als das Vaterland. Damit beschreibt sie eine Sphäre von 'Gemeinschaft' vor dem Abstraktum der modernen 'Gesellschaft', eine weitere spezifisch deutsche Unterscheidung. 'Heimat' wird so zu einer eigentümlich, die mit allerlei Gefühls- und Erinnerungswerten aufgeladen wird. Dieser zunächst so unpolitisch wirkende Raum aber ist eben doch politisierbar, und dann können. Wer die Nation der Staatsbürger organisch aus Heimat und Gemeinschaft erwachsen lässt, überträgt die Forderung nach Vertrautheit und Homogenität auf ein politisches Großgebilde. Völkisches Denken orientiert sich an den kleinen Gemeinschaften auf dem Land, nicht an Städten. Das Vaterland, 'la patrie', wird dann zum familiären "Land der Väter", das sich nicht verändern soll."