In Frankreich demontiert sich der Präsidentschaftskandidat, der eigentlich dengegen den Aufstieg Marine Le Pens bilden sollte, immer weiter selbst. Laut den neuesten Enthüllungen des immer am Mittwoch erscheinendenhat, die Frau des konservativen Präsidentschaftskandidatenüber die Jahre etwaaus der Staatskasse erhalten, ohne dass klar ist, wofür - plusvon der, die einem befreundetem Millionär gehört. Und Fillon findet keine Verteidigung, heißt es in einem resümierenden Artikel in: "Seit der Skandal losbrach, hat der ehemalige Premierministergefunden. Jedes Mal, wenn er die Minen beiseite räumen will, in dem er etwa die Aufträge an seine Kinder, sein einziges Bankkonto oder die 'Frauenfeindlichkeit' der Enthüllungen ins Spiel bringt, wird er ungenauer, widersprüchlicher und ausweichender."Inwerden derweil aus politischem Kalkül berichtet Sascha Zastiral auf, mit Ausreiseaufforderungen und Abschiebedrohungen: "Unerwartet oft werden in diesen Tagen EU-Bürger festgenommen,gesteckt und sogar ausgewiesen - und das wegen bisweilen lapidarer Vergehen. Derberichtet, die Zahl der Betroffenen habe sich, seit die konservative Partei 2010 die Regierung übernommen hat."Diewird nach dem Brexit-Schock langsam pragmatisch, berichtet in derMarion Löhndorf: "So etwa der Töpfer, der 2003 den Turner Prize gewann; er hatte sich im Land umgesehen, um vorurteilslos und neugierig Fragen über Identität und Gesellschaft zu stellen. 'Die Leute sind es satt, von uns mitgesagt zu bekommen, wie sie fühlen und was sie denken sollen', sagte Perry nach dem Brexit-Votum. Er hatte für den Verbleib in der EU gestimmt, sieht das Resultat aber jetzt als Chance, einzu erreichen - und als Auftrag für Künstler, mit denen ins Gespräch zu kommen, die sich vernachlässigt und ungehört fühlten." Auchhat imdie selbstgefällige Haltung vieler Linker kritisiert , so Löhndorf.Rührend und traurig liest sichBericht über die Reise einer Delegation deszu einem Gefängnis nahe Istanbul, wo einige dertürkischen Schriftsteller und Journalisten festgehalten werden. Man kam nur bis zu einer Gefängnismauer, von wo aus man das Gefängnis gar nicht sehen konnte. Immerhin wurde "das anfangs verkündeteam Ende aufgehoben. Wir erhielten die Erlaubnis, uns im hinteren Teil des Platzes für ein Gruppenfoto aufzustellen; mitgebrachte Plakate mit der Aufschrift '!' durften wir allerdings nicht zeigen. So entstand denn - einziger sichtbarer Ertrag unseres Ausflugs -, die im Schneegestöber auf einem kahlen Feld zu einem Foto im Nirgendwo zusammenrückten."