Blckcrckr (The xx (

Besprochen werden das Album "Come As U R" von taz ) und das neue Album von Standard ).

Die Kritiker baden geradezu im ätherischen Klingklang vonneuem Album "Reflection", das aus einem einstündigen, von Algorithmen generiertem Stück besteht und, anders als sein letztes Album "The Ship", von keinerlei Störungen durchsetzt ist. Der Ambientkünstler entpuppt sich auf diesem Album als "noch radikaler" als jüngere Vertreter des Genres, freut sich Nicklas Baschek in derund würde sich bei soviel "sanftem Wohlklang" am liebsten noch nicht einmal mehr zum Wäscheaufhängen erheben: "Das ist eine Musik des '', vielleicht. Oder etwas anderes. Vieles ist möglich. Und in dieser Hinsicht ist 'Reflection' ziemlich." Andrew Lindsay-Diaz von fühlt sich hingegen in ein Labyrinth ohne Ausgang versetzt. Wer an dessen Eingang aber sein Selbst abgegeben hat, wird von diesem Hörerlebnis reich belohnt: "Die wahre Substanz dieses Albums liegt in ihrem wesentlichen Kern, den, die der Algorithmus hervorbringt: diese schockierende Moment bei Minute 8, wenn sich ein stechender, kirchenorgelartiger Ton aus fast totaler Stille erhebt." Zuvor besprach Pitchfork das Album.Weitere Artikel: Jens Balzer erklärt in der, warum Musiker ihre Albenmachen: Die Streamingzahlen werden nämlich seit kurzem für die Charts mitberücksichtigt und "ein gestreamtes Album mit vielen Songs zählt für die Hitparadenplatzierung mehr als ein gestreamtes Album mit wenigen Songs." Dasssich derzeit wieder für die zwar gediegene, künstlerisch aber wenig dynamische Klangästhetik philharmonischer Großsettings interessiert, hat nach Ansicht von-Autor Stefan Hentz "mit dem Rückzug in den[zu tun], mit dem weite Teile des bildungsnäheren Publikums auf die große Abstiegsangst" reagieren. Auf unterhält sich Jeff Weiss mit den Hip-Hoppern von. Für die hat sich Stephanie Grimm mit dem Homerecording-Musikergetroffen, der unter dem Namen Cummi Flu gerade das Album "Y" veröffentlicht hat. Imdes porträtiert Roderich Fabian den Klangforscher. Außerdem bringt derein Feature von Caro Matzko über den Trompeter. In derschreibt Elmar Krekeler eine Liebeserklärung an die, die gerade zum Instrument des Jahres 2017 gekürt wurde. Andreas Platthaus () und Ruedi Ankli ( NZZ ) gratulierenzum 80.Geburtstag.