, die zahlenmäßig größte Demokratie der Welt, hat gewählt. Zeit auf den jetzigen Stand der Demokratie in Indien zu schauen, schreibt die indische Politikwissenschaftlerin Manali Kumar in der. "ist die 'Mutter der Demokratie' (Modi) nach zehn Jahren BJP-Regierung? Die Eigentumsrechte sind gesichert, je nachdem, wer man ist. Die Regierungen in den von der BJP geführten Gliedstaaten haben nach Protesten und Vorfällen von religiöser Gewalt dieveranlasst. Kritiker der Regierung, darunter führende Denkfabriken wie das Centre for Policy Research, internationale NGO wie Oxfam India und ausländische Medien wie diemusstenüber sich ergehen lassen. Obwohl die Kleinkorruption im letzten Dezennium deutlich zurückgegangen zu sein scheint, zeigt der Skandal um die Wahlanleihen, der Wochen vor den diesjährigen Parlamentswahlen ausbrach, dass von staatlicher Seite auf Unternehmen Zwang ausgeübt wurde, um." Modis Herausforderer, Arvind Kejriwal, wurde übrigens vor der Wahl in Untersuchungshaft gesteckt.In derblickt David Pfeifer auf der Seite Drei auf den Personenkult um den BJP-Führer. "Das Selbstbild des Narendra Modi konnte die Welt schon beim G-20-Gipfel im vergangenen September in Delhi bestaunen. Überall in der Stadt warenplakatiert. Zig Motive mit ihm und seinem akkuraten weißen Vollbart, man konnte sie nur an den Farben seiner Weste unterscheiden. Die eher unübliche Zuspitzung auf seine Person ließ es so wirken, als wäre Modi der. So gab er sich dann auch in seinen Reden. Es ist eine bewährte Modi-Technik: Erfolge immer für sich reklamieren,, erst recht keine zugeben."Von Narendra Modi kann man allerdings lernen, wie man seinen- in diesem Fall Hindunationalismus - erschafft, liest man den Artikel der Medienanthropologinund des Indologenin der. "ist eigentlich eine. Der Begriff wurde anfänglich von den Persern für die am Indus-Fluss lebende, nichtmuslimische Bevölkerung gewählt. Die Hindus selbst hatten lange Zeit keine Bezeichnung für die Vielfalt der Kasten, Bewegungen und Religionen. Das macht bis heute die Schwierigkeit einer Definition dieser Religion aus, der etwa achtzig Prozent der Bevölkerung zugerechnet werden. Es gibtunter den zahlreichen Traditionen, Philosophien und Bewegungen. Anders als in den meisten monotheistischen Religionen findet sich auchoder religiöses Oberhaupt, das verkünden könnte, was zum Hinduismus gehört. Es gibt, nicht einmal eine allseits anerkannte Göttergruppe. ... Kein Wunder, dass die Briten bei ihren Volkszählungen große Schwierigkeiten hatten, die Hindus zu erfassen. Wenn diese nach ihrer Religion gefragt wurden, nannten sie meist ihre Kaste oder die Götter, die sie verehren, oder eine der vielen Traditionen, denen sie folgten. Die Briten halfen sich bisweilen, indem sie Hindus alsauffassten, in die alle kamen, die nicht eine andere anerkannte Religion wie Islam, Buddhismus oder Jainismus nannten."