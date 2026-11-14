Efeu - Die Kulturrundschau
Das Salz gehört in die Wunde rein
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
14.11.2026. Die Feuilletons gratulieren Wolf Biermann zum Neunzigsten. Der wirft derweil den Ostdeutschen im taz-Interview vor: "Sie verdanken den Westdeutschen unglaublich viel." FAZ und Figaro kritisieren die Ermittlungen gegen Michel Houellebecq: Er hat nicht Hass gepredigt, sondern ihn diagnostiziert, meint die FAZ. Im Tagesspiegel erklärt der südafrikanische Komponist Njabulo Phulunga, wie schwer es für afrikanische Komponisten ist, Fuß zu fassen. In der NZZ beklagt die Schriftstellerin Irene Dische die "Ausrottung" der Worte durch Trump. Was die Jahre unter Trump mit den Amerikanern gemacht haben, erkennt die FAS indes in Gemälden von Dana Schutz.9punkt - Die Debattenrundschau vom 14.11.2026 finden Sie hier
Musik
Der Liedermacher, Poet, Dissident und beharrliche Mahner Wolf Biermann wird diesen Sonntag neunzig Jahre alt. Für die taz hat Rob Savelberg den Jubilar interviewt, der im Gespräch vor allem auf den Aufstieg der AfD im Osten zu sprechen kommt: Die Ostdeutschen haben "immer die Arschkarte gezogen", meint er: "Erstens: Sie bezahlten für den Faschismus, weil sie von den Russen besetzt wurden. Sie wurden von den Russen noch mal ausgeraubt und ausgenutzt und unterdrückt dazu. Während die Westdeutschen die Demokratie geschenkt bekamen … Sie wurden mit dem Marshallplan gepampert." Zudem haben die Ostdeutschen die Revolution von 1989 nicht erkämpft, sondern verdanken sie dem Zusammenbruch der Diktatur, so Biermann: "Und deswegen ist für sie die Demokratie auch nicht so viel wert. Sie verdanken den Westdeutschen unglaublich viel. Und sie haben, wie jeder Mensch, ein Problem, wenn sie jemanden zu viel verdanken."
In der FAZ gratuliert Edo Reents, Biermann verfüge "bis heute über eine erheblichere Ausdrucksbreite, lässt zum ungemein geläufigen, kontrastreichen Gitarrenspiel seine feste, variable Stimme kunstvoll innehalten, dann wieder vorwärtspreschen und immer wieder einzelne Wörter, als bisse er sich in ihnen fest, wie beschwörend wiederholen. Erst mit der praktischen Ausübung, der Verwirklichung des Worts im Gesang - und nicht nur mit seiner Überzeugung, man gehe weniger an den Schlägen kaputt, die man einstecke, sondern eher an denen, die man selbst nicht austeile -, tat er seiner eigenen Seelenhygiene Genüge, aus der sich der letztlich auch wieder nur Respekt einflößende Eindruck einer kaum zu erschütternden Selbstzufriedenheit ergeben mag. Aus dieser Position heraus konnte er in der berühmten Ballade von 1966 behaupten: 'Die Stasi ist mein Eckermann.'"
Hilmar Klute liest für die SZ in den neuen Biermann-Bänden "Mit uralten Kinderaugen" und "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall". In dem Gedichtband liest er einige Verse, "die nicht nur ziemlich gut gemacht sind, sondern auch ganz passable poetische Wahrheiten nachreichen: 'Und immerzu kreuzbrav und gemütlich sein/ Passt nimmer zu meinem Gemüte./ Das Salz gehört in die Wunde rein/ Und nicht in die Zuckertüte." Das ist gewiss brauchbar, hätte der alte Brecht, der durch Biermanns späte Lyrik geistert, gesagt. Biermanns große Gedichte 'Und als wir ans Ufer kamen', 'Ermutigung' und 'Auf dem Friedhof am Montmartre' werden ohnehin in der poetischen Herzkammer der deutschen Literaturgeschichte jeden Frost überdauern." Für den Standard schaut Alexander Kluy in die beiden Bücher.
Ebenfalls in der SZ übermittelt Durs Grünbein seine Geburtstagsgrüße in Versform: "Daß sie den Käfig, ein ganzes umzäuntes Land, für einen Singvogel wie ihn gebaut hatten zur Überwachung - ein absurder Dreh." Zelda Biller gratuliert in der NZZ.
