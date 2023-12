Szene aus der "Fledermaus" in München. Foto © Wilfried Hösl





Szenenfotos der "NSU"-Aufführung in Deutschland. Foto © Oliver Berg

Die Theaterkritiker haben sich zwischen Weihnachten und Neujahr inInszenierung der Strauss'schen "Fledermaus" im Münchner Nationaltheater amüsiert. Reinhard J. Brembeck hebt in derdas Champagnerglas - oder eher die Flasche: "Nach einem ersten Teil, einer Huldigung an Revue, Glitzer und Gute-Laune-Klamauk, und einer völlig unnötigen Pause ergibt sich der Abend dann dem Slapstick. Den Kater der vorhergehenden Champagnernacht kuriert das gesamte Ensemble in einem tristen, von Rebecca Ringst gebauten Gefängnis aus: nur Stahl, Gestänge, Tristesse und. Bühnenteam und Publikum, berauscht von der, den Regisseur Barrie Kosky auf der Bühne hat ausschenken lassen, sehen an diesem Punkt nicht nur doppelt, sondern." Richtig heiter wird es dann mit dem Auftritt vonals Gefängnisdirektor, freut sich Brembeck: "Der rutscht lediglich im Glitzerslip und mit Wackelbauch (welch genialer Mut zur Selbstpersiflage!) so die Stahltreppe runter, dass dem Publikum Knochen und Haut nur vom Zuschauen schmerzen. Auch so kann man in.""Barrie Koskys offensives Bekenntnis zu ', Albernheit usw.… gerade in diesen düsteren Zeiten' führte zu zweieinhalb Stunden amüsanter Federboa-Unterhaltung", lobt auch Wolf-Dieter Peter in der. Wer sich hier nicht amüsiert, sitzt einem Missverständnis auf, meint Markus Thiel in der: "Koskys Version von Akt drei ist das Beste dieser Premiere. Die Bayerische Staatsoper hat sich den Ex-Chef von Berlins Komischer Oper geholt - und exakt das Bestellte bekommen. Wer das bemäkelt, meist aus der Fraktion der Theatervielseher, übersieht das Wichtigste: Einen solchen überdrehten, augenzwinkernden,kriegt derzeit nur einer hin." In derrümpft Christian Gohlke das Näschen: "Eine Aneinanderreihung solide gemachter Szenen ergibt noch lange keine stimmige Inszenierung. Rasch erweisen sich die Figuren in seiner Regie als, dass nicht immer klar ist, ob das Genre der Operette hier lustvoll bedient oder höhnisch der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Jede Geste, jede Wendung, jeder Tonfall wirkt wie dem Fundus einesentnommen."





Seit Anfang November tourte das Stück "NSU - Auch Deutsche unter den Opfern" vonin der Regie vondurch die Türkei. "Wie wirkt ein deutsches Theaterstück, das den deutschen Staat für seinen Umgang mit rechtsextremem Terror kritisiert, in der Türkei?", fragt die Germanistinin derin einem Theaterbrief aus der Türkei. Immerhin waren die meisten Opfer des NSU Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund. Yesilada hat mit türkischen StudentInnen gesprochen: "Haben sie jetzt Vorbehalte gegenüber der deutschen Demokratie? Sie verneinen. ', das ist kein rein deutsches Problem', meint einer. (…) Dann aber mischt sich ... eine Transfrau ein. '?', fragt sie mich provozierend. Kurz nach dem Brandanschlag in Solingen hatte es in der osttürkischen Stadt Sivas ebenfalls einen rassistischen Brandanschlag mit verheerenden Folgen gegeben. (…) Ähnlich wie 'Mölln und Solingen' in Deutschland, prägte auch 'Sivas' das kollektive Gedächtnis der angegriffenen Minderheit (hier die Deutschlandtürk*innen, dort die alevitischen Kurd*innen). Für die türkischen Alevit*innen gilt der Brandanschlag von Sivas als 'Massaker', für die türkischen Behörden als ''. Einen staatlichen Untersuchungsausschuss wie beim NSU-Prozess gab es dort nicht. 'Das sollten sie mal untersuchen!', schimpft die Transfrau aufgebracht, dann würde ein 'Stück von sieben Stunden nicht ausreichen'."Weitere Artikel: Ljubiša Tošić annonciert imdie Winterfestspiele in Erl. In der denkt Ijoma Mangold anlässlich einer "Dornröschen"-Aufführung über klassisches Ballett und Body-Positivity nach. Alexander Menden unterhält sich für diemit, seit Herbst Intendantin des Theaters Oberhausen, und bescheinigt ihrer Arbeit "eine guten Mischung aus Herz und Kopf".Besprochen werdenund"Der Silbersee. Ein Wintermärchen" am Nationaltheater Mannheim ( nmz ),Buch über das Deutsche Theater Berlin ( taz ) undInszenierung von Tschechows "Möwe" am Schauspielhaus Zürich ( nachtkritik