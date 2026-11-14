Der Historikerist Experte für Generationengerechtigkeit und blickt imInterview auf die. Seine These: Die moderne Gesellschaft und Politik krankt am "Präsentismus", also der "Vorliebe für die Gegenwart", während sie sich nicht genug für die Zukunft interessiert. Er spricht außerdem vom "Archäo-Radikalismus"" von Politikern wie Mélenchon, die damit die Jugend begeistern. Mélenchons "Erfolg beruht auf dem politischen Talent einer einzelnen Person. Paradoxerweise wirkt er wie einder Jugend. Doch er ist keineswegs ein Anführer im eigentlichen Sinne, also jemand, der den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern könnte." Der Begriff "Archäo-Radikalismus" "soll eine theoretische Radikalität beschreiben. Also eine Radikalität, die von imaginären Gesellschaften ausgeht. Als Beispiel: Natürlich müssen politische Maßnahmen ergriffen werden, um die Macht von Milliardären einzuschränken. Aber man kann nicht so tun, als bestünde die Gesellschaft lediglich aus dem Verhältnis zwischen tausend Milliardären und 70 Millionen Menschen."Im-Interview unterhält sich, dessen Memoiren gerade erschienen sind (bisher nur auf Französisch) mit Martina Meister über Antisemitismus von Rechts und von Links und die, für die er Verständnis hat: "Es gibt hier tatsächlich erschreckend viele Menschen, die Mitte des Monats. Das Ausmaß der Demonstrationen spiegelt das wider. Eine Lösung haben die Demonstranten nicht. Es ist Aufgabe der jetzigen und künftiger Regierungen, diese zu finden. Ich finde es großartig, dass sie aus dieser Gleichgültigkeit herausgekommen sind und sich engagieren. Unsere Reaktion auf diese Pandemie war verrückt, wir haben damit furchtbaregeschaffen. Um Menschen meines Alters zu retten, sollten sich die jungen Menschen opfern. Es war klar, dass wir dafür irgendwann bezahlen müssen, dass wir die Jugend geopfert haben. Das ist jetzt der Fall. Ich fände es aber schade, wenn sich die Jugend von faschistischen, linksextremen Parteien wie LFI vereinnahmen ließe."Der Historikerhält im-Interview fest, was die Menschen in Ungarn nach Orbáns Abwahl erwarten: "Die Menschen warten darauf, dass dieses neue Amt für Vermögensrückgewinnung und Vermögensschutz (NVVH) funktionieren wird, und sie wollen, dass die Politiker, die das alles zu verantworten haben, zumindest benannt werden und in korrekten juristischen Prozessen die Wahrheit ans Licht kommt. Die Wahlergebnisse zeigen die große innergesellschaftliche Veränderung an, dass eine jüngere Generation sich nicht mehr vonbeeindrucken lässt. Aber nicht nur Wirtschaft und politische Stabilität zu sichern, ist wichtig. Wichtig ist vor allem, im Kopf Ordnung zu schaffen. Der große französische Liberale des 19. Jahrhunderts, Benjamin Constant, schrieb ein Buch über den Bonapartismus. Darin sagt er, die politische Wende sei am einfachsten. Man könne neue Gesetze einbringen, und vom nächsten Tag an verändere sich etwas. Wirtschaftlich sei das schon schwieriger. Aber am schwierigsten sei es,zu verändern."