Für den Tagesspiegel interviewt Thomas Wochnik den jungen südafrikanischen Komponisten Njabulo Phulunga, dem gerade von der Akademie der Künste der Busoni-Komponistenpreis verliehen wurde. Sie sprechen über die Bedeutung von Herkunft und über Dekolonialisierung klassischer Musik: "Ich denke, dass es für afrikanische Komponisten schwerer ist, Fuß zu fassen. Das hat schon damit zu tun, dass es, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, kaum Förderstrukturen gibt, die denen, die sich gerne der Musik widmen würden, Zugänge ermöglichen. Dass ich in Europa und Nordamerika verhältnismäßig oft aufgeführt wurde, hat viel mit einzelnen Beziehungen zu tun. Und die hat nicht jeder, die hatte auch ich nicht von Anfang an. Die Ausgangsbedingungen sind also härter. Hinzu kommt: Man ist darauf angewiesen, woanders Erfolge zu haben als zu Hause, wo man sich auskennt."
Weiteres: Martin Scholz interviewt die Sängerin Sheryl Crow für die Wams. Die taz diskutiert darüber, ob es richtig ist, dass Künstler wie Bob Dylan die Nutzung von Handys bei ihren Konzerten verbieten. Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ erinnert Fotis Papageorgiou an den kürzlich verstorbenen Dirigenten Herbert Blomstedt. Ebendort ist die Laudatio abgedruckt, die Jan Brachmann bei der Verleihung des Robert-Schumann-Preises auf den Dirigenten Pēteris Vasks gehalten hat. Daniel Barenboim hat sein neues West-Eastern-Divan-Festival eröffnet, für die SZ berichtet Helmut Mauró, in der FAZ schreibt Clemens Haustein. Paul Schäufele interviewt die ukrainische Geigerin Lisa Batiashvili für die SZ.
Besprochen werden: Das Album "1000 kleine Tode" der Rapperin Yung FSK18 (taz), ein Konzert der Berliner Philharmoniker, dirigiert von Zubin Mehta (FAZ) und das neue U2-Album "Carnaval de Luz" (FAS, SZ, Tagesspiegel).
In der FAZ gratuliert Edo Reents, Biermann verfüge "bis heute über eine erheblichere Ausdrucksbreite, lässt zum ungemein geläufigen, kontrastreichen Gitarrenspiel seine feste, variable Stimme kunstvoll innehalten, dann wieder vorwärtspreschen und immer wieder einzelne Wörter, als bisse er sich in ihnen fest, wie beschwörend wiederholen. Erst mit der praktischen Ausübung, der Verwirklichung des Worts im Gesang - und nicht nur mit seiner Überzeugung, man gehe weniger an den Schlägen kaputt, die man einstecke, sondern eher an denen, die man selbst nicht austeile -, tat er seiner eigenen Seelenhygiene Genüge, aus der sich der letztlich auch wieder nur Respekt einflößende Eindruck einer kaum zu erschütternden Selbstzufriedenheit ergeben mag. Aus dieser Position heraus konnte er in der berühmten Ballade von 1966 behaupten: 'Die Stasi ist mein Eckermann.'"
Hilmar Klute liest für die SZ in den neuen Biermann-Bänden "Mit uralten Kinderaugen" und "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall". In dem Gedichtband liest er einige Verse, "die nicht nur ziemlich gut gemacht sind, sondern auch ganz passable poetische Wahrheiten nachreichen: 'Und immerzu kreuzbrav und gemütlich sein/ Passt nimmer zu meinem Gemüte./ Das Salz gehört in die Wunde rein/ Und nicht in die Zuckertüte." Das ist gewiss brauchbar, hätte der alte Brecht, der durch Biermanns späte Lyrik geistert, gesagt. Biermanns große Gedichte 'Und als wir ans Ufer kamen', 'Ermutigung' und 'Auf dem Friedhof am Montmartre' werden ohnehin in der poetischen Herzkammer der deutschen Literaturgeschichte jeden Frost überdauern." Für den Standard schaut Alexander Kluy in die beiden Bücher.
Ebenfalls in der SZ übermittelt Durs Grünbein seine Geburtstagsgrüße in Versform: "Daß sie den Käfig, ein ganzes umzäuntes Land, für einen Singvogel wie ihn gebaut hatten zur Überwachung - ein absurder Dreh." Zelda Biller gratuliert in der NZZ.
