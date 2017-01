In der mal wieder ziemlich hysterischen(die sich wiederholt, obwohl sich Köln doch gerade nicht wiederholte) hat der-Autor Christoph Herwartz den Vogel abgeschossen. Er nannte die Kontrolle der Nordafrikaner eine "Selektion" und sprach in einem Kommentar von "Sonderbehandlung" - eindeutig aus dem Holocaust besetzte Begriffe. Das ist nicht nur perfide, kommentiert Michael Wuliger in der: "Es ist selbstentlarvend. Die politische Korrektheit, diewittert, führt sich selbst ad absurdum, wenn ausgerechnet der mörderische Höhepunkt des eigenen deutschen Rassismuswird." Den Begriff "Sonderbehandlung" hat dieonline inzwischen zurückgenommen - in der Print-hat die Debatte keine Spuren hinterlassen.Christoph Herwartz wehrt sich in einem Facebook-Posting, in dem er die Kritik Wuligers die "" nennt, die ihm je untergekommen sei: "Ich veröffentliche seit sechs Jahren politische Texte im Internet. Wenn es meine Absicht wäre, hier und da einmal den Holocaust zu bagatellisieren (Wie absurd das klingt!), sollten sich dochdarauf finden lassen. Oder ein Anruf. Hätte mich Herr Wuliger mit seinen Vorwurf konfrontiert, hätte ich für den entstandenen Eindruck um Entschuldigung gebeten, mir seine Sicht erklären lassen und mit ihm zusammen überlegt, was nun zu tun sei."Zur immer noch nicht geklärten Frage,überhaupt so viele junge Männer aus Nordafrika und anderen Ländern zum Kölner Hauptbahnhof gekommen sind, legt ein Autorenkollektiv aufdie These vor, es seigewesen. "Der Sozialwissenschaftler Mimoun Berrissoun sagt, die jungen neu angekommenen Männer seien unter den Einwanderern aus Marokko oder Tunesien eine ungeliebte Randgruppe. 'Deshalb treffen sie sich dann draußen, an einem zentralen Platz in einer großen Stadt, um dort gemeinsam abzuhängen. Und die Domplatte und das Rheinufer in Köln sind solche Plätze.'"Da trifft das Wortdoch ausnahmsweise mal zu: auf schildert Jonathan Hackenbroich die irreführende Berichterstattung des rechten Internetportalsüber Silvester in Dortmund: Dort sollen lautdurch Islamisten ausgelöste bürgerkriegsähnliche Zustände geherrscht haben - was totaler Blödsinn ist, wie Polizei und Kölner Zeitungen richtig stellten. Weiterverbreitet wurde die Falschmeldung durch die österreichische, der FPÖ nahestehende Internetseite, so Hackenbroich weiter: "In den Vereinigten Staaten sind Webseiten wieso erfolgreich, dass man ihnen mit der Frage nach Belegen oder auch dem Gegenbeweis kaum mehr beikommt. Der Begriff '' kann dort mittlerweile auch einebezeichnen. Das macht es den Rechtsextremen von der Alt-Right-Bewegung leicht, die Bezeichnung als vermeintliches Bemühen der 'Mainstream-Medien' auszugeben, den Bürgern die Ansichten des Establishments einzutrichtern. Lassen sich für ein Gerüchtfinden, beweist das nach Ansicht der Verschwörungstheoretiker erst recht das Geschick der 'Eliten', die Wahrheit zu verschweigen."