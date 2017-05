Im widmet sich Sven von Reden einer ingezeigten Retrospektive von medienkünstlerischen Arbeiten, die sich vor dem Durchbruch des World Wide Web daran wagten, einezu schaffen. Es geht "im Kern um die spannende Frage, wann der Traum linker Medientheoretiker seine Unschuld verlor. Ein exaktes Datum lässt sich nicht benennen, aber deutlich wird, dass sich - retrospektiv betrachtet - in den utopischen Kunstaktionen, in basisdemokratischen Modellen, in, im kindlichen Überschwang schon Spuren des 'asozialen' Internets finden lassen, das heute verstärkt unter kritischer Beobachtung steht." Gestern wurdefür dieseines DJ-Dokumentarfilms "Denke ich an Deutschland in der Nacht" gelobt, heute gibt er im Gespräch mit Andreas Busche Auskunft für über seine Vorgehensweise: "Den Stereoton im Club muss man fürs Kino aufverteilen", erklärt er in. "Die Kamera zeichnet dabei den Raumton auf, der den mittleren Kanal belegt. Die Atmo wird durch ein Front-side-rear-Signal aufgenommen, dazu gehen wir direkt ans Mischpult und nehmen zusätzlich den Kopfhörerton des DJs auf. Diese vier Quellen sind die Grundlage für die Tonmischung des Films. Sie verschaffen uns die gestalterische Möglichkeit, mit den Tonquellen zu spielen. In Villalobos fing ich zum Beispiel an, mit demzu experimentieren. Dabei ging es mir darum, die Musik, die der DJ hört, unter die Bilder der tanzenden Menschen im Club zu legen. 99 Prozent der Leute wissen ja gar nicht,." Im bespricht Dennis Vetter den Film.Weiteres: Für hat sich Wenke Husmann ausführlich mitüber dessen neuen (in der besprochenen ) Film "Rückkehr nach Montauk" unterhalten. In der rät Carolin Weidner zur Wiederentdeckung der ungarischen Filmemacherin, die das Berliner Kino Arsenal mit einer Filmreihe gestattet. Bert Rebhandl wirft für deneinen Blick ins Programm der Filmreihe , mit der sich Alexander Horwath als Leiter desverabschiedet. Christiane Peitz bringt imZahlen zur. Die fragt sich, ob die Kölner Programmvideothekaus ihrer wirtschaftlichen Schieflage gerettet werden kann.Und äußerst schade: meldet , dass der auf Arthouse-Filme spezialisierte US-Streamingdienstsein angehängtes Filmmagazinschließt, in dem unter anderem David Hudson seine hervorragende internationale Filmrundschau betrieben hat.Besprochen werdenActionfilm "King Arthur: Legend of Sword" ( Perlentaucher ) und die-Serie "I Love Dick" nach dem Roman selben Namens von).