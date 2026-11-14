9punkt - Die Debattenrundschau
Die Gefährlichkeit dieser trügerischen Ruhe
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
14.11.2026. In der FAS erklärt der Historiker Pierre Rosanvallon, wie sich die französische Jugend vom "Archäo-Radikalismus" populistischer Politiker verführen lässt. Die Alten haben die Jungen im Stich gelassen und bekommen nun die Quittung dafür, hält Bernard-Henri Lévy im Welt-Gespräch fest. Der Völkerrechtler Kai Ambos notiert im taz-Interview, warum er den Satz zu Israels Existenzrecht im Berliner Koalititonspapier nicht für ganz korrekt hält. Die FAS berichtet von der "BücherMesse Seitenwechsel", auf der es neben rechten Akteuren von bürgerlich bis extrem auch Nazi-Merchandise zu kaufen gibt.Efeu - Die Kulturrundschau vom 14.11.2026 finden Sie hier
Europa | Gesellschaft | Kulturpolitik | Politik | Medien
Europa
Der Historiker Pierre Rosanvallon ist Experte für Generationengerechtigkeit und blickt im FAS-Interview auf die Proteste in Frankreich. Seine These: Die moderne Gesellschaft und Politik krankt am "Präsentismus", also der "Vorliebe für die Gegenwart", während sie sich nicht genug für die Zukunft interessiert. Er spricht außerdem vom "Archäo-Radikalismus"" von Politikern wie Mélenchon, die damit die Jugend begeistern. Mélenchons "Erfolg beruht auf dem politischen Talent einer einzelnen Person. Paradoxerweise wirkt er wie ein brüderlicher Großvater der Jugend. Doch er ist keineswegs ein Anführer im eigentlichen Sinne, also jemand, der den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern könnte." Der Begriff "Archäo-Radikalismus" "soll eine theoretische Radikalität beschreiben. Also eine Radikalität, die von imaginären Gesellschaften ausgeht. Als Beispiel: Natürlich müssen politische Maßnahmen ergriffen werden, um die Macht von Milliardären einzuschränken. Aber man kann nicht so tun, als bestünde die Gesellschaft lediglich aus dem Verhältnis zwischen tausend Milliardären und 70 Millionen Menschen."
Im Welt-Interview unterhält sich Bernard-Henri Lévy, dessen Memoiren gerade erschienen sind (bisher nur auf Französisch) mit Martina Meister über Antisemitismus von Rechts und von Links und die aktuellen Proteste, für die er Verständnis hat: "Es gibt hier tatsächlich erschreckend viele Menschen, die Mitte des Monats kein Geld mehr haben. Das Ausmaß der Demonstrationen spiegelt das wider. Eine Lösung haben die Demonstranten nicht. Es ist Aufgabe der jetzigen und künftiger Regierungen, diese zu finden. Ich finde es großartig, dass sie aus dieser Gleichgültigkeit herausgekommen sind und sich engagieren. Unsere Reaktion auf diese Pandemie war verrückt, wir haben damit furchtbare Probleme für die Zukunft geschaffen. Um Menschen meines Alters zu retten, sollten sich die jungen Menschen opfern. Es war klar, dass wir dafür irgendwann bezahlen müssen, dass wir die Jugend geopfert haben. Das ist jetzt der Fall. Ich fände es aber schade, wenn sich die Jugend von faschistischen, linksextremen Parteien wie LFI vereinnahmen ließe."
Der Historiker Gábor Erdődy hält im FAZ-Interview fest, was die Menschen in Ungarn nach Orbáns Abwahl erwarten: "Die Menschen warten darauf, dass dieses neue Amt für Vermögensrückgewinnung und Vermögensschutz (NVVH) funktionieren wird, und sie wollen, dass die Politiker, die das alles zu verantworten haben, zumindest benannt werden und in korrekten juristischen Prozessen die Wahrheit ans Licht kommt. Die Wahlergebnisse zeigen die große innergesellschaftliche Veränderung an, dass eine jüngere Generation sich nicht mehr von politischen Märchen beeindrucken lässt. Aber nicht nur Wirtschaft und politische Stabilität zu sichern, ist wichtig. Wichtig ist vor allem, im Kopf Ordnung zu schaffen. Der große französische Liberale des 19. Jahrhunderts, Benjamin Constant, schrieb ein Buch über den Bonapartismus. Darin sagt er, die politische Wende sei am einfachsten. Man könne neue Gesetze einbringen, und vom nächsten Tag an verändere sich etwas. Wirtschaftlich sei das schon schwieriger. Aber am schwierigsten sei es, das Bewusstsein der Menschen zu verändern."
