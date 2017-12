Wir leben heute in der, sagt man allgemein. Der Historiker würde zustimmen: Wir haben uns so weit von Aufklärung und Moderne entfernt, dass wir fast schon wieder im 16., 17. Jahrhundert gelandet sind, schreibt er in dersind für ihn die Diskreditierung der Naturwissenschaften, die Konjunktur der Esoterik, die Rückkehr des Prangers und die: "Das war noch vor wenigen Jahrzehnten ganz anders: Die ältere Generation galt als korrumpiert und unheilbar reaktionär; wer selbstbestimmt leben wollte, musste sich von allen Banden der Herkunft so schnell wie möglich frei machen. Im 21. Jahrhundert ist die, nach unbekannten Vätern und Müttern, Tränendrücker in allen Trivialmedien und, existenziell überhöht, in der höheren Belletristik unabdingbare Voraussetzung zur. Damit ist die Familie wieder geworden, was sie früher selbstverständlich war: dieund der Schlüssel zu seiner Beurteilung."Es läuft gerade sehr gut auf der Welt, Asien und Afrika blühen auf,wie die von China angeschobene "Neue Seidenstraße" verknüpfen immer mehr Länder, die miteinander Handel treiben können, meint der Politikwissenschaftler im Interview mit der. Nur, der "steckt in einer Krise. Ein Kapitel meines Buches heißt 'Politik als Prozess ohne Ergebnisse'. Wir kümmern uns zu sehr um die Verfahren, statt um die Ergebnisse. Das, die nur die bestehenden, Weiterentwicklungen behindernden Verhältnisse zementieren, wird uns nicht weiterhelfen. Manche werfen mir vor, ich sei undemokratisch, weil ich dielobe. Aber welcher Antidemokrat ist für eine allgemeine Wahlpflicht?" Autor des Buchs "Les musulmans ne sont pas des bébés phoques" (Muslime sind keine Robbenbabys) hält die Verdrängung, die er heute Linksintellektuellen gegenüber demvorwirft, im Gespräch mit Gil Mihaely vonfür ein altes Symptom und bringt sie in einen Zusammenhang mit der besonders in Frankreich beliebten: "Wir haben: die sowjetischen Konzentrationslager, die Schauprozesse in Moskau, Prag und anderswo, die Schrecken des Maoismus. Und dann leugneten wir den diktatorischen Charakter der Regimes, die aus den kolonialen Befreiungsbewegungen hervorgegangen waren. Man sagt gemeinhin, dassder Erfinder der 'alternativen Fakten' sei. Was für ein Irrtum, wir, die 'Progressiven', warenda..."Außerdem: In der denkt der Autormit Robert Walser und Judith Shklar übernach. In der berichtet Jörg Häntzschel von der Berliner Ausstellung ", in der 40 Wissenschaftler und Künstler über die Zukunft nachdenken. In derunterhält sich Fridtjof Küchemann mit der Ko­gni­ti­ons­psy­cho­lo­gin, die herausgefunden hat, dass man auf Bildschirmenals mit Büchern. Und der Historikerpolemisiert ebenfalls in dergegen seinen Kollegen, der in seiner Verteidigung der Ukraine übers Ziel hinausschieße.