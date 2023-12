Buch in der Debatte

An derist sehr wohl festzuhalten, schreibt Richard Herzinger in einem Essay für die Zeitschriftsind erlaubt, ja geboten. Allerdings komme es sehr darauf an, wo und wie verglichen wird: "Wie mit der Singularität des Holocaust umzugehen ist, stellt alles andere als eine abstrakte theoretische Frage dar. Denn derüber die Geschichte ist zu einem wesentlichen machtpolitischen Faktor in der internationalen Politik geworden. Wie die Vergangenheit betrachtet und welche Lehren aus ihr gezogen werden, bestimmt maßgeblich die Normen und Werte, auf die sich die globale Ordnung gründet."Derbedient sich immer noch großzügig aus dem Fundus des, Autor des Buchs "Teuflische Allmacht - Über die verleugneten christlichen Wurzeln des modernen Antisemitismus und Antizionismus" in der. Der Urtext des Antisemitismus ist für ihn das: "Die historisch unhaltbare Erzählung des Neuen Testaments, wonach der unschuldige römische StatthalterJesus hinrichten ließ, nachdem ihn der vom jüdischen Hohepriester bestochene Judas verraten hatte, imaginiert die Juden als die Strippenzieher hinter den Entscheidungen der römischen Obrigkeit: Den Nazarener, so heißt es in der Apostelgeschichte, hätten die Juden 'durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen'. Die 'Gesetzlosen', also die ohne das mosaische Gesetz lebenden Römer, erscheinen mithinder hinterlistigen Juden."Tania Martini kommt in dernochmal auf die Diskussion umzurück und hat eine Frage an die, die den Preis erst bejubelte, sich dann aus der Preisverleihung zurückzog, und ihn dann, als sie Druck von der Basis spürte, wieder bejubelte. "Apropos canceln: Vielleicht müssten Jurys und Kuratoren den intellektuellen Grips haben zu wissen,holen, und das dann auch verteidigen, denn canceln ist ein schlechter Ansatz." Der Arendt-Preis ging übrigens nicht zum ersten Mal an einen Israelhasser - Martini erinnert an den Preisträger, der der Hamas Waffen liefern wollte. Der Historiker Historikerbeschäftigt sich in seinem letzten Buch mit der Frage, wie Kriege enden. Mit Blick auch auf die Kriege in der Ukraine und Gaza sagt er Interview mit Jan Pfaff von der: "Wann ist ein Krieg wirklich? Für diesen Moment müssten alle am Konflikt beteiligten Akteure von einer politischen Lösung mehr erwarten als von der Fortsetzung der Kämpfe. SignalisiertKonzessionsbereitschaft, kann das zur Eskalation der Gewalt führen. Denn die andere Seite schließt von solchen Zeichen auf Erschöpfung und wird ihre militärischen Anstrengungen steigern, um die eigenen Ziele doch noch zu erreichen.von Kriegen war häufig besonders blutig. Für die Ukraine bin ich skeptisch, ob bereits der Moment für glaubwürdige Verhandlungen gekommen ist."