Im Welt-Interview unterhält sich Bernard-Henri Lévy, dessen Memoiren gerade erschienen sind (bisher nur auf Französisch) mit Martina Meister über Antisemitismus von Rechts und von Links und die aktuellen Proteste, für die er Verständnis hat: "Es gibt hier tatsächlich erschreckend viele Menschen, die Mitte des Monats kein Geld mehr haben. Das Ausmaß der Demonstrationen spiegelt das wider. Eine Lösung haben die Demonstranten nicht. Es ist Aufgabe der jetzigen und künftiger Regierungen, diese zu finden. Ich finde es großartig, dass sie aus dieser Gleichgültigkeit herausgekommen sind und sich engagieren. Unsere Reaktion auf diese Pandemie war verrückt, wir haben damit furchtbare Probleme für die Zukunft geschaffen. Um Menschen meines Alters zu retten, sollten sich die jungen Menschen opfern. Es war klar, dass wir dafür irgendwann bezahlen müssen, dass wir die Jugend geopfert haben. Das ist jetzt der Fall. Ich fände es aber schade, wenn sich die Jugend von faschistischen, linksextremen Parteien wie LFI vereinnahmen ließe."
Der Historiker Gábor Erdődy hält im FAZ-Interview fest, was die Menschen in Ungarn nach Orbáns Abwahl erwarten: "Die Menschen warten darauf, dass dieses neue Amt für Vermögensrückgewinnung und Vermögensschutz (NVVH) funktionieren wird, und sie wollen, dass die Politiker, die das alles zu verantworten haben, zumindest benannt werden und in korrekten juristischen Prozessen die Wahrheit ans Licht kommt. Die Wahlergebnisse zeigen die große innergesellschaftliche Veränderung an, dass eine jüngere Generation sich nicht mehr von politischen Märchen beeindrucken lässt. Aber nicht nur Wirtschaft und politische Stabilität zu sichern, ist wichtig. Wichtig ist vor allem, im Kopf Ordnung zu schaffen. Der große französische Liberale des 19. Jahrhunderts, Benjamin Constant, schrieb ein Buch über den Bonapartismus. Darin sagt er, die politische Wende sei am einfachsten. Man könne neue Gesetze einbringen, und vom nächsten Tag an verändere sich etwas. Wirtschaftlich sei das schon schwieriger. Aber am schwierigsten sei es, das Bewusstsein der Menschen zu verändern."
Gesellschaft
Der Wahlkampf der Neuköllner Linken hat gezeigt, dass die Kontakte an den Rändern der Fraktion 'bis in den islamischen Dschihadismus' reichen, resümiert Konrad Schuller in der FAS. Zu den dubiosen Figuren der Fraktion gehört der Rechtswanwalt Ahmed Abed, Teil des "'European Legal Support Center' ELSC, eine Organisation, die propalästinensischen Aktivisten ihre Anwälte finanziert", wie Schuller erklärt: "Zu den Strukturen, die von Abed und dem ELSC unterstützt werden, gehört die antiisraelische Bewegung BDS." Nach Ansicht des Verfassungsschutzes ist die Organisation von "Hamas und PFLP durchsetzt. Ihr Gründungsdokument verlangt das Ende der 'Kolonisierung allen arabischen Landes', worin das Bundesamt für Verfassungsschutz nichts Geringeres als eine Forderung nach einer 'Beendigung der staatlichen Existenz Israels' erkennt. Trotzdem hat Ahmed Abed die BDS oder ihre Unterstützer in mehreren Prozessen vertreten. Grundsätzlich ist das kein Grund zu Vorwürfen, denn jeder hat das Recht auf anwaltliche Vertretung. Trotzdem kann die Fokussierung eines Anwalts auf bestimmte Gruppen Rückschlüsse auf seine politische Haltung erlauben."
Die Linken-Abgeordnete Vanessa Emde spricht Israel das Existenzrecht ab (unser Resümee). Der Völkerrechtler Kai Ambos erklärt in der taz, dass natürlich das Völkerrecht die "die territoriale Integrität von Staaten" schützt. Trotzdem findet er die Formulierung "Das Existenzrecht Israels ist unverhandelbar", die im Berliner Koalitionspapier steht, nicht so gut getroffen: "Korrekt hätte man schreiben müssen: 'Die Existenz Israels und seine territoriale Integrität sind unverhandelbar.' Kein vernünftiger Mensch kann die Existenz Israels leugnen. Die Existenz eines Staates, der sieben Kriege parallel führen kann, der eine der besten Armeen der Welt unterhält, ist ein Fakt. Aber wer ein Staat ist, der muss sich auch an die Regeln des Völkerrechts halten, die gerade für Staaten gelten. Der Existenzrechtsdiskurs lenkt von diesem Kernproblem ab und führt zu einer mystisch-moralisierenden Überhöhung Israels."