Für den Tagesspiegel interviewt Thomas Wochnik den jungen südafrikanischen Komponisten Njabulo Phulunga, dem gerade von der Akademie der Künste der Busoni-Komponistenpreis verliehen wurde. Sie sprechen über die Bedeutung von Herkunft und über Dekolonialisierung klassischer Musik: "Ich denke, dass es für afrikanische Komponisten schwerer ist, Fuß zu fassen. Das hat schon damit zu tun, dass es, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, kaum Förderstrukturen gibt, die denen, die sich gerne der Musik widmen würden, Zugänge ermöglichen. Dass ich in Europa und Nordamerika verhältnismäßig oft aufgeführt wurde, hat viel mit einzelnen Beziehungen zu tun. Und die hat nicht jeder, die hatte auch ich nicht von Anfang an. Die Ausgangsbedingungen sind also härter. Hinzu kommt: Man ist darauf angewiesen, woanders Erfolge zu haben als zu Hause, wo man sich auskennt."
Weiteres: Martin Scholz interviewt die Sängerin Sheryl Crow für die Wams. Die taz diskutiert darüber, ob es richtig ist, dass Künstler wie Bob Dylan die Nutzung von Handys bei ihren Konzerten verbieten. Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ erinnert Fotis Papageorgiou an den kürzlich verstorbenen Dirigenten Herbert Blomstedt. Ebendort ist die Laudatio abgedruckt, die Jan Brachmann bei der Verleihung des Robert-Schumann-Preises auf den Dirigenten Pēteris Vasks gehalten hat. Daniel Barenboim hat sein neues West-Eastern-Divan-Festival eröffnet, für die SZ berichtet Helmut Mauró, in der FAZ schreibt Clemens Haustein. Paul Schäufele interviewt die ukrainische Geigerin Lisa Batiashvili für die SZ.
Besprochen werden: Das Album "1000 kleine Tode" der Rapperin Yung FSK18 (taz), ein Konzert der Berliner Philharmoniker, dirigiert von Zubin Mehta (FAZ) und das neue U2-Album "Carnaval de Luz" (FAS, SZ, Tagesspiegel).
Kunst
In den Zehnerjahren blühte die Street Art als unabhängige politische Kunst in Russland, heute erlebt nur noch Street Art, die das Thema Krieg ausspart in russischen Städten einen Boom, schreibt der Kulturhistoriker Mikhail Ilchenko, der für die FAZ mit anonymen russischen Street-Art-Künstlern über Zensur und Apathie gesprochen hat: "Das moralische Dilemma, ob Künstler sich an Initiativen beteiligen sollten, die Kooperation mit staatlichen Stellen oder großen Unternehmen bedeuten, hat an Schärfe verloren. Die meisten haben ihre persönliche Entscheidung längst getroffen. Unter denjenigen, die weiterhin in Russland arbeiten, wird die Diskussion über die Grenzen von Kompromissen heute als bloßes Gerede empfunden und stößt meist nur noch auf Irritation. Manche suchen, um sich abzusichern, einen Ausweg in metaphorischen Bildern und verschlüsselten Botschaften. Andere wenden sich Themen zu, die nichts mit Politik zu tun haben. 'Alle haben die Realität so akzeptiert, wie sie ist. Wenn du in Russland bleibst, ist alles um dich herum irgendwie Staat. Der Asphalt, über den ich morgens gehe, wurde vom Staat verlegt. Die Krankenhäuser, in die wir gehen, sind auch Teil dieses Staates. Warum sollten wir dann eine Stiftung ablehnen, nur weil sie 'Präsidentenstiftung' heißt? ... sagt Anton."
Das Grauen, das die Jahre unter Trump in den USA angerichtet haben, kann Laura Helena Wurth (FAS) in den jüngsten Gemälden von Dana Schutz sehen, die derzeit in der Galerie Contemporary Fine Arts in Berlin ausgestellt werden: In einer wilden neoexpressiven Geste wird der Mensch dort zur geballten Faust ('Hurt Hand', 2026), die zwar gewaltvoll gereckt wird, aber, wenn man genauer hinschaut - und dafür muss man sich etwas vom Bild entfernen -, eher ein blutiger Klumpen ist. Der Mensch, der zu der Faust gehört, ist dahinter ganz klein geworden und steht verloren in einer weiten Landschaft. Er wendet sich ab von dem Faustklumpen, hat die Hand an die Schläfen gelegt, so, als sei ihm gerade ein großer, dummer Fehler bewusst geworden. Auf den Bildern von Schutz sieht man Menschen immer in verwirrter Körperlichkeit, verloren in Landschaften, irgendwie überfordert und in jedem Fall gefordert von einer Welt, die ihnen viel abverlangt."
