Bereits vor einigen Tagen berichtete dieüber eine im Internet, die die "Haltung vonund -kollektiven gegenüber der aktuellen palästinensischen Befreiungsbewegung" überwachen will. ( Unser Resümee ) Institutionen, die sichverhalten, werden dort an dengestellt. Imberichtet Sebastian Leber: "Dass sich viele Berliner Institutionen darauf finden, dürfte kein Zufall sein. Einer der Initiatoren lebt seit drei Jahren in der Stadt. Es handelt sich um den ägyptischen Künstler. Er selbst beschreibt sich als Kreativdirektor, Grafikdesigner, Webdesigner, Medienmanager, Forscher und Wissensbegeisterter. Zuletzt hatte er eine kurze Residenz im Berliner Brücke-Museum inne. Die Anfrage des, weshalb er sich zur Erstellung dieses Datensatzes entschlossen hat und was mit der' gemeint ist, beantwortet Omar Adel nicht. Stattdessen hat er seine Werbung für die Liste von seinem persönlichen Instagram-Profil entfernt. (…) Ob und wie viele andere Aktivisten außer ihm hinter dem Projekt stecken, ist unbekannt. In der Selbstdarstellung des Projekts heißt es, der Datensatz gehe auf ein '' zurück."Er habe beim Schauen immer wieder Pausen machen müssen, so sehr habe er sich geschämt, schreibt Claudius Seidl, der in derauf einem Video sah, was bereits vor zwei Wochen an dervorging: Achtzig bis hundert Studenten hatten sich in der Eingangshalle versammelt, schwarz maskiert, die Hände blutrot bemalt, und, Präsident der UdK, der sich in einer offiziellen Stellungnahmeerklärt hatte, angeschrien: "Condemn colonialism! It is all German propaganda!". Palz sagt, "er habe- einen Abgrund, dessen Existenz erhabe. Viele Studenten lehnten das ganze System als rassistisch und kolonialistisch ab, ohne über Instrumente der Analyse zu verfügen oder eine Vorstellung davon zu haben, was sie an dessen Stelle setzen wollten.; bis dahin könne man aber. Allen jüdischen Studenten hat er, falls sie Beistand brauchen, seine Mobilnummer gegeben - und am Schluss eines langen Gesprächs, in dem spürbar wird, dass er seine Zuversicht, seinen Glauben ans Wissen, an Argumente und an eine Kunst, die Widersprüche und nicht Gewissheiten artikuliert, nicht verloren hat, am Schluss sagt er, dass die Eskalation ja auch etwas Gutes habe. Die Konflikte seien endlich deutlich sichtbar geworden."Die in Berlin lebende britische Schriftstellerinsoll den diesjährigender Stadterhalten. Dabei hatte sie den Brief, den britischen Ableger desunterschrieben, meldet Stefan Laurin bei den: Es brauchte "keine zwei Minuten, um ausfindig zu machen, dass sie sich BDS 'verpflichtet' hat und den jüdischen Staat boykottiert.? Die Frage geht an die 8köpfige Jury des Peter-Weiss-Preises: Maryam Aras, Fatma Aydemir, Sieglinde Geisel, Meheddiz Gürle (als kurzfristiger Ersatz für Prof. Dr. Ralph Köhnen) sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt Bochum Sonja Gräf (SPD), Daniel Gorin (Die Grünen), Barbara Jeßel (Die Grünen) und Monika Pieper (CDU). Vorsitz: Kulturdezernent Dietmar Dieckmann. Ebenfalls 2019 hat der Rat der Stadt Bochum einengefasst, Titel: ''.Darin sichert der Rat den jüdischen Bürgern Bochum zu, 'dass sie sich in Bochum jederzeit sicher und willkommen fühlen' und 'verurteilt jegliche Form von antisemitischem und antiisraelischem Denken und Handeln, insbesondere auch das Wirken der Boycott-, Divestment- und Sanctions-Bewegung'. "