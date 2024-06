Szene aus "Chowanschtschina" an der Staatsoper Berlin. Foto: Monika Rittershaus.

Auf eine Zeitreise in ein von Machtkämpfen und Gewalt geprägtes Russland des 17. Jahrhunderts begibt sich-Kritikerin Christiane Peitz beiInszenierung der Mussorgsky-Oper "Chowanschtschina" an der Lindenoper in Berlin. Putin taucht hier nie auf, verrät die Kritikerin, trotzdem ist er "omnipräsent". Die Handlung ist entsprechend der historischen Situation ziemlich kompliziert, so Peitz, es geht aber unter anderem um den, bei dem die Strelitzen, die Palastgarde von Regentin Sofia, den Kreml stürmten und ein Massaker veranstalteten. Mussorgsky lässt den Fürsten Chowanski alsauftreten, schildert Peitz: Am Ende ist "Fürst Chowanski der Mütterchen-Russland-Volkslieder müde, er bestellt sich Perserinnen. Sie tanzen ihm, den das Volk als 'weißer Schwan' bejubelt,. Die Frauen und auch ein paar Männer drehen sich in langen, weißen Gewändern in Zeitlupe um ihn herum. Folklore als zur Chiffre geronnene Gewalt,, in der Choreografie von Sommer Ulrickson: Der Fürst ersticht sie nach und nach alle. Die Tanzkunst,."Auch Katharina Granzin ist in derziemlich beeindruckt von diesem Abend, auch musikalisch: "Der Chor agiert toll, mal, dann sängerisch kraftvoll, ohne zu brüllen. Manche können beim Singen sogar tanzen. Die SängerInnen müssen stets die Präsenz einer echten Bühnenpersona wahren, denn sehr oft streift die Livekamera, derenauf den Bühnenhintergrund projiziert werden, über die Gesichter, hebt einzelne aus der Menge hervor." In derbespricht Wolfgang Schreiber das Stück.In derresümiert Reinhard Kager den ersten Part vonWiener Festwochen. Er sieht hier viel unreflektiverten politischen Aktivismus und Aufmerksamkeitsheischen. Entschädigen kann ihn immerhin der Auftritt desunter(siehe Musik).Besprochen werdenInszenierung von Lessings "Emilia Galotti" am Thalia Theater in Hamburg (),feministische Messe "SANCTA" frei nach Paul Hindemith am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin (),Inszenierung von Shakespeares "Die Zähmung der Widerspenstigen" am Staatstheater Kassel ( FR ) undInszenierung von "Die gläserne Stadt" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ().