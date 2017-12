Edouard Manet, Die Reiterin, um 1882 © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Roman Bucheli porträtiert in derden Schweizer Fotografen, dessen Ausstellung "de glacierum natura" ab Ende Januar im Kunstraum Medici in Solothurn gastiert, als einen: Im Mittelpunkt seines Lebens steht eine Dunkelkammer, die von einer Bibliothek umgeben ist. Aber natürlich geht er auch auf Reisen: "Daniel Schwartz hat von seiner Odyssee zu dennicht Bilder zurückgebracht, wie wir sie kennen. Keine im Gegenlicht blassbläulich leuchtenden Eismeere, keine blauen Himmel über milchig weißen Gletscherseen. Er zeigt uns die Gletscher, wie wir sie nie gesehen haben, aus der Vogelperspektive bisweilen und damit zur verwirrenden Unkenntlichkeit verfremdet. Was oben ist und unten, lässt sich da nicht mehr unterscheiden., aber nicht, weil es der Fotograf will, sondern weil es die Welt tut."In der großen-Ausstellung im Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal sieht Bernhard Schulz imnoch einmal sehr deutlich, warum des Werk des Franzosen "turmhoch" über dem seiner Zeitgenossen steht: "Es ist diese Doppelrolle, die die Ausstellung in zum Teil selten gesehenen, aus nicht weniger als 49 Institutionen und Privatsammlungen entliehenen Arbeiten vorführt. Nicht innerkünstlerisches Schwanken, sondern eben diese soziale Rolle Manets macht verständlich, warum Manet zur gleichen Zeitkonnte, etwa in den fahrigen Seestücken, und ihnen huldigte, zumal in den ganzfigurigen Porträts einflussreicher Auftraggeber. Schwarz, diese im spanischen Hofzeremoniell wurzelnde (Nicht-), ist geradezu die Signalfarbe Manets, der sie wunderbar zu modulieren weiß; es ist dies gerade, dem Manet noch immer fälschlich zugerechnet wird."Weiteres:-Kritiker Thomas Steinfeld besucht im Palazzo Pitti in Florenz eine Ausstellung über den Sammmler und Kardinal