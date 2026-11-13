Geschichte

Die "Stolpersteine" kennt heute jeder. Sie erinnern an von Nazis verfolgte oder ermordete Menschen, meist Juden. Den ersten Stein setzte Gunter Demnig 1992 in Köln, erzählt Reiner Burger in der FAZ, er erinnerte noch an den Holocaust im allgemeinen. "Die ersten personalisierten Stolpersteine verlegte Demnig dann Anfang 1995 ebenfalls in Köln. Eine Genehmigung hatte er damals nicht. Bis es so weit war, dauerte es mehr als fünf Jahre. Erst im April 2000 fasste der Rat der Stadt Köln einen entsprechenden Beschluss. Gleichwohl entwickelte sich die Aktion von Köln aus zum mittlerweile 'weltweit größten dezentralen Mahnmal', wie Demnig am Telefon stolz erzählt. Der 79 Jahre alte Künstler ist mit einem Assistenten noch immer an den meisten Tagen des Jahres in seinem roten Lieferwagen unterwegs, um möglichst viele der neuen Stolpersteine selbst zu verlegen. Eigentlich wollte er aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzertreten, aber daraus wird erst mal nichts."