Weitere Artikel: Adriano Sack probiert für die Welt die Fitnessgeräte, die der Düsseldorfer Kunstpalast zwischen seinen Exponaten aufgebaut hat. Die FAZ publiziert auf ihren Bilder-und-Zeiten-Seiten die Rede, die Andreas Platthaus am 1. November auf Barbara Yelin gehalten hat, als sie in Gandersheim den Roswitha-Literaturpreis erhielt. Ebenfalls auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ berichtet Jan Nicolaisen von seinem Streifzug durch Padua.
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Hito Steyerl - Deine Mudda macht Show in den Deichtorhallen Hamburg (SZ, mehr hier), die Paris Photo (Tagesspiegel), die Ausstellung "Global Antiquity" in der Fondazione Prada in Mailand (FAS), die Sophie-Calle-Ausstellung "Is It Better?" Im Hamburger Bahnhof in Berlin (taz, mehr hier), die Ausstellung "Rubens in Gotha" im Herzoglichen Museum in Gotha (Welt) und die Alex-Levac-Ausstellung "Black Box" im Tel Aviv Museum of Art, das jenem Foto, mit dem Levac den Agenten des Shin Bet der Lüge überführte und die drei Jahre währende Bus-300-Affäre auslöste, den größten Platz in der Retrospektive einräumt, wie Quynh Tran in der FAZ staunt.
Das Grauen, das die Jahre unter Trump in den USA angerichtet haben, kann Laura Helena Wurth (FAS) in den jüngsten Gemälden von Dana Schutz sehen, die derzeit in der Galerie Contemporary Fine Arts in Berlin ausgestellt werden: In einer wilden neoexpressiven Geste wird der Mensch dort zur geballten Faust ('Hurt Hand', 2026), die zwar gewaltvoll gereckt wird, aber, wenn man genauer hinschaut - und dafür muss man sich etwas vom Bild entfernen -, eher ein blutiger Klumpen ist. Der Mensch, der zu der Faust gehört, ist dahinter ganz klein geworden und steht verloren in einer weiten Landschaft. Er wendet sich ab von dem Faustklumpen, hat die Hand an die Schläfen gelegt, so, als sei ihm gerade ein großer, dummer Fehler bewusst geworden. Auf den Bildern von Schutz sieht man Menschen immer in verwirrter Körperlichkeit, verloren in Landschaften, irgendwie überfordert und in jedem Fall gefordert von einer Welt, die ihnen viel abverlangt."
Weitere Artikel: Adriano Sack probiert für die Welt die Fitnessgeräte, die der Düsseldorfer Kunstpalast zwischen seinen Exponaten aufgebaut hat. Die FAZ publiziert auf ihren Bilder-und-Zeiten-Seiten die Rede, die Andreas Platthaus am 1. November auf Barbara Yelin gehalten hat, als sie in Gandersheim den Roswitha-Literaturpreis erhielt. Ebenfalls auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ berichtet Jan Nicolaisen von seinem Streifzug durch Padua.
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Hito Steyerl - Deine Mudda macht Show in den Deichtorhallen Hamburg (SZ, mehr hier), die Paris Photo (Tagesspiegel), die Ausstellung "Global Antiquity" in der Fondazione Prada in Mailand (FAS), die Sophie-Calle-Ausstellung "Is It Better?" Im Hamburger Bahnhof in Berlin (taz, mehr hier), die Ausstellung "Rubens in Gotha" im Herzoglichen Museum in Gotha (Welt) und die Alex-Levac-Ausstellung "Black Box" im Tel Aviv Museum of Art, das jenem Foto, mit dem Levac den Agenten des Shin Bet der Lüge überführte und die drei Jahre währende Bus-300-Affäre auslöste, den größten Platz in der Retrospektive einräumt, wie Quynh Tran in der FAZ staunt.
