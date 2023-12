Kritik am Islamismus gilt vielen als rassistisch und islamfeindlich, auch wenn er von Muslimen kommt, erinnertin einem Gastbeitrag in der. Hat der Terror des 7. Oktober daran etwas geändert, fragt er, sieht die Gesellschaft die Gefahr nun klarer? Er hegt leise Hoffnung: "Der Jubel über den Massenmord der Hamas, der auf manchen Strassen von migrantischen Jugendlichen und Erwachsenen zu beobachten war, die judenfeindlichen Kundgebungen an Hunderten Orten - all das hat die Frage nachvöllig neu auf die politische Agenda gesetzt. Gerade säkulare Muslime fordern Klarheit und Aufmerksamkeit beim Thema Integration. Uns ist besonders bewusst, dass neben Israel auch alle, alle anderen säkularen Demokratiensind. Immer mehr Menschen wachen auf aus einer. Viele Kulturen - ja, das ist wunderbar, wenn es um Essen und Musik geht, um Lyrik und Architektur. Aber es gibt nur eine Demokratie. Und keine 'Kultur', weder eine eingewanderte noch eine heimische, darf Demokratie und Grundgesetz zerstören.ist kein Teil einer 'Kultur'."Dieim Gaza-Streifen ist weitgehend unberechtigt, konstatiert , ehemaliger US-Brigadegeneral, in der. Das Vorgehen Israels zeige, dass immer noch versucht werde, so weit wie möglich zivile Opfer zu vermeiden, die Rede von "wahlloser Bombardierung" sei demnach Unsinn. Zu beachten sei auch, dass diefür die Hamas eine große Rolle spiele: "Die Hamas-Führer wissen, dass sie nicht in der Lage sind, Israel auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Aber sie wissen auch, dass die Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Israel, weltweit und insbesondere in Amerika ihre stärkste Waffe ist - und die größte Schwachstelle des Westens. Derist für die Hamas ein geringer Preis, wennfilmen können, wie sich die Gefangenen nackt und gedemütigt ergeben."Die Vermischung vonhat in den USA historische Tradition, schreibt der amerikanische Autorin der. Mit Donald Trump hat diese Entwicklung einen Höhepunkt erreicht - wenn die Errungenschaften der amerikanischen Demokratie nicht verloren gehen sollen, muss die Unterscheidung wieder, so Magill: "Mit Donald Trump ist das Persönliche politischer geworden - und umgekehrt - als je zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Immobilienmogul aus New York war lange Zeit eine Art Witzfigur der amerikanischen Pop-Kultur. Doch seine Person ist das logische. In der Gestalt des ehemaligen Präsidenten zeigt sich ein Charakterzug Amerikas; Trump ist keine Abweichung, sondern ein Anzeichen. Alle hehren Prinzipien des öffentlichen Lebens ordnet Trump dem Wahnwitz seiner Wünsche und Bedürfnisse unter. Der Ex-Präsident praktiziert Politik in der Form der Vendetta. Dabei tönt das alte "!" an, oder neu: einmal Präsident, immer Präsident."Die Frage nach dengeht oft mit einer Romantisierung und Verklärung desselben einher, meintin derund kritisiert den Diplomaten, der in Folge des 7. Oktober die Kontextualisierung des Terrors forderte (unser Resümee ). Auch nach den Angriffen auf das World Trade Center wurden schnell Stimmen von Intellektuellen laut, die Terror alsdarstellten: "Und heute? Was hat die Hamas-Killer dazu getrieben, in Israel einzufallen und mehr als tausend Menschen - nicht nur Israelis und Juden - zu massakrieren? Was, außer der Lust am Morden, Foltern, Vergewaltigen, Verstümmeln? War es, wie Heusgen suggeriert, das ungute Gefühl, ein aussichtsloses Leben zu führen, keine Ausbildung, keinen Beruf und keine Perspektive zu haben? Die Tat und die Täter kennen wir schon, jetzt muss nur noch einwerden. Millionen von Menschen leben unter Bedingungen, die schlimmer sind als die in Gaza - in Townships, Slums und Favelas. Folgt man Heusgen, müssten sie alle Trost und Erfüllung im Terrorismus suchen. Die wenigsten tun es."