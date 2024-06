ist als erste Frau zur Präsidentin Mexikos gewählt worden. Wolf-Dieter Vogel schreibt für dieeine kleine Porträtskizze der ehemaligen Bürgermeisterin Mexiko-Stadt und Umweltministerin des scheidenden Präsidenten Obrador. "Das Enkelkind bulgarischer und litauischer jüdischer Einwanderer auf einezurück. Ihr Großvater war Kommunist, ihre Eltern beteiligten sich an der 68er-Bewegung, die gegen die jahrzehntelange Herrschaft der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) aufbegehrte. Zu Hause habe man viel über Politik geredet, erzählt sie. Während ihrer Studienzeit kämpfte sie an der Autonomen Nationaluniversität UNAM gegen Studiengebühren und Privatisierung."Ihr Vorgängerwar ein begnadeter und mit seiner Sozialpolitik erfolgreicher Linkspopulist, schreibt Tjerk Brühwiller in der, aber diekonnte er mit seiner Politik unter dem Motto "" nicht eindämmen: "Während López Obradors Amtszeit wurden, 50.000 verschwanden. Mehr als 60 Prozent der Mexikaner fühlen sich in ihren Städten nicht sicher, auch weil die staatlichen Sicherheitskräfte und nicht selten auch die lokale Politikstehen. Sheinbaum hat keine revolutionären Vorschläge präsentiert, wie sie Mexiko sicherer machen will."Sehr lesenswert ist außerdem Quico Toros Porträt über Sheinbaum in Yascha Mounks Substack-Blog.Auch ingab es Wahlen. Sie werfen ein trübes Bild auf das Land, wenn man Claudia Bröll in derfolgt. Der ANC, der seine Mehrheit verloren hat, hatte jahrelang dasund ließ das Land in Korruption und Schlamperei versinken. Die einzige starke Aufsteigerpartei ist "" (MK) des ehemaligen Präsidenten, "der weder jung noch integer ist und auch keine neuen Ideen präsentiert, sondern in dem MK-Manifest alles zusammengeworfen hat, wasklingt und die Gemüter seiner Gegner erregt: von der Verstaatlichung großer Teile der Wirtschaft über die Wiedereinführung der Todesstrafe bis zur".Heute ist der. Junge Chinesen wissen kaum etwas über dasvor 35 Jahren, das Thema ist in China tabuisiert, erzählt der Sinologeim-Gespräch. Die KP versuche, "die Geschichte umzuschreiben. Sie stellt die Demonstrationen von 1989 alsdar, die sich nur ereignen konnte, weil die Partei ideologisch zu unentschlossen gewesen sei und Parteimitglieder an den eigenen Zielen zu zweifeln begonnen hätten. Das Massaker wird somit zu einem abschreckenden Beispiel umgedeutet, mit der Botschaft: Wenn wir nicht aufpassen, kann es jederzeit wieder zu solchen Unruhen kommen." Die Erinnerungen an die Erlebnisse werden unterdrückt, so Leese weiter: "Am bekanntesten sind zweifellos die, die seit vielen Jahrenleisten. Chinas Regierung versucht, diese mittlerweile sehr betagten Frauen abzuschirmen, so dass sie keinen Kontakt zu ausländischen Journalisten oder Forschern haben."Ist? Man darf es sich mit den Parallelen nicht zu einfach machen, findet Richard Herzinger im: "Auch wenn sich der Trumpismus in einer Reihe von Punkten vom 'klassischen' Faschismus unterscheidet, heißt dies keineswegs, dass erwäre. Geradean dieser Bewegung macht es den Verteidigern der Demokratie schwer, sie in Gänze zu durchschauen und gezielt zu bekämpfen."Der Politologehat mit "Battlegrounds - Ten Conflicts that Explain the Middle East" gerade ein Buch über die geopolitischeveröffentlicht. Wenn es um den Nahen Osten geht, werde zu oft verallgemeinert, kritisiert er imGespräch: Die Region lasse sich keineswegs nur in einen Pro-US-Block und einen Pro-Iran-Block unterteilen, viele Akteure verfolgen eigene Ziele, sagt er. Zudem glaubt er, dass es nach dernochkommen könnte: "Manche Beobachter haben die Hamas mit Al Kaida oder dem IS gleichgesetzt, aber das stimmt nicht. Tatsächlich hat die Hamas in den letzten Jahren, die über den Sinai immer wieder in den Gazastreifen eingesickert sind, sogar. Sollte die Hamas im Gazastreifen vernichtet werden und einentstehen, ist deshalb zumindest nicht ausgeschlossen, dass es dannwird. Es kann also immer noch schlimmer werden."Henryk Broder rätin der, ihre humanitäre Rhetorik fallen zu lassen: "Die '' der Bundesrepublik hat zu einem für Israel bedrohlichenmit dem Iran geführt, und sie hat, die sich 2007 in Gaza an die Macht geputscht hat, empowert, immer wieder Israel zu beschießen und die eigene Bevölkerung zu terrorisieren."Außerdem: Im von Bascha Mika geführten Interview sind sich die deutsch-palästinensische Journalistinund der deutsch-israelische Schriftstellersehr einig. Beide kritisieren, dass der Staat in Deutschland lebendeund