Die Linken-Abgeordnete Vanessa Emde spricht Israel das Existenzrecht ab (unser Resümee). Der Völkerrechtler Kai Ambos erklärt in der taz, dass natürlich das Völkerrecht die "die territoriale Integrität von Staaten" schützt. Trotzdem findet er die Formulierung "Das Existenzrecht Israels ist unverhandelbar", die im Berliner Koalitionspapier steht, nicht so gut getroffen: "Korrekt hätte man schreiben müssen: 'Die Existenz Israels und seine territoriale Integrität sind unverhandelbar.' Kein vernünftiger Mensch kann die Existenz Israels leugnen. Die Existenz eines Staates, der sieben Kriege parallel führen kann, der eine der besten Armeen der Welt unterhält, ist ein Fakt. Aber wer ein Staat ist, der muss sich auch an die Regeln des Völkerrechts halten, die gerade für Staaten gelten. Der Existenzrechtsdiskurs lenkt von diesem Kernproblem ab und führt zu einer mystisch-moralisierenden Überhöhung Israels."
Kulturpolitik
Fassungslos berichtet Julia Encke für die FAS über die "BücherMesse Seitenwechsel" in Halle, bei der sich alles traf, was in der rechten Szene Rang und Namen hat, wo sie allerdings auch eine "verstärkte Anbindung ans rechtskonservative, bürgerliche Milieu" feststellen konnte: "Die Hallen verwandelten sich so erneut in ein Netzwerktreffen der rechten Szene: Von AfD-Politikern (neben Boßdorf, Moosdorf und Tillschneider waren das Marc Jongen, Tino Chrupalla oder Matthias Helferich) über Identitäre und Burschenschaften bis hin zu Neonazis wie Alexander Deptolla von der Kampfsportveranstaltung 'Kampf der Nibelungen', Holocaustleugner Nikolai Nerling oder Michael Brück von den Freien Sachsen liefen hier alle herum. An den Ständen fand man Nazibücher wie 'Das Erbe Hitlers - Fortbestehende Bauwerke, Erfindungen, Gesetze und Verordnungen aus dem Dritten Reich' aus dem Arndt Verlag des rechtsextremen Verlegers Dietmar Munier oder ein 'Deutschland in den Grenzen von 1937'-Puzzle. Zugelassene Medien waren Junge Freiheit, Kontrafunk, Apollo, Nius oder der Deutschland-Kurier (Claim: 'Rechts? Ganz Recht! Wir waren schon rechts, als es noch unbequem war')."
In der taz kritisiert Dirk Knipphals die Schriftstellerin Monika Maron scharf für ihren Auftritt bei dieser Büchermesse und das anschließende Interview, das sie dem Dlf Kultur gegeben hat.
In der taz kritisiert Dirk Knipphals die Schriftstellerin Monika Maron scharf für ihren Auftritt bei dieser Büchermesse und das anschließende Interview, das sie dem Dlf Kultur gegeben hat.
Politik
Buch in der Debatte
Die Historikerin Ulrike von Hirschhausen forscht zur Bedeutung eingefrorener Konflikte, ein Thema, zu dem sie kürzlich auch ein Buch veröffentlicht hat. Im Welt-Gespräch notiert sie, dass die weltweite Zahl dieser eingefrorenen Kämpfe kontinuierlich steigt: "Oft beginnen diese Konflikte mit einem Krieg, der keine Lösung bringt, weshalb der Konflikt einfriert und das betreffende Territorium umstritten bleibt. Genau das haben wir in der Ostukraine zwischen 2014 und 2022 gesehen. Die Folge ist ein dauerndes Hin und Her zwischen prekärem Frieden, Waffenstillstand und dem Wiederaufflammen von Gewalt. Beispiele für solche Konflikte - in unterschiedlicher Intensität - gibt es zuhauf, vom Kosovo über Palästina und Kaschmir bis Taiwan. Und es werden immer mehr." Der Begriff "Frozen Conflict" habe "Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass er die Dynamik verdeutlicht: Diese Konflikte können auftauen, abschmelzen oder auch wieder einfrieren, oft in neuer Form. Ein gewisser Nachteil des Begriffs ist, dass er suggeriert, der Konflikt als solcher sei statisch. Dabei ist das Einzige, was eingefroren ist, die Lösung. Die Ukraine ist ein Beispiel für die Gefährlichkeit dieser trügerischen Ruhe. Denn aus einem eingefrorenen Konflikt, den wir fälschlich als halbwegs stabil angesehen haben, ist der größte Landkrieg auf europäischem Boden seit 1945 geworden."
