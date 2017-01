wirft immer noch Fragen auf. Zum Beispiel die, waruman diesem Tag trotz der Ankündigung massiver Polizeikontrollen nach Köln gereist sind - zum Teil laut Polizei sogar aus der Schweiz und Frankreich. Noch meldet der. Da stellt sich Christoph Kappes im die Frage , warum die Journalisten den Polizeieinsatz in Köln zwar pausenlos kommentieren, aberhaben, was genau denn nun eigentlich los war: "Warum aber berichten Massenmedien ganz überwiegend nur '', und warum ist fast nichts außer Koloratur über den Abend vor Ort bekannt? Es wäre ein Leichtes gewesen, durchfür die Öffentlichkeit zu recherchieren, welche Geschichte die Nordafrikaner erzählen, und sich ein Bild von den Gruppen zu machen.kommen sie? Waren sie schonda?haben sie sich verabredet?führt sie an den Ort? Wie wirken sie? Was ist ihre Intention? Und wie nahmen andere die Situation wahr, etwa?"Ausgerechnet in der Arbeiterstadtist diestärkste Partei. Warum das so ist, erzählt Caterina Lobenstein, die Bitterfeld für diebesucht hat. Hier lernt siekennen, die für einen Lohn, derliegt, für die Firma Soex Altkleider sortiert. Ausländer nennt sie "" und glaubt, sie würden von Soex wie vom Sozialamt bevorzugt behandelt:"Sie habe einen Beruf gelernt, sei stets flexibel gewesen, sagt sie, sie habe sich angestrengt. Doch sie bekommt dafür keinen Wohlstand und. ... Jetzt, da Merkel die Flüchtlinge 'eingeladen' hat, so formuliert es Riemann, fühlt sie sich doppelt betrogen. Sie sagt, sie habe Angst, dass sie ihre Arbeit verliert - und dann mit noch mehr schlecht ausgebildeten Menschen um die verbliebenen." Man erfährt in diesem Artikel übrigens auch, dasstrotz eines Rekord-Betriebsgewinns von 10,2 Milliarden Euro 2015 für seinen Ableger in Bitterfeldzahlt.Derin der westlichen Welt geht's prächtig - trotz Trump, Brexit und Rechtspopulismus. Das ist mindestens so absurd, lernt-Redakteur Uwe Jean Heuser vom Yale-Ökonomen, wie die Hoffnung der "zornigen Massen", einwerde ihnen helfen: "Schon in der Euro-Krise war es merkwürdig zu sehen, dass die Bürger in Krisenländern wie Italien oder Griechenland kaum ihren reichen, oft steuerflüchtigen Eliten ans Portemonnaie wollten, sondern ihren Zorn lieber gegen das böse Ausland richteten. Shiller hält das für ein allgemeines Phänomen. Und diverse historische Studien geben ihm recht. In Krisenphasen wollen die enttäuschten Bürger, sie wollen wieder Hoffnung haben, dass sie selbst ihr Leben gestalten und aus eigener Kraft zu neuem Wohlstand kommen können. Dazu lassen sie sich auch auf Verspechen ein, die sich auf lange Sicht gar nicht realisieren lassen."