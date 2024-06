Michelangelo Buonarroti (1475-1564), the punishment of Tityus. Black chalk on paper, 1532. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2024

In derkommt Alexandra Wach auf die Schau "Survival in the 21st Century" in den Deichtorhallen Hamburg zurück, die angelegt als "Introspektion einer Zivilisation am Abgrund", auch eine Arbeit des amerikanischen "New Red Order"-Kollektivs enthält: Das Kollektiv zieht in einem Manifest eine direkte Linie vomzum, wobei andere Akteure wie die Hamas und der Iran selbstverständlich ausgeblendet werden. ( Unser Resümee ). Auch Wach ärgert sich über die windelweichedes Museums von dem Exponat, das sich auf einer Wandtafel auf die Kunstfreiheit beruft: "Argumentativ längst ein Totschlagargument, mit dem jeder aktionistischen Entgleisung die Tür in staatliche Räume geöffnet werden kann. Nach dieser Logik der angeblich hoch gehaltenen Vielstimmigkeit müssten gerade in einer Ausstellung, die zum Eingreifen und Zuhören der anderen Seite aufruft,zur Diskussion gestellt werden, von der Leugnung des Klimawandels bis zur Kreml-Propaganda. Das gilt auch für künstlerische Reaktionen auf das Massaker vom 7. Oktober, nach denen man offenbar gar nicht erst gesucht hat."Viel Freude hat Alexander Menden in deran der Ausstellung "- the last decade" im Londoner British Museum . Großartige Vorstudien zu Michelangelos berühmtester Arbeit, dem Jüngsten Gericht in der Sixtinischen Kapelle, gibt es hier zu bewundern. Außerdem wird die Beziehung des Künstlers zu seinem Zeichenschülerbeleuchtet. "Es ist ziemlich klar, dass der Künstler sich in den jungen Cavalieri verliebt hatte. Michelangelo schickte schwärmerische Briefe und Sonette mit den Zeichnungen, die sein Schützling kopierte und kommentierte. Die Darstellung des Riesen Tityos, dem zur Strafe für einen Vergewaltigungsversuch ein Adler die Leber herausreißt, ist eine weitere grandiose Körper- und Bewegungsstudie. Zugleich ist derunverkennbar erotisch aufgeladen. Der heidnische Mythos gibt dem Künstler Gelegenheit zu einer solch transgressiv erscheinenden Bildsprache."Außerdem:Saskia Trebing berichtet inüber Neuerungen beim, der dieses Jahr gleich an vier künstlerische Positionen vergeben wird. Ebenfalls für unterhält sich Philipp Hindahl mit der KünstlerinBesprochen werden die Schau ". Jüdische Positionen." im Jüdischen Museum Berlin ), "Glanz und Elend.in Deutschland" im Wiener Leopold Museum (),Schau "Glück auf in Deutschland" in der Galerie Tanja Wagner die Ausstellung ". Bunker - Realer Raum der Geschichte" im Berliner Kunsthaus Dahlem ) sowieAusstellung "Circles and Discs" im Kurt Tucholsky Literaturmuseum Rheinsberg ( Tagesspiegel ).