Literatur
Martina Meister zeichnet in der Welt die - französische - Debatte um die Ermittlungen gegen Michel Houellebecq nach: "Der französisch-syrische Schriftsteller und Journalist Omar Youssef Souleimane stellt fest, dass Houellebecqs Gegner auf dem Gebiet der Islamkritik verloren haben und sich jetzt als 'Hüter des nationalen Zusammenhalts und des Wohlergehens der Muslime' ausgeben. 'Es spielt keine Rolle, ob ihre Anzeigen zu den Akten gelegt oder die Betroffenen freigesprochen werden: Allein die Vielzahl der Verfahren reicht aus, um kritische Stimmen zu zermürben und zum Schweigen zu bringen', notiert Souleimane im Figaro. Die Islamisten würden damit die Waffen der Demokratie gegen die Demokratie selbst verwenden. 'Diese Verfahren gehen stets mit denselben Etiketten einher: 'rassistisch', 'rechtsextrem', vorgefertigte Anschuldigungen, die dazu dienen, den Gegner zu isolieren und zum Schweigen zu verurteilen', schreibt Souleimane." "Dass .. nun ein Verfahren gegen einen Schriftsteller eröffnet wird, der eine Befürchtung artikuliert hat, die er nicht an den Haaren herbeiziehen musste, ist absurd", kommentiert Jürgen Kaube in der FAZ: "Houellebecq hat weder in seinem Roman noch in seinem Interview Hass gepredigt, sondern er hat ihn diagnostiziert und prognostiziert."
Die NZZ druckt die Dankesrede ab, die die Schriftstellerin Irene Dische bei der Verleihung des Jonathan-Swift-Literaturpreises für Satire und Humor gehalten hat. Sie beklagt die Einengung der Redefreiheit in den USA, die Linken zerfleischen sich auf der Suche nach größtmöglicher politischer Korrektheit gegenseitig, während die viel drängendere Gefahr seitens Trump fast uneingeschränkt ihre Kreise zieht: "Während die Gebildeten an Wörtern herumdokterten, machte er sich an ihre Ausrottung. Er musste keine 20 000 Bücher an einem Abend verbrennen wie einer seiner glorreichen Vorgänger, weil heutzutage sowieso kaum noch jemand liest. Aber genau wie sein Vorgänger versprach er seinem Stamm einen höheren Lebensstandard durch die Beraubung anderer Stämme. Er feierte die Gewalt und hoffte ungeniert auf eine internationale Achse der Diktatoren. Die denkende Klasse passte einfach nicht auf, als er ihr den Gnadenstoss versetzte, indem er die künstliche Intelligenz in 'Superintelligenz' umtaufte."
Weiteres: Jan Küveler trifft sich für die Wams mit der taiwanesischen Autorin Yan Shuang-zi, die für "Das Taiwan-Tagebuch" den International Booker Prize gewonnen hat. Diedrich Diederichsen erinnert sich in der taz an den gerade verstorbenen Joachim Lottmann, mit dem ihn eine lange gemeinsame Geschichte verbindet. Das Konzept "Sensitivity Reading" ist gar nicht so neu, wie Erika Thomalla für die FAS im Werk von James Baldwin feststellt. Für Die Presse fasst Anne-Catherine Simon noch einmal die Debatte um den Schriftsteller Thélyson Orélien zusammen, der seinen Roman mit KI verfasst hat.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Henning Heske über Michel Houellebecqs "Mit halb offenem Mund":
"MIT HALB OFFENEM MUND, wie Karpfen, lassen wir Toten-
rülpser heraus. Um vom Leichengestank abzulenken, der
aus unseren Fressen strömt, der unbesieglich aus unseren
Fressen strömt, geben wir Wörter von uns."
Besprochen werden unter anderem Klaus Kellmanns "Der Traum von der Großmacht. Frankreich: Deutschlands schwieriger Nachbar" (taz), Bruce Holsingers "Die letzten zehn Sekunden" (taz), Daniel Kehlmanns "Afrika" (NZZ) und Martina Hefters "Nach der Sonne schauen" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Die NZZ druckt die Dankesrede ab, die die Schriftstellerin Irene Dische bei der Verleihung des Jonathan-Swift-Literaturpreises für Satire und Humor gehalten hat. Sie beklagt die Einengung der Redefreiheit in den USA, die Linken zerfleischen sich auf der Suche nach größtmöglicher politischer Korrektheit gegenseitig, während die viel drängendere Gefahr seitens Trump fast uneingeschränkt ihre Kreise zieht: "Während die Gebildeten an Wörtern herumdokterten, machte er sich an ihre Ausrottung. Er musste keine 20 000 Bücher an einem Abend verbrennen wie einer seiner glorreichen Vorgänger, weil heutzutage sowieso kaum noch jemand liest. Aber genau wie sein Vorgänger versprach er seinem Stamm einen höheren Lebensstandard durch die Beraubung anderer Stämme. Er feierte die Gewalt und hoffte ungeniert auf eine internationale Achse der Diktatoren. Die denkende Klasse passte einfach nicht auf, als er ihr den Gnadenstoss versetzte, indem er die künstliche Intelligenz in 'Superintelligenz' umtaufte."
