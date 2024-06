Buch in der Debatte

"Erwünscht waren und sind Juden nur, wenn sie für irgendetwas gebraucht werden", sagt Michael Wolffsohn im Gespräch mit der Berliner Zeitung: Der massive Hass auf Juden, der sich seit dem Krieg in Gaza wieder Bahn breche, fresse ihn auf. Auch in seinem aktuellen Buch weist er auf die Gefahren des neuen Antisemitismus hin. Die propalästinensichen Proteste zeigen auch, dass der Westen einen Hang zur Selbstgefährdung hat, meint er, denn die Protestierenden berufen sich auf Werte, die es in "Hamastan" nicht gibt: "Sich mit dem eigenen Mörder zu identifizieren, da kann man nur den bekannten Spruch zitieren: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. - Wenn die Protestierenden in Hamastan lebten, würde es ihnen im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen gehen." Der Antisemitismus mache ihn mutlos, "gegenüber der von mir verinnerlichten und heiß geliebten westlichen Kultur. Zum Westen gehört auch das viel zu späte Reagieren. Man schlägt nicht gleich zurück... Sicher, wann der richtige Zeitpunkt ist, weiß man immer erst hinterher. Nur man muss sich der Gefahr der Selbstgefährdung des so sympathischen westlichen Denkens und Fühlens bewusst sein. Das fehlt vollkommen. Immer wird an die Lehren der Geschichte erinnert, doch intellektuell durchdrungen wird das nicht. Wir erleben jetzt die Selbstabschaffung des Westens durch den Westen."





Im-Interview mit Juliane Schäuble erklärt- ehemaliger Redenschreiber George W. Bushs, heute- was die Welt bei einer Niederlage Joe Bidens zu erwarten hätte. Chaos würde ausbrechen, meint er, aber wenn Trump versuchen sollte,, würde es heftigen Widerstand geben. Nichtsdestotrotz müsse sich Europa für ein solches Szenario wappnen: "Europa muss sein Machtpotenzial zur Geltung bringen, und das erfordert mehr Zusammenarbeit. Die EU braucht eine gemeinsame Währungspolitik, eine möglichst gemeinsame Steuerpolitik,, in das die französischen Atomstreitkräfte integriert werden müssen. Einer der Gründe, warum jeder US-Präsident seit Dwight Eisenhower Großbritannien in der Europäischen Union haben wollte, ist, dass die Briten immer eine Stimme waren, die auf die Trennung von EU und Nato pochten. Aber jetzt, wo Großbritannien raus ist, muss Europa auch eineentwickeln."In der schöpft Ulrich von Schwerin angesichts des schwachen Wahlergebnisses von Indiens PremierministerHoffnung für die indische Demokratie. Zwar habe Modi ein Mandat für eine weitere Amtszeit erhalten: "doch wird er es künftig mit einer selbstbewussteren Opposition zu tun haben. Für ihn wird es damit schwieriger, etwa die umstrittene Reform des Zivilrechts oder die Neuziehung der Wahlkreise durchzusetzen, mit der seine Partei ihre Dominanz zementieren könnte. Weitere Schritte zur Schwächung der Gewaltenteilung oder zur Einschränkung der Meinungsfreiheit werden aufstoßen. Manche Beobachter sahen Indien in letzter Zeit auf dem Weg in die Autokratie. Die Wahlen zeigen nun aber, dass die indische Demokratieist als von manchem befürchtet. Viele Wählerinnen und Wähler sind nicht der polarisierenden Rhetorik des Premierministers verfallen und haben sich vom Populismus und dem Personenkult um Modi nicht beeindrucken lassen. Indem sie die Macht des Premierministers zurückgestutzt und, haben sie ihrem Land einen Gefallen getan."