"Das mangelnde Interesse an anderen Weltregionen wird uns teuer zu stehen kommen", prophezeit im taz-Interview mit Moritz Müllender der Schriftsteller Navid Kermani, der dort vor allem über sein neues Buch "Köln. E Jeföhl" über seine Wahlheimat Köln spricht. Er beklagt aber auch die mangelnde Aufmerksamkeit von Medien und Publikum für unbekannte Regionen. Sein vorheriges Buch "In die andere Richtung jetzt", in dem er über seine Reisen durch afrikanische Länder schreibt, sei wenig beachtet worden: "Ich merke, dass es mir umso wichtiger wird, aus diesen Ländern zu berichten, je unwichtiger es meiner Umgebung wird. Die Menschen hier in Deutschland, die Öffentlichkeit und die Medien interessieren sich immer weniger für die Welt. Ich möchte, dass man wenigstens noch ein bisschen wahrnimmt, was im Sudan, was in Äthiopien passiert (...) Als ich als Student anfing, für die Frankfurter Allgemeine zu arbeiten, war das noch anders. Der Herausgeber Frank Schirrmacher hat mich an die unmöglichsten Orte geschickt. Hauptsache, es wird irgendwie interessant. Ich musste nichts begründen. Einmal sollte ich nach Tadschikistan fliegen, nur weil ich jemanden dort kannte. Das wurde gar nicht in Frage gestellt, das war normal. Und die Leser haben es gelesen, das war toll."
Für die Welt spricht Nicholas Potter mit Andrew Bard Epstein, Kommunikationschef der linken Demokratin Claire Valdez, die für ihren israelkritischen Diskurs bekannt ist. Dass es bei den "Socialist Democrats of America" (DSA) Antisemiten gibt, hält er, selbst Jude, für ein Gerücht: "In den DSA sind sehr viele Juden. Auch die New Yorker Protestbewegung gegen Israels Völkermord wurde von vielen Juden getragen, die es abstoßend finden, dass diese israelische Regierung behauptet, für Juden weltweit zu sprechen." Auf von Potter genannte Beispiele, wie den Fall von Catherine Almonte Da Costa, die von Zohran Mamdani als Personalchefin eingesetzt wurde, dann jedoch am nächsten Tag wegen Posts über "geldgierige Juden" zurücktreten musste, geht Epstein nicht ein: "Wir müssen wachsam sein, wo immer Antisemitismus auftritt. Wir müssen aber Kritik an der israelischen Regierung von Antisemitismus unterscheiden, beides wird oft vermischt. Wo Antisemitismus auftritt, muss er benannt und verurteilt werden."
Die Historikerin Ulrike von Hirschhausen forscht zur Bedeutung eingefrorener Konflikte, ein Thema, zu dem sie kürzlich auch ein Buch veröffentlicht hat. Im Welt-Gespräch notiert sie, dass die weltweite Zahl dieser eingefrorenen Kämpfe kontinuierlich steigt: "Oft beginnen diese Konflikte mit einem Krieg, der keine Lösung bringt, weshalb der Konflikt einfriert und das betreffende Territorium umstritten bleibt. Genau das haben wir in der Ostukraine zwischen 2014 und 2022 gesehen. Die Folge ist ein dauerndes Hin und Her zwischen prekärem Frieden, Waffenstillstand und dem Wiederaufflammen von Gewalt. Beispiele für solche Konflikte - in unterschiedlicher Intensität - gibt es zuhauf, vom Kosovo über Palästina und Kaschmir bis Taiwan. Und es werden immer mehr." Der Begriff "Frozen Conflict" habe "Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass er die Dynamik verdeutlicht: Diese Konflikte können auftauen, abschmelzen oder auch wieder einfrieren, oft in neuer Form. Ein gewisser Nachteil des Begriffs ist, dass er suggeriert, der Konflikt als solcher sei statisch. Dabei ist das Einzige, was eingefroren ist, die Lösung. Die Ukraine ist ein Beispiel für die Gefährlichkeit dieser trügerischen Ruhe. Denn aus einem eingefrorenen Konflikt, den wir fälschlich als halbwegs stabil angesehen haben, ist der größte Landkrieg auf europäischem Boden seit 1945 geworden."