Weiteres: Jan Küveler trifft sich für die Wams mit der taiwanesischen Autorin Yan Shuang-zi, die für "Das Taiwan-Tagebuch" den International Booker Prize gewonnen hat. Diedrich Diederichsen erinnert sich in der taz an den gerade verstorbenen Joachim Lottmann, mit dem ihn eine lange gemeinsame Geschichte verbindet. Das Konzept "Sensitivity Reading" ist gar nicht so neu, wie Erika Thomalla für die FAS im Werk von James Baldwin feststellt. Für Die Presse fasst Anne-Catherine Simon noch einmal die Debatte um den Schriftsteller Thélyson Orélien zusammen, der seinen Roman mit KI verfasst hat.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Henning Heske über Michel Houellebecqs "Mit halb offenem Mund":
"MIT HALB OFFENEM MUND, wie Karpfen, lassen wir Toten-
rülpser heraus. Um vom Leichengestank abzulenken, der
aus unseren Fressen strömt, der unbesieglich aus unseren
Fressen strömt, geben wir Wörter von uns."
Besprochen werden unter anderem Klaus Kellmanns "Der Traum von der Großmacht. Frankreich: Deutschlands schwieriger Nachbar" (taz), Bruce Holsingers "Die letzten zehn Sekunden" (taz), Daniel Kehlmanns "Afrika" (NZZ) und Martina Hefters "Nach der Sonne schauen" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Bühne
Der griechische Regisseur Mario Banushi ist mit seinen "wortlosen Theaterinstallationen und diffus archaischen Kunstritualen" gerade sehr gefeierter Star des europäischen Theaters, weiß Peter Laudenbach, der sich in der SZ umso mehr wundert, dass Banushi ihn unter dem Titel "MAMI" an den Berliner Festspielen mit seiner "Feier der Frau als Mutter" direkt in die "Kitsch-Hölle der gehobenen Esoterik" führt: "Offenkundig passt das auf fatale Weise zum neokonservativen Zeitgeist. ... Man braucht gar keine Ideologiekritik, um sich über diese Veranstaltung und ihre Freude an der Regression zu wundern. Je feierlicher zu chorischem Esoterik-Gesäusel mit wehenden Gewändern oder gleich nackt über die Bühne geschritten wird, den Blick gerne nach links oben ins ferne Nirgendwo gerichtet, desto drängender wird die Frage, ob das jetzt irgendwie ergreifend oder nicht doch vor allem unfreiwillig komisch ist. Vollends albern wird es, wenn der Regisseur vor dem Bild einer stillenden Mutter kniet, als würde er zu einem Heiligenbild beten oder als wäre er am liebsten wieder ein Säugling an der Mutterbrust."
Ähnlich urteilt Nachtkritiker Christian Rakow, der uns Einblick in die mit Zikaden-Zirpen und Hundegebell unterlegten Szenen gibt: "Es sind schlichte, auf archetypischen Motiven beruhende Szenen, aus denen Banushi das Weibliche zu bergen sucht. Stets gestisch zugespitzt: Eine Frau ist wie ein riesiger Venushügel aufgebockt, gebiert zwei Männer aus ihrem Schoß. Die Männer ringen miteinander, erschöpfen sich im Kampf. Die Frau wird zur alten Frau, gibt einem Mann die Brust. Eine zweite, jüngere Frau, klein von Wuchs, tritt hinzu, gibt der älteren die Brust. So fügt sich der Reigen aus Fruchtbarkeit und Vergänglichkeit."
