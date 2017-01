Donald Trump ist fatal, wohin man blickt. Etwa in der Gesundheitspolitik, nicht nur wegen der geplanten Schleifung von "Obamacare", sondern weil er auch einehat, deren Papst Andrew Wakefield er 2016 und 17 mehrfach getroffen hat. Auch in seinen Tweets vertrat Trump die Verschwörungstheorie, dass bestimmte Impfungen Autismus auslösen. Die Impfprogramme werden in den USA von der Zentralregierung koordiniert. "Schon jetzt hat Trump in Sachen Impfung", schreibt Ludger Weß bei den: "Seine Äußerungen und Treffen legitimieren Verschwörungstheorien rund um das Impfen und verschaffen den 'Alternativmedizinern' Gehör bei Eltern, die verunsichert sind. Sollte sich das inniederschlagen, wird sich die Kindersterblichkeit in den USA messbar erhöhen und das Land wird wieder Seuchen erleben, die dort bislang als ausgerottet gelten."Die liberale Linke muss "politisch robuster" werden, fordert die angesichts von Trumps Ungeniertheit fassungslose Soziologinim Interview mit der. Sie "muss ihr Vorgehen im politischen Spiel überdenken und erweitern. Das bedeutet nicht, dass sie auch die Regeln missachten soll, aber sie muss neue, kreative und wirkungsvolle Maßnahmen entwickeln, mit denen sie derund agierenden Rechten begegnen kann. Das bedeutet etwa, zurück in die Viertel und Kommunen zu gehen und dort die Menschen zu organisieren - und in der politisch-medialen Arenazu agieren."In der, warum die Mexikaner ganz bestimmt nicht für einebezahlen werden und schon gar nicht über eine Grenzsteuer auf ihre Waren: "Wie Ökonomen schnell hervorhoben, werdennicht vom Exporteur bezahlt. Sie werden hauptsächlich vom Käufer bezahlt - das heißt, eine Steuer auf mexikanische Waren bezahlen am Ende die. Amerika, nicht Mexiko bezahlt also für die Mauer. Oops. Aber das ist nicht das einzige Problem. ... Unsere Regierung hat nicht immer das Richtige getan. Aber sie hat ihre Versprechen gegenüber Nationen wie Individuen gehalten. Jetzt steht all das in Frage. Jeder, von, die dachten, sie würden gegen russische Aggression geschützt, über, die dachten, sie hätten garantierten Zugang zu unserem Markt bis hin zu den, die dachten, ihre Dienste für die USA gewähre ihnen sichere Zuflucht, muss sich jetzt fragen, ob er behandelt wird wie ein kaltgestellter Auftragnehmer eines Trump Hotels. Das ist ein großer Verlust. Und."