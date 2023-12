Gegen Hitler stand diedamals geschlossen, heute gehören manche "Teile dieser 'Linken' zurund zum Hort des Antisemitismus", konstatiert der britische Journalist in der. Trotzdem hofft er aufunter den Linken. "Es kann eine Linke geben, die sowohl humanistisch als auch radikal ist. Es kann eine Linke geben, die es versteht, die Palästinenser gegen Kriegsverbrechen zu verteidigen und gleichzeitig das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Es kann eine Linke in der akademischen Welt geben, die bereit ist, die formale Logik wieder durchzusetzen und jungen Menschen beizubringen, Sätze wie 'wir machen das israelische Regime für alle Gewalt verantwortlich'zu ziehen."Im Gespräch mit Benedict Neff in der spricht der Philosophüber den "", den er gerade besonders an Universitäten und in der französischen Linken verortet. Außerdem erklärt er den wesentlichen Unterschied zwischen der woken und kommunistischen Ideologie: "Das ist nicht das Gleiche. Der Wokeismus ist die totale. Es ist ein misstrauischer und sogar anklagender Blick auf unser gesamtes Erbe. Die Lieblingsbeschäftigung des Wokeismus ist es, in Form eines Tribunals über die Vergangenheit zu richten, die rassistisch, sexistisch, homophob und so weiter war. Eine absolute Sensibilität bekämpft alle Formen der Stigmatisierung. Die kommunistische Ideologie wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt: in Form der Sowjetunion und des maoistischen Regimes in China. Für die Woken gibt es diesen Realitätscheck nicht. Hinzu kommt, dass der Wokeismus mit einem demografischen Wandel in unserer Gesellschaft einhergeht. Er verbindet sich mit dem Islamismus. Aus diesem Grund wird es vielleicht schwieriger, diese Ideologie abzuschütteln."In der überlegt Magnus Klaue, ob wir in einem neuenleben. Eher nicht, meint er, "die gegenwärtigen Formen der Sprach- und Ausdrucksreglementierung, die von ihren Gegnern als Zensur missverstanden werden, haben die historische Erosion jener Zensur zur Voraussetzung, die die bürgerliche Gesellschaft hervorgebracht hat. Als ästhetische und publizistische Institution war jene der objektive Ausdruck desder bürgerlichen Gesellschaft, die die Konsequenzen der von ihr beförderten Freiheit und Gleichheit im selben Moment, da sie sie garantierte, einhegen und zurücknehmen musste., freiwillig betriebene politisch korrekte Sprachkosmetik, Trigger-Warnungen und dergleichen sind demgegenüber Ausdruck einer Gesellschaft, deren Mitglieder jenen, geschweige denn reflektieren können, und die sich als systemtheoretisch vernetzten Kommunikationsverbund betrachtet, dessen freies Fließen kein Zensor und kein Reaktionär mehr stören darf. Getilgt werden muss aus diesem Kreislauf alles, was an Vergangenes, Historisches, Gewordenes, wie auch alles, was an die Offenheit der Zukunft erinnert."Derveröffentlicht einen zwei Seiten langen Essay des Historikersüber den Frieden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sei der Frieden in der Welt äußerst brüchig gewesen. So kamen zwischen 1945 und 2022 10 Millionen Menschen in bewaffneten Konflikten um. "Doch ist die internationale Ordnung so schlecht wie ihr Ruf? Jahrhundertelang haben Frankreich und Deutschland sich bekriegt, heute sind sie durch EU und Nato mehrfach Verbündete. Griechenland und die Türkei wurden beide 1952 in die Nato aufgenommen, um zu verhindern, dass zwischen den beiden über lange Zeit verfeindeten Staaten ein Krieg ausbricht, der sich zum Krieg zwischen dem Westen und der UdSSR auswachsen würde. Auch heute wäre das Ausscheiden der Türkei aus der Nato ein."