Weitere Artikel: In der FR schreibt Christian Thomas den Nachruf auf den Theater-, Kunstkritiker und ehemaligen FR-Feuilletonleiter Peter Iden, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. In der FAZ schreibt Simon Strauß. Wiebke Hüster spricht für die FAZ mit Lloyd Riggins, künstlerischer Ballettdirektor des Hamburg Balletts über das Formen eines Ensembles. Im Gespräch mit Axel Brüggemann von Backstage classical bezieht Aviel Cahn, Intendant der Deutschen Oper Berlin, Stellung zu Krisen am Haus und Kritik an seiner Person.
Besprochen werden außerdem eine Aufführung von Glucks "Orfeo ed Euridice" mit Cecilia Bartoli bei den Berliner Barocktagen (Tagesspiegel), Fanny Brunners Inszenierung von Maria Lazars Stück "Der blinde Passagier" (nachtkritik), Steven Hoggetts und Christine Jones' Hamlet-Inszenierung im Londoner Kulturzentrum Barbican (NZZ), Katharina Bachs Inszenierung "Schubert in Paradise - Eine musikalische Reise in die Nacht" an den Münchner Kammerspielen (nachtkritik) und Katharina Stolls Adaption von Liv Strömquists Graphic Novel "Das Orakel spricht" am Staatstheater Mainz (nachtkritik).
Film
"La Bola Negra" von Javier Calvo und Javier Ambrossi bringt nicht nur die Kinozuschauer zum Weinen, wie Richard Kämmerlings in der Wams erklärt, die Geschichte um eine unmögliche homosexuelle Liebe während des Spanischen Bürgerkriegs wird auch als Oscar-Kandidat gehandelt. Zwei verfeindete Soldaten entwickeln Gefühle füreinander: "Der Krieg mit seinen ideologisch scharf gezogenen Fronten bildet zwar den Hintergrund, doch zielen die Javis auf die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts verbotener und versteckter Queerness. Javier Ambrossi hat ihr Werk als 'gay Titanic' bezeichnet und meinte damit den epischen, leinwandsprengenden Anspruch ebenso wie die mitunter überwältigenden Bilder. Statt der im Queer Cinema oft zu findenden kleinen, leisen Geschichten wollen die beiden großes Kino machen." Die Regisseure bedienen sich bisweilen einer "überästhetisierten Bildsprache, die mal an Tableaux vivants, mal aber auch an Hochglanzstrecken von Gay-Magazinen erinnert."
"Berlins lärmendste Schauspielerin" war Helene Weigel vor dem Exil, wie Bader AlAqbani im Tagesspiegel aus Maria Wischnewskis Film "Revolutionärin im Rampenlicht" erfährt. Der Film "gibt der Schauspielerin und Intendantin (1900-1971) zurück, was Exil und Mythos ihr genommen haben: ihre Stimme. Ein Film fürs Ohr, erst dann fürs Auge. Das Rückgrat bilden zwei Tonbandgespräche Weigels mit Hans Bunge und Werner Hecht. Um ihre dunkle, spöttische Stimme ordnen sich erstmals digitalisierte Filmrollen des Ensembles. (…) Man hätte aus diesem Leben ein Trauerspiel machen können. Sie wollte nicht, Wischnewski auch nicht. Ihr Film gibt nur den Applaus zurück. An die, der er gehört."
Weiteres: Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ befindet Timas Deppert Martin Scorceses "Taxi Driver" für nach wie vor aktuell. Kathleen Hildebrand interviewt Ethan Hawke in der SZ zu seinem neuen Film "The Weight", Regie von Padraic McKinley. Serien, die sich mit dem Thema Altern auseinandersetzen, zementieren eine Kultur, in der sich Frauen weiterhin über ihr Äußeres definieren, seufzt Cara Hofmann ebenfalls in der SZ. Joachim Huber interviewt Matthias Brandt für den Tagesspiegel anlässlich seiner neuen Dokuserie "Die Geschichte der Deutschen". Für die Welt interviewt Jan Küveler den Regisseur Martin McDonagh zu seinem neuen Film "Wild Horse Nine".
Besprochen werden: Der Münster-Tatort "Narrenzeit" (taz, NZZ), die Serie "Friesenjunkies" der Brüder Emil und Oskar Belton (taz), die ZDF-Dokuserie "Die Geschichte der Deutschen" (FAZ), Padraic McKinleys "The Weight - Im Goldrausch" (FAS) und Ti Wests "Ebenezer" (Standard, Welt, NZZ).
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