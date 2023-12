Ziemlich fassungslos resümiert Tania Martini in derden Abend in der Berliner, bei demmitbegrüßt wurde und dann ihre "kruden Thesen" verbreiten durfte, immerhin stets mit Widerspruch von Moderatorin Tamara Or: "seienworden, 1,3 Millionen an Krankheiten und Hunger gestorben. Der größte Unterschied zwischen den Nazi-Ghettos und Gaza sei, dass, die Welt noch etwas tun könne. Es war die Moderatorin, die darauf hinweisen musste, dass Gaza seit 2007 von der Hamas diktatorisch verwaltet wird, man nicht von einem Rechtsradikalen wie Ben Gvir ausgehend den gesamten Konflikt erklären könne, Gessen hatte Aussagen von jenem verlesen, und dass es schlicht keinen Befehl zur Erschießung palästinensischer Zivilisten gebe. Hamas habe nicht die Mauer gebaut, so Gessen, die für Ors Frage, ob nun nicht mehr über den Vergleich, als über Gaza gesprochen werde, nur übrig hatte: 'Ich habe nicht die, wovon Sie sprechen.'"Auch in derberichtet Jens Jessen konsterniert über den, den Gessen aus dem Publikum erhielt. Aber, überlegt er dennoch, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die "nur von politischer Haltung und Identität der Personen abhängig ist, die ihn anstellen?" Wenn dem allerdings so sei, dann solten "bestimmte Formen der Israelkritik ein jüdisches Privileg bleiben. Deutsche sollten sie nur respektieren,." Völlig wirr findet Thomas Ribi in derdie Argumentation der sonst so scharfsinnigen Autorin: "Einfach zu verstehen ist es tatsächlich nicht, was Gessen sagen wollte. Die nachträglichen Erläuterungen haben, sondern die Sache nur noch mehr verwirrt."", ist der-Leitartikel von Tobias Rapp überschrieben, in dem Rapp begrüßt, dasseben trotz ihres "schwachen Textes" mit dem Hannah-Arendt-Preis ausgezeichnet wurde: "Gessen hat diesen Preis für dasbekommen. Und das vollkommen zu Recht. Gessen ist eine interessante, wichtige und aufregende intellektuelle Person. (…) Nun ist es natürlich ein wenig bizarr, wenn jemand, der in den vergangenen Tagen in allen großen Medien Interviews gegeben hat, der deutschen Öffentlichkeit das 'Mundtot-Machen' vorwirft. Es ist aber nur in dieser Pauschalität falsch. Es gibt nämlich tatsächlich ein Problem: Diedes deutschen kulturpolitischen Betriebs. Die Liste von Ausstellungen und Preisverleihungen, die abgesagt worden sind, ist mittlerweile ziemlich lang. Und diese Liste ist nichts, worauf man in Deutschland stolz sein sollte. Selbst und gerade, wenn man mit den politischen Positionen der Künstler und Intellektuellen, denen da die Plattform genommen worden ist, nichts zu tun haben möchte."würde heute den Hannah-Arendt-Preis nicht mehr bekommen, behauptet die (in Deutschland allerdings eher unbekannte) Arendt-Biografinimund zeigt, dass man Gessens Geschichtsverdrehungen noch weiter treiben kann. Denn sie belegt ihre Behauptung mit einem Zitat Arendts, in dem sie den frühen Israelis eine "" vorwirft. Und dann wiederholt Hill die bizarre These der Postkolonialisten und Gessens, dass Deutschland und seine Gedenkkultur den Blick auf israelische Verbrechen versperrten: Deutschland müsse die. "Damit es nicht weiterhin zensiert, was Menschen über den Staat Israel sagen können und was nicht. Damit es nicht zu einermit Verbrechen gegen die Menschlichkeit zwingt." Das Dumme mit dem von Hill bemühten Ghetto-Zitat Arendts ist allerdings, dass sie da etwas verwechselt, wendet der Autor Shany Mor auf Twitter ein: "Die Ghettos, mit denen Arendt Israel so leichtfertig vergleicht, sind die Viertel in den europäischen Städten, in denen diewaren, und nicht die städtischen Gefängnisse in Polen, in die die deutschen Besatzer in den 1940er Jahren die Juden trieben, um sie auszuhungern, bevor sie zur Vernichtung abtransportiert wurden."