Überund ihre Tochter, die eine Szene biblischer Grausamkeit durchleben mussten, berichtete neulich der Historikerin der SZ (unser Resümee ): Auf der Flucht vor der Hamas hatte Yarden ihrem Mann Alon ihre Tochter Geffen übergeben, weil er schneller laufen kann. Sie versteckte sich selbstund ist wohl von der Hamas entführt worden. Yarden Roman, so ihr Nachname, ist auch Deutsche. In der berichtet ihre Schwester Roni über die aktuelle Lage, die sich trauriger Weise nicht geändert hat: "Alon und ihre Tochter Geffen sind seitdem in psychologischer Betreuung, aber niemand weiß so richtig, was man sagen soll. Es ist einfach noch nie passiert, dass über 240 Zivilisten aus ihren Häusern entführt und von einer Terrororganisation gefangen gehalten wurden., das das mit ansehen musste? Was sagt man zu einem Kind, dessen Mutter das Schlimmste durchleben muss?"Als der in Jerusalem lebende palästinensische Philosophim Interview von Inge Günther gefragt wird, was den, antwortet er: "Der." Er fährt fort: "So wie jetzt viele Israelis sich in ihrem Glauben, dass Frieden mit uns möglich ist, betrogen fühlen, gibt es auch viele Palästinenser, die das Gleiche über Israel empfinden. Und nicht nur als Resultat dessen, was gerade in Gaza passiert. Sie empfinden das, weil sie nach und nach erkannt haben, dass 'Oslo' (Kurzbegriff für die Osloer Friedensabkommen, d. Red.) und ein Ende der Besatzung eine Illusion waren. Ich spreche von 'Terrorismus', weil die Palästinenser seit Beginn der Besatzung unter konstanter Bedrohung und praktizierter Gewalt leben. Im gegenwärtigen Zustand der Rage ist es der einen wie der anderen Seite unmöglich, darüber hinaus zu blicken. (…)Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass auch dieeinherging und einem hohen Preis an Leben und Heimat für Palästinenser. Dies vorausgeschickt, werdenals jenseits aller Humanität betrachtet. Wenn sie geschehen, sollten sie mit stärksten Begriffen verurteilt werden. Massaker lassen sich nicht unterscheiden in verabscheuungswürdige und moralisch gerechtfertigte."Ähnlich argumentiert ein junger Journalist aus Gaza, der sich auf einem israelisch-palästinensischen Forum namens "Across the Wall" äußerte. Ein (nicht online stehender) Text auskursiert im Netz, wo Linda Dayan über dieses Forum berichtet. Der Autor will die Gewalt, der die Hamas selbst die Palästinenser aussetzt, nicht thematisieren: "In jedem Beitrag, den ich von meinem Computer in Gaza aus für Sie schreibe, taucht immer wieder ein Kommentar auf: Warum beschuldige ich? Weil es eine bequeme Rechtfertigung für die Israelis wäre, noch kreativere Wege zu finden,. Wo ist die Logik, wenn ich mir als Palästinenser einrede, dass die Hamas schlimmer ist als Israel, wo doch die Ursache für all die Zerstörung und das Töten, die ich in meinem Leben gesehen habe,? Wenn ich mich weigere, ein Wort über die Hamas zu sagen, dann deshalb, weil ich mich weigere, entmenschlicht zu werden und als Kollateralschaden betrachtet zu werden, wie all die anderen, die es nicht verdient haben, getötet zu werden, aber getötet wurden." In dem Forum wird auch über einen Journalisten aus Gaza berichtet, der durch einen Bombenangriff Israels 22 Familienangehörige verloren habe."Es ist leicht, alleund ihn zumzu erklären, der die Fäden zieht. Das ist das alte, das hinter allen Handlungen einen verborgenen Meister sieht", sagt die Islamwissenschaftlerinim-Gespräch über die fehlende Kritik vieler Araber an der Außen- und Sicherheitspolitik der eigenen Regime. An Frieden im Nahen Osten glaubt sie nicht: "Selbst wenn es einen lebensfähigen palästinensischen Staat in Westjordanland und Gaza gäbe, der seine eigenen Grenzen, seinen Luftraum, seine Wasser- und Stromversorgung kontrolliert, selbst dann wären auf palästinensischer Seite nicht alle zufrieden. Eine Minderheit würde wohl weiter versuchen,. Die breite Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser aber, die zermürbt ist durch Jahrzehnte des Kämpfens und des Leidens, würde diese Lösung wohl akzeptieren. Nur ist die Situation nicht so, dass man die Entstehung eines solchen Staates erwarten dürfte."Wie wird erst derder Hamas aussehen, fragt Christoph Ehrhardt in derund zitiert die