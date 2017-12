Für seinen siebenstündigen Abend "Les Misérables" hatam Berliner EnsembleMammutroman undKuba-Klassiker "Drei traurige Tiger" collagiert. In der ordnet Peter Laudenbach den Abend ummit großen Monologe von Jürgen Holtz, Stefanie Reinsperger und Abdoul Kader Traoré über die Kloaken von Paris, den Verrat und die Sklaverei als Erdbeben im mittleren Bereich der Castorf-Skala: "Wenn die Aufführung weit nach Mitternacht in ihre siebte Stunde geht und sich die Erzählung längsthat, ist man im vertrauten Castorf-Purgatorium angelangt. Im reinigenden Feuer dieser Nächte schmelzen kleinliche Fragen nach so etwas wie Sinn, Zusammenhängen, Verständlichkeit oder Figurenzeichnung dahin wie Überbleibsel eines alteuropäischen Rationalismus. Frank Castorf würde sie vermutlich am liebsten in denund die verquere Logik des Albtraums entsorgen, die seine Inszenierungen seit Jahren durchziehen."In der vergleicht Katrin Bettina Müller den fiebrigen Castorf-Abend mitInszenierung "Women in Trouble" an der Volksbühne ( unsere Resümees vom Samstag ): "Ihr Theater ist eines, das die Oberflächen einer Gegenwart abtastet, in der sich dort, wo sich bei Castorf stets mindestens eineöffnet, nur ein weiterer Bildschirm in den Blick schiebt." In derbleibt Simon Strauß auf Äquisdistanz: "Der ei­ne sieht in­ter­es­sant aus, gibt sich aber dra­ma­tur­gisch kei­ne Mü­he, der an­de­re will mit den al­ten Mit­teln der ge­bro­che­nen Dar­stel­lung auf­rüt­teln, lässt sich aber von derzu leicht zu­frie­den­stel­len." Nur die Schauspieler seien bei Castorf eindeutig besser. "Es ist geradezu irre, wie die kubanische Faust aufs französische Auge passt und wie Cabrera zu Castorf", versichert Jan Küveler in der. In der schätzt Ulrich Seidler auch sehr dievon Aljoscha StadelmannSchade, dass es bei Castorf immer so lange dauert, auch mit der Entzauberung, ätzt dagegen Rüdiger Schaper im: "Man muss eigentlich nur Textbausteine aus älteren Kritiken hervorholen - und fertig. Nur dass diese Castorf'schen Kultveranstaltungen zunehmend u. Und die Rollenklischees haben schon lange ihre Leichtigkeit verloren: die Frauen hysterisch und nuttig, knapp bekleidet, die Männer nervös und doch irgendwie obenauf.!"Besprochen werden außerdem"Zofen" mit Samuel Finzi und Wolfram Koch am Deutschen Theater ( Berliner Zeitung ),Inszenierung von' "Troerinnen" im Zürcher Schiffbau ( Nachtkritik NZZ ), Wagners Ring im Theater an der Wien ( Standard ), das-Muscial "Kinky Boots" (),Stück "Prinzessin Hamlet" am Schauspiel Leipzig () undInszenierung von"La Bohème" an der Pariser Bohème-Oper ().