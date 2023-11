Die israelische Gesellschaft setzt die Regierung unter Druck, alle Geiseln zu befreien, berichtet Richard C. Schneider auf SpiegelOnline. Zugleich drängt eine Mehrheit der Menschen darauf, den Krieg gegen die Hamas fortzuführen: "Für die überwältigende Mehrheit der Israelis ist … klar, dass dieser 'schwarze Schabbat' an die schlimmsten Momente jüdischer Verfolgung vor der Entstehung des Staates Israel anknüpft - und sich ausgerechnet im jüdischen Staat wiederholt hat. Staat und Armee müssen aus ihrer Sicht also weiterkämpfen, um das Überleben des jüdischen Volkes zu garantieren. So wird das in Israel von der Mehrheit der Menschen empfunden, daran ändern westliche Relativierungen oder der Hinweis auf das Leid der Palästinenser nichts. Schon die israelische Premierministerin Golda Meir sagte vor rund fünfzig Jahren: 'Wenn wir vor der Wahl stehen, tot zu sein und bemitleidet zu werden oder am Leben zu sein und ein schlechtes Image zu haben, sind wir lieber am Leben und haben das schlechte Image.' Für die meisten Israelis gilt das heute mehr denn je."





Er habe von früh an gelernt, alles zu verabscheuen, was nicht zu seinem "Clan" gehört, schreibt der in einer Familie maronitischer Christen im Libanon geborene Autor Wajdi Mouawad in einem aus Liberation übernommenen FAZ-Artikel, in dem erzählt wird, wie er dem Hass, den die Hamas sät, trotzt: "In Zeiten, in der die Bilder aus Gaza in all ihrer Brutalität zu uns gelangen, wo die Toten in die Tausende gehen, in Zeiten, wo die Besiedelung des Westjordanlandes weitergeht, wo unmenschliche Absichten, geäußert von Rechtsextremen schlimmster Art, eine Stimme in einer offen rassistischen israelischen Regierung haben, für die militärische Gewalt die einzig mögliche Antwort ist, in Zeiten, wo Kräfte von irrem Obskurantismus auf beiden Seiten daran arbeiten, noch die geringste Hoffnung zu verhindern, wo das Mitgefühl sich den palästinensischen Zivilisten zuwendet, wo aber die Erinnerung an die israelischen Opfer aus dem Oktober im Begriff steht zu verwässern, da ist es lebensnotwendig, die Falle zu sehen, in welche die Hamas uns treibt, indem sie die Pflanze Abscheu düngt und gießt und überall den Antisemitismus zum Blühen bringt. Zweitausend Jahre Christentum, in denen ein Teil der Propaganda darin bestand, zu wiederholen, die Juden hätten Jesus ermordet, haben uns zu einem guten Nährboden gemacht."



Liegt die Zukunft der Palästinenser ausgerechnet in den Händen des 88-jährigen Mahmud Abbas, fragt Rewert Hoffer, der in der NZZ den Werdegang des Palästinenserpräsidenten nachzeichnet. Dieser sei damals mit der Hoffnung auf einen Neuanfang vom Westen als Nachfolger Arafats begrüßt worden, hat sich seit 2007 aber keiner Wahl mehr gestellt: "Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 stimmten über die Hälfte der Palästinenser der Aussage zu, dass die Hamas es verdiene, für sie zu sprechen. Nur 13 Prozent sagten das Gleiche über die Fatah." Wer auf Abbas folgen soll, sei indes unklar: "Der Gazakrieg ist die letzte Chance des gescheiterten Palästinenserpräsidenten. Dass die Autonomiebehörde und damit Abbas die Macht in Gaza nach Kriegsende übernimmt, ist die derzeit realistischste Option - auch wenn er dort kaum mit Freude empfangen werden würde. Der greise Abbas könnte jeden Augenblick sterben, und keiner weiß, wer auf ihn folgt. Aus Angst vor einem Machtverlust hat er keinen Nachfolger aufgebaut. Auch bürgerkriegsähnliche Zustände seien nach seinem Tod nicht auszuschließen, sind sich fast alle palästinensischen und westlichen Experten einig."





Im taz-Gespräch erklärt der nigerianische Autor Dipo Faloyin, dessen Buch "Afrika ist kein Land" vor kurzem erschienen ist, unter anderem weshalb aus den Sahelstaaten zunehmend Kritik an Frankreich laut wird, während aus Nigeria wenig Kritik zu hören ist: "Die Situation ist eine andere. Nach dem Ende der Kolonialzeit hat Frankreich versucht, seinen Einfluss in der Region weiter auszuüben, wogegen sich einstige Kolonien heute auflehnen. Das hat zu einer unterkühlten und seltsamen Beziehung geführt, wofür Frankreich die Verantwortung übernehmen muss. Die Probleme und Herausforderungen in der Region bleiben. Darum müssen sich nun die Verantwortlichen vor Ort und die Bevölkerung kümmern. Sie haben klargemacht, dass Frankreich sich nicht einmischen soll, was ihr gutes Recht ist. Jetzt müssen sie die Nationen so gestalten, wie sie es für richtig halten."



Die Organisation Black Lives Matter ist auch antisemitisch, stellt Lucien Scherrer wenig überrascht in der NZZ fest. Dies sei schon seit ihrer Gründung klar: "Bereits im Sommer 2020, als die BLM-Proteste nach dem Polizeimord an George Floyd eskalierten, zerstörten Randalierer in Los Angeles jüdische Geschäfte. Synagogen wurden mit Parolen wie 'Free Palestine!' und 'Fuck Israel' beschmiert." Dabei werden Juden als weiße Ausbeuter gesehen. "Das Bild vom ausbeuterischen Juden lebt bis heute in Teilen der BLM-Bewegung weiter; ihr zugetane Rapper wie Ice Cube verbreiten es, indem sie den Judenhasser Louis Farrakhan feiern oder Karikaturen von jüdischen Geschäftsleuten posten, die Schwarze ausbeuten. Nach dem Massaker vom 7. Oktober erklärte ein BLM-Sprecher in Philadelphia, dieselben Leute, 'die unsere Gemeinden gentrifizieren', würden in Palästina Land stehlen und 'beschissene Siedlungen' errichten."