Expertin: "Die Spezialistin für Terrorismusbekämpfung und Autorin des Buches 'Underground Warfare' sagte über die Gänge: 'Sie sind feucht und erstickend und.' Jeder Feindkontakt in der Enge der Tunnel sei wie ein Duell. Es sei eine Umgebung, in der manverliere. Weitere Fachleute und Militärs weisen auf die Dunkelheit hin, die sogar Nachtsichtgeräten die Grenzen aufzeigten, weil diese einen Rest von Umgebungslicht brauchten, das sie dann verstärkten. Andere hebenhervor, den jeder abgefeuerte Schuss in einem Tunnel verursache, und den Staub und Dreck, den jedes Feuergefecht aufwirbele."Die auf Twitter publizierte Rede(unser Resümee ) ist inzwischen Millionen Male abgerufen werden. Die Zeitungen berichten mit Erstaunen. Für Jürgen Kaube in derist die Rede vor allem deshalb bemerkenswert, weil Habeck den, eher linken Lagers keine Ausflucht lässt: "'' ist keine sinnvolle Antwort auf das massenhafte Abschlachten von Kleinkindern, Jugendlichen und anderen Zivilisten. Denn es gibt keinen Kontext, der den Schrecken einrahmen könnte. Wie verblasen muss man sein, um dendas Renommee einer Freiheitsbewegung zu verleihen? Diese Frage strahlt auch auf die Behandlung derdurch viele Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler hierzulande aus."Es waren die, die die "Weltoffen"-Intendanten, auf deren Äußerungen Kaube anspielt, zu ihrer jetzigen Position befragt hatten. Die meisten hatten geantwortet, dass man das "Dialogfenster" aufhalten müsse. Aber auch ganz andere Vereine bleiben BDS treu, konstatiert Thomas Wessel bei den, zum Beispiel der "" (WGT): "Mit zuletzt 800.000 Teilnehmern allein in Deutschland ist der WGT keine kleine Nummer." Und "von den drei Frauen, die den WGT 'aus Palästina' vorbereitet und die Texte formuliert haben, die nun weltweit nachgebeten werden sollen, ist eine, Nora Carmi,unterwegs, sowas ist mühelos auszugoogeln. Wenn es nun aber stimmt, was der Bundestag eingesehen hat - dass BDS antisemitisch sei - und es ebenfalls stimmt, was die Evangelische Kirche in Deutschland eingesehen hat - dass Antisemitismus Gotteslästerung sei - , was sind dann Weltgebete, die BDS formuliert? Und was ist, wer arglos Fromme dazu einlädt, solche Gebete mitzubeten?"In derberichtet der Politologe, wieden aktuellen Krieg in Israel für seinenutzt: "Ein freies und starkes Israel als Verbündeter der USA steht den geopolitischen Interessen Chinas im Wege." Bereits seit einigen Jahren werden im chinesischen Internet "und Vorurteile gegenüber Juden verbreitet. Da die Kommunistische Partei Chinas jede öffentliche Äußerung kontrolliert und unliebsame Kommentare und Publikationen löschen lässt, darf daraus geschlossen werden, dass die Diktatur aktiv antisemitische Vorurteile in der Öffentlichkeit verbreiten will. Wenn Influencer in den sozialen Netzwerken von Verschwörungstheorien über den Einfluss von Juden auf das globale Finanzsystem schwadronieren, lässt die Partei sie dabei gewähren, vormals in der westlichen Welt bekannte antisemitische Stereotype zu verbreiten. (...) Seit einigen Tagen, so berichtet das Magazin, zeigt die chinesische Suchmaschine Baidu, das, Karten nicht mehr an, auf denen der Staat Israel zu sehen ist. Auch das große Online-Kaufhaus. Das kann nur mit der Billigung der Nomenklatura geschehen. Das Magazin berichtet weiter, dass staatliche Trolle Tausende."Imwächst eine durchausheran, die sich gegen den Antisemitismus des Regimes wehrt, schreibt die Islamwissenschaftlerinin der. Dies hat auch damit zu tun, dass das Regime die Hamas oder die Hisbollah finanziert, während achtzig Prozent der Iranerleben: "Die ablehnende Haltung gegenüber den Palästinensern rührt aber auch daher, dass diemit der Protestbewegung gezeigt haben. Während im letzten Oktober in Beirut Frauen auf die Straßen gingen und solidarisch 'Frau, Leben, Freiheit'-Plakate hochhielten, blieben solche Sympathiebezeugungen in palästinensischen Städten und Dörfern aus. Auch von ihren Intellektuellen kam in Worten: nichts. Sie sind ohnehin einem Teil der Bevölkerung suspekt, seit sie im Krieg zwischen Iran und Irak überdeutlichstanden - während Israel Iran Waffen lieferte in einem Krieg, der Iranern als aufgezwungen galt. Nichts zeigt die ganzebesser."