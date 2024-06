Bild: Atul Dodiya, Volunteers at the Congress House - August 1931, 2014. Courtesy of the artist and Chemould Prescott Road. © Anil Rane

Eine derart explizitegab es selten zu sehen - und besser noch: Die Ausstellung "Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty" in der Berliner Neuen Nationalgalerie zeigt einen unbekannten Warhol, jenseits der Pop Art, freut sich Boris Pofalla in der. Stattdessen zeigt die Schau, wie diedes schwulen Künstlers, der sich nie outete, sein Werk prägte. Mitunter äußerst offenkundig, wie in der Serie "Sex Parts", die fast die Grenze zurüberschreitet: Die Serie "zeigt Geschlechtsteile, Hintern, gefesselte Handgelenke und verschiedenste, was die Neue Nationalgalerie für die nächsten Monate zu einem herausfordernden Ort für den sonntäglichen Familienbesuch macht. (…) Die 'Sex Parts' sind aber dennoch Kunst. Der leichthändige Strich, mit dem Warhol einst anfing, war Ende der 1970er immer noch da, als habe es die glatten Kommerzarbeiten nie gegeben. Zu Lebzeiten ausgestellt wurden die 'Sex Parts' zwar, dann aber in den früheren Warhol-Retrospektiven unter den Teppich gekehrt." Eine "enorm erhellende Ausstellung, die viel über die Wechselbeziehung von Begehren und Kreativität aussagt, vor allem über denim 20. Jahrhundert", sieht Nicola Kuhn imOb man den Kuratoren der Ausstellung, Direktorund, darin folgen muss, dass sich durch das Wissen um Warhols Sexualität etwas an der Wahrnehmung der Kunst ändert, bezweifelt-Kritiker Stefan Trinks allerdings. Nicht alles muss auf "anhaltende Sublimation" zurückgeführt werden, meint Trinks. In einigen Phasen erscheinen Warhols Werke subtiler, bei aller Obsession mit Männern taucht "schwule Nacktheit" insgesamt eher selten offensichtlich auf. Seit den Sechzigerjahren etwa wendet Warhol die Methode an, "Momente sexueller Lustzu camouflieren": "1964 zeigt er in einem Video 35 Minuten lang ausschließlich das orgastisch entrückte Gesicht des idealschönen, der innerhalb dieser Zeitspanne, für den Betrachter unsichtbar, einen 'Blowjob' erhält - was der Arbeit auch ganz unverblümt den Namen leiht. Der schräg gelegte, zusätzlich stark beleuchtete Kopf wirkt im harten Schwarz-Weiß des Videobildes wie ein Marmorhaupt. Die Assoziation mit dem ebenfalls ekstatisch verzückten Gesicht der marmornenvon Bernini, deren Körper unter der Gewandfülle verschwindet, sodass ihr Gesicht die Szene beherrscht, ist mehr als plausibel." In derempfiehlt Niklas Maak parallel zu Warhol die Ausstellung "Picabias Frauen" in der Berliner Galerie Werner Nach fünf Monaten Schließzeit eröffnet das Wiener Mumok mit der Ausstellung "Avant-Garde and Liberation" - und-Kritiker Stefan Weiss ackert sich durch viele arg theoretische Kunst und Texte aus und über den. Aber er lernt hier auch, "wie sehr die Theorien des französischen Dekolonisierungsvordenkersnoch heute Kunst aus Nordafrika (Mohamed Bourouissa) beeinflussen, welchen Stellenwertnach wie vor in Indien hat (Atul Dodiya) oder wie stark das schriftstellerische Werk des US-Bürgerrechtlersnachwirkt: Die amerikanische Künstlerin Zoe Leonard hat 53 Exemplare von Baldwins Buch The Fire Next Time von 1963 zu einem als Tipping Point betitelten Stoß aufgestapelt - Symbol für die ewige Wiederkehr der immer gleichen Kämpfe, wenn man etwa an diedenkt, die an mehreren Stellen Thema ist."Weitere Artikel: Mark Siemons resümiert für diedie Tagung des Kulturausschusses des Bundes zur Unser Resümee ). Imspricht, der ein Plakat zur Europawahl gestaltet hat, über politische Kunst, denim Osten und das Männerbild von Rechtsextremen: "Die Gewalt in Ostdeutschland hat bis 1989 nie eine Unterbrechung gefunden. (...) Die DDR basierte auf der Unterdrückung von Abweichlern, schrägen Vögeln, Schwulen, Spinnern, Künstler:innen." In derweiß Kathleen Hildebrand nun, wie es sich anfühlt, morgenszu machen. Der in Lagos aufgewachsene und in Berlin lebende Fotograferhält denfür sein Lebenswerk, die Berlinische Galerie richtet ihm ab heute unter dem Titel "Seeing. Seeing. Wandering" eine große Retrospektive aus. Für denporträtiert Elke Linda Buchholz Akinbiyi. Dielässt ihre heutige Ausgabe von der Schweizer Künstleringestalten. Philipp Meier porträtiert die Künstlerin, die die Schweiz im Jahr 2015 auf der Biennale in Venedig vertrat. Benedict Neff spricht mit Rosenkranz über Louise Bourgeois, Bücher und politische Kunst.Besprochen werden die Ausstellung "spring show" mit Arbeiten vonin der Berliner Galerie Esther Schipper ), die Ausstellung "Expressionists:and The Blue Rider" in der Londoner Tate Modern ) und die große-Retrospektive im Guggenheim Museum in Bilbao ( Standard ).