"Das mangelnde Interesse an anderen Weltregionen wird uns teuer zu stehen kommen", prophezeit im taz-Interview mit Moritz Müllender der Schriftsteller Navid Kermani, der dort vor allem über sein neues Buch "Köln. E Jeföhl" über seine Wahlheimat Köln spricht. Er beklagt aber auch die mangelnde Aufmerksamkeit von Medien und Publikum für unbekannte Regionen. Sein vorheriges Buch "In die andere Richtung jetzt", in dem er über seine Reisen durch afrikanische Länder schreibt, sei wenig beachtet worden: "Ich merke, dass es mir umso wichtiger wird, aus diesen Ländern zu berichten, je unwichtiger es meiner Umgebung wird. Die Menschen hier in Deutschland, die Öffentlichkeit und die Medien interessieren sich immer weniger für die Welt. Ich möchte, dass man wenigstens noch ein bisschen wahrnimmt, was im Sudan, was in Äthiopien passiert (...) Als ich als Student anfing, für die Frankfurter Allgemeine zu arbeiten, war das noch anders. Der Herausgeber Frank Schirrmacher hat mich an die unmöglichsten Orte geschickt. Hauptsache, es wird irgendwie interessant. Ich musste nichts begründen. Einmal sollte ich nach Tadschikistan fliegen, nur weil ich jemanden dort kannte. Das wurde gar nicht in Frage gestellt, das war normal. Und die Leser haben es gelesen, das war toll."
Für die Welt spricht Nicholas Potter mit Andrew Bard Epstein, Kommunikationschef der linken Demokratin Claire Valdez, die für ihren israelkritischen Diskurs bekannt ist. Dass es bei den "Socialist Democrats of America" (DSA) Antisemiten gibt, hält er, selbst Jude, für ein Gerücht: "In den DSA sind sehr viele Juden. Auch die New Yorker Protestbewegung gegen Israels Völkermord wurde von vielen Juden getragen, die es abstoßend finden, dass diese israelische Regierung behauptet, für Juden weltweit zu sprechen." Auf von Potter genannte Beispiele, wie den Fall von Catherine Almonte Da Costa, die von Zohran Mamdani als Personalchefin eingesetzt wurde, dann jedoch am nächsten Tag wegen Posts über "geldgierige Juden" zurücktreten musste, geht Epstein nicht ein: "Wir müssen wachsam sein, wo immer Antisemitismus auftritt. Wir müssen aber Kritik an der israelischen Regierung von Antisemitismus unterscheiden, beides wird oft vermischt. Wo Antisemitismus auftritt, muss er benannt und verurteilt werden."
Medien
Der Skandal um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger (unsere Resümees) hat auch etwas Gutes, meint Steffen Grimberg in der taz. Direkt nach dem Bekanntwerden der Untreue-Vorwürfe, setzten Sender und Politik dringende Reformen um: "Der neue RBB-Staatsvertrag baute die Senderführung um und hegte die Allmachtsstellung der Intendantin ein, die sich heute eng mit ihrem Direktorium abstimmen muss. Die externe Aufsicht wurde noch mal verschärft, als 'direkte Antwort auf den massiven Vertrauensverlust, den die frühere Leitung des Senders ausgelöst' habe, wie es Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Begründung des Anfang 2024 in Kraft getretenen Regelwerks erklärte. So gesehen hat die Ära Schlesinger dann doch eine kleine Revolution bewirkt und das öffentlich-rechtliche Mediensystem - allerdings eher unfreiwillig - transparenter und berechenbarer gemacht. SpitzenverdienerInnen wie IntendantInnen und DirektorInnen müssen heute namentlich zu ihren Gehältern stehen, Zusatzbezüge werden penibel verbucht und veröffentlicht. Interne Richtlinien und Kontrollsysteme wurden vereinheitlicht und damit wurde der Wildwuchs bei den oftmals nach ganz unterschiedlichen Kriterien vorgehenden Anstalten abgeschafft. Und wer heute anstaltsintern Missstände anzeigen will, muss nicht mehr sofort den Business Insider beliefern, sondern kann sich vertraulich an Compliance- und Ombudsstellen wenden."
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