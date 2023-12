Andreas Hartmann hat für denin derrecherchiert, die sich zum Hamas-Massaker vom 7. Oktober bislang vornehm schweigsam zeigt, wenn sie nicht gar lautstark ins Konzert der Palästina-Solidarität eingestiegen ist. Dies sei wohl auch auf den wachsenden, wenngleich nicht völlig konfliktfreien Einfluss der vom Berliner Kultursenat und dem Musicboard gefördertenauf die Berliner Clubcomission zurückzuführen, die mit Workshops und Handreichungen Rassismus und Sexismus in der Clubszene eindämmen will: "Angesichts des Wusts aus Materialien bleibt eine von Diskriminierung betroffene Personengruppe außen vor: Juden und Jüdinnen.wird bei den bereitgestellten Ressourcen nicht verhandelt. Mitgegründet wurde die Awareness Akademie von, geschäftsführendem Vorstandsmitglied der Clubcommission. Diese sorgte nach dem 7. Oktober für Irritationen, als sie-Storys mit den Slogans 'From the River to the Sea - Palestine will be free' und 'Free Palestine from German guilt' likte. Ein weiterer gelikter Instagram-Beitrag lässt sich als Umdeutung des Hamas-Massakers hin zum legitimen Widerstand deuten."In der widerspricht Mascha Stanzel Christine Lemke-Matwey, die vergangene Woche und ebenfalls in derder Mittelmäßigkeit geziehen hat (unser Resümee ): "Es ist ein gängiges Schema der Boomer-Generation, so den Erfolg heutiger Popstars zu erklären. ... In Taylor Swifts Songs erkennen wir uns selbst, das, was wir erleben und fühlen. Taylor Swift erzählt Geschichten, die wie Wunderkerzen funkeln. In der Popmusik gibt es geradeals ihres. Von Little Taylor hat sich diese Frau zu ihrer eigenen Legende hochgearbeitet, sich ständig neu erfunden und für die Rechte an ihrer Musik gekämpft. Das ist großartig. Vielleicht fühlen sich ihre Leistungen so nahbar an, weil Swift ein weibliches Idol ist, das, anders als ihre Vorgängerinnen, nicht betont rebellisch auftritt (Madonna), drogensüchtig ist (Janis Joplin, Amy Winehouse) odersteht (viele)."Außerdem: "Derwar 2023 der große gemeinsame popkulturelle Nenner", resümiert Martin Fischer imdas. Für spricht Hartmut Welscher mit der früheren Kulturstaatsministerinüber deren Leidenschaft für. Philip Schäfer spricht in dermitüber dessen Pläne für die " in Stuttgart . Clemens Haustein () und Julia Spinola () gratulieren dem Pianistenzum siebzigsten Geburtstag.Besprochen werden' in Berlin aufgeführtes Mahler-Projekt ("eine ästhetische Ansage sondergleichen", staunt Albrecht Selge in, mehr dazu bereits hier ), eine neue Mozart-Aufnahme des Ensemble Resonanz ( VAN ), ein Liederabend mit Andrè Schuen und Daniel Heide in Frankfurt ( FR ) und neue R&B-Veröffentlichungen, darunter "Girl in the Half Pearl" von taz ).