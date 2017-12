Derist wohl das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das noch nicht ins öffentlichen Bewusstsein gelangt ist. Der Senegaleseist ein Historiker dieses Sklavenhandels (wir haben seinerzeit ein Kapitel seines Buchs "Der verschleierte Völkermord" vorabgedruckt ). Im Interview mit Viviane Forson instellt er die grauenhaften Szenen in Libyen (Sklavenmärkte und Pogrome) in den Kontext des, der von Jahrhunderten der Versklavung von Schwarzafrikanern geprägt ist. Aber auch die heutigen afrikanischen und europäischen Eliten kommen bei ihm nicht gut weg: "Derin Nordafrika erlaubt es wohl, den Strom der Flüchtlinge aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen nach Europa. EinigenAfrikas hilft er außerdem, ihreloszuwerden, die sonst revoltieren könnten. Das ist ein 'Vorteil' für Herrschenden - die westlichen und chinesischengeben ihren Segen."Das syrischeist inzwischen vom IS befreit. Ein Ruhmesblatt ist das aber nicht für die internationale Gemeinschaft, meint Abdalaziz Alhamza von der syrischen Bürgerjournalisten-Gruppe "Raqqa is being slaughtered silently" im Gespräch mit der: "90 Prozent der Gebäude in Rakka sind zerstört,. Wer überlebt hat, hat Freunde und Familie verloren. So hatten wir uns die Befreiung nicht vorgestellt." Zumal jetzt einedie Stadt tyrannisiere, die: "Auch sie begehen Verbrechen, außer uns berichtet nur kaum jemand darüber: sie brennen Häuser nieder, vertreiben Menschen aus ihren Wohnungen, die oft eh nur noch Ruinen sind. Zivilisten werden willkürlich festgenommen, Kinder werden gezwungen, sich der Armee anzuschließen. Kinder, die ihr Leben lang nie etwas anderes gesehen haben als Besatzung, wurden erst vom IS zwangsrekrutiert, jetzt sollen sie für die SDF gegen den IS kämpfen. ... Rakka wird nicht frei sein, bevor nicht die Bürger von Rakka die Macht übernehmen."