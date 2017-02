Manuel Brug ärgert sich in derdarüber, dassundseinemitten in der Saison für fünf Wochen auf Steuerzahlerkosten auf Welttournee gehen, während in Berlin die Türen verschlossen bleiben. Das ist neuer: "Keiner sagt etwas.. Aber dafür können die Berliner Steuerzahler stolz darauf sein, dass sich Barenboim und seine über 120 Musiker einen 'Bruckner-Monat' inundgegönnt haben und dass sie nach Japan nun auch in den USA 'den historisch ersten komplette Zyklus aller nummerierten Symphonien Anton Bruckners' nicht unerheblich mitfinanziert haben. Kannste nich' meckern, wa? Nur komisch, dass solches bisher keiner in New York oder Tokiowollte."Dass imimmer wiederfallen, findet Genre-Expertezwar auch nicht erfreulich. Dennoch zeigt er im-Gespräch mit Jens-Christian Rabe viel sozialpädagogisches Verständnis für solche Betätigungen: Schließlich gibt es auch "einen anti-muslimischen Rassismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, der sich im Moment spürbar verstärkt. ... Dazu kommt das, dass diese Menschen, die meist nicht zu den am besten ausgebildeten gehören, als Arbeitskräfte immer weniger gebraucht werden. In dieser Situation ist der Underdog Palästina, also die Gegend, in der die muslimische Bevölkerung vielleicht am offensichtlichsten von der westlichen Welt schlecht behandelt wird,."In der freut sich Philipp Rhensius auf den morgigen Auftritt vonbeim Berliner Festival, der den Techno wieder politisch macht: In dessen " Tracks hallen immer nochnach, aber längst auch die neoliberale Gegenwart, in der ökonomische Sicherheit durch das Prekariat und Solidarität durch individuelle Verantwortung ersetzt wurde."Weiteres: Manuel Brug porträtiert in der, der 80 Jahre geworden ist. Für den hat sich Reinhold Jaretzky mit ihm unterhalten. Und Felix Zwinzscher staunt in der Welt: Im Internet gelten die Südstaatenrapper von Migos mit ihrem Trap-Stil mittlerweile als besser als die Beatles. In dieser Playlist kann man sich deren neues Album anhören, außerdem daraus das aktuelle Video:Besprochen werden ein Konzert desunter Tagesspiegel ),mit Mariss Jansons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu Gast im Wiener Musikverein () und das Album "Nothing Feels Natural" von Pitchfork ).