hat eine Kampagne angeordnet, um die amerikanische Präsidentschaftswahl zu beeinflussen - zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung der US-Geheimdienste NSA, FBI und CIA, deren Bericht nun vorliegt ( hier das pdf). Bei der Kampagne, diebeinhaltete, sei es nicht von vorneherein um den Wahlsieg Donald Trumps gegangen, entnimmt David E. Sanger in derdem Bericht: "The key to the report's assessment is that Russia's motives 'evolved over the course of the campaign.' When it appeared that Mrs. Clinton was more likely to win, it concluded, the Russian effort focused 'on undermining her future presidency.' It noted that Mr. Putin had abecause he believed she had incited protests against him in 2011. Yet the attacks, the report said, began long before anyone could have known that Mr. Trump, considered a dark horse, would win the Republican nomination." Wo das geklärt ist, könnten die Dienste ja mal untersuchen, welche Rolle der FBI-Direktor James B. Comey mit seinengegen Hillary Clinton für den Wahlausgang gespielt hat.Die bringt auch, die erwartbar beschwichtigend ausfällt: "While Russia, China, other countries, outside groups and people are consistently trying to break through the cyber infrastructure of our governmental institutions, businesses and organizations including the Democrat National Committee, there wason the outcome of the election including the fact that there was no tampering whatsoever with voting machines."In der Reihe "Internet und Demokratie" denkt Yvonne Hofstetter in derdarüber nach, wie sich die Politik verändern würde, wenn an die Stelle von Wahlen die Auswertung vontreten würde: "Die Demokratie ist eine alte Technologie. Etwas Neues muss her. Nur ist dieses Neue in einer komplexen dynamischen, weil hochvernetzten Gesellschaft weder vorhersehbar und schon gar nicht planbar. Mitkann die Gesellschaft im 21. Jahrhundert in jeden denkbaren Zustand der Herrschaft geraten. Das ist riskant. Denn er kann beliebig weit weg sein von dem, was wir als Demokratie kennen."