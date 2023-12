Die Schriftstellerin und Psychologinbetreut nach dem 7. Oktober Überlebende des Hamas-Massakers - in derspricht sie mit Moritz Baumstieger über ihre Arbeit. Dabei trifft sie oft auf die sogenannte "" der Überlebenden, also das Bedauern des eigenen Überlebens beim tragischen Verlust von Angehörigen, das sie auch mit heilsamen Provokationen bekämpft: Was sie vor dem 7. Oktober gerne gemacht hat, fragt Gundar-Goshen eine Überlebende. "'Im Park joggen und dabei Taylor Swift hören.' Als ich sie bat, genau das wieder zu tun, hat sie mich angefahren: 'Da sitzen mehr als Hundert Geiseln in Gaza - und Sie empfehlen mir, Taylor Swift zu hören?' Aber ich habe ihr gesagt: Jetzt joggen zu gehen, das ist Aktivismus im Sinne der Geiseln - denn wenn du in die Depression versinkst, kannst du nicht mehr für sie kämpfen., denn wenn du das nicht tust, gewinnt die Hamas. Die Schuldgefühle stecken wie Giftpfeile in unseren Herzen. Das ist tödlich - so wie der momentane Stillstand schon rein ökonomisch tödlich ist für unser Land."Nach der UdK ist es auch an der FU zugekommen, bei denen Parolen wie "From the River To the Sea..." gerufen und jüdische Studenten bedrängt wurden, berichtet Ralf Pauli in der taz. Er hat unter anderem mit dem jüdischen Studenten Lior Steiner gesprochen, für den bei Aussagen wie denen von Young Struggle die Gesprächsgrundlage ende. "'Ich bin in den Hörsaal gekommen, um mich der Debatte zu stellen', so Steiner. 'Mir ist bewusst, dass der Krieg auch auf palästinensischer Seite großes Leid hervorbringt.' Statt einer offenen Diskussion sei er aber ambehindert und als 'Zionist' beschimpft worden. Der FU wirft Steiner vor, antisemitischen Narrativengeboten zu haben. Zu den Vorwürfen äußerte sich die FU gegenüber der taz zunächst nicht. Auch Steiner fordert, entsprechende Studierende zu exmatrikulieren. Allerdings erlaubt das Berliner Hochschulgesetz dies gar nicht. Die rot-rot-grüne Vorgängerregierung hatte diese Option in der jüngsten Novelle abgeschafft." Ebenfalls in der berichtet Luise Bartsch über eine Razzia bei der linksextremen Feministinnentruppe "", die es zwar nicht mit der Hamas, aber mit derhält.Auchmüsste gegen Antisemitismus gekämpft werden, schreibt der Lehrer Ulrich Schnakenberg in der, aber zunächst einmal stellte er im Unterricht eine gewisse Zurückhaltung fest: "Anders als nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor eineinhalb Jahren wollten ihre Schüler diesmal nicht über die sie doch sichtlichsprechen. Anstatt der erwarteten tausend Fragen -. Erst auf bohrendes Nachfragen stellte sich schließlich der Grund dafür heraus: Die Eltern hatten ihren Kindern eineverordnet. Offensichtlich sollten die Lehrer nicht erfahren, wie zu Hause über den Angriff der Hamas gedacht wird." Das Dumme ist nur, wenn Lehrer das auch von Schulen verhängte Schweigegebot brechen: "Lehrkräften brandete im Klassenraum teilweise ein '' entgegen; für einige ging dies bis zum Empfinden von körperlichen Schmerzen." An Gymnasien geht es allerdings ruhiger zu als an Gesamtschulen, differenziert Schnakenberg auch.