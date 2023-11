Buch in der Debatte

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Bedrohung durch die Hamas und andere Terrororganisationen zu einemführen könnte", sagt der Historikerim Interview, das Antonello Guerrera fürgeführt hat und das dieheute bringt. Auch einenschließt er nicht aus - falls die USA nicht eine starke Abschreckungsstrategie gegenüber Russland, dem Iran und China verfolgen. Immerhin gibt er die Hoffnung auf einenicht ganz auf: "Sowohl Saudi-Arabien als auch die Arabischen Emirate haben nach wie vor großes Interesse an einer Normalisierung ihrer Beziehungen zu Israel. Und das auch deshalb, weil sie genau wissen,und der jüdische Staat die einzige technologische Supermacht des Nahen Ostens ist. Die Anschläge vom 7. Oktober werden den Prozess um ein bis zwei Jahre verzögern. Doch viele arabische Staaten, die Terroristen und religiöse Fanatiker bereits isoliert haben, werden nach wie vor einezu Israel vorantreiben, da es der einzige Weg zu einer Art Stabilität in der Region bedeutet und gleichzeitig den Iran isoliert." Gerade erst istmonumentale Familiengeschichte der Menschhei t erschienen - und Mara Delius () ist schon die zweite, die mit dem britischen Historiker ein großes Interview führt. Montefiore warnt vor einer": "Es gibt zwei Systeme. (...) Es gibt eine, die glaubt, dass Autokraten und Diktatoren den Willen des Volkes sozusagen aus sich selbst heraus projizieren können auf eine Art, die genauso demokratisch ist wie unsere westlichen liberalen Demokratien, die auf freien Wahlen basieren. Wir im Westen glauben wiederum, dass unser System besser ist, weil es freier ist. Autokraten und Diktatoren glauben, ihr System sei besser, weil der Westen korrupt, neoimperialistisch und heuchlerisch sei undproduziert, wie sie es tun. Es gibt also einen massiven Konflikt. Alle Staaten, mit denen zum Beispiel Amerika konkurriert, sind Autokratien - keiner von ihnen ist eine echte Demokratie. (...)haben historisch viel gemeinsam, derist anders. Putin und Chamenei wären unwahrscheinliche Verbündete, aber gemeinsame Interessen haben sie einander nähergebracht."Jenen Linken, die wieimbehaupten, die "" mit dem Holocaust verhindere, daszu sehen, entgegnet Ulrich Gutmair in der: "Wer sich mit deutscher Nachkriegsgeschichte beschäftigt hat, weiß, dass deutsche 'Besessenheit' gerade nicht darin besteht, '' stehen zu wollen. Jene Deutschen, die nicht in der Lage waren, über die Ermordeten der Shoah zu trauern oder Zorn über die Verbrechen der eigenen Mütter und Großväter zu empfinden, entlasteten sich seit den 1970er Jahreneben nicht durch die Identifikation mit Israel und seiner jüdischen Bevölkerung - sondern durch die. (...) Wenn Israel mit den Palästinensern dasselbe macht wie die Deutschen mit den Juden, muss man sich nicht mit den Verbrechern im eigenen Stammbaum oder gar der eigenen Mitgliedschaft in der NSDAP oder im Bund Deutscher Mädel auseinandersetzen. Die deutschen Kinder, die heute 'Free Palestine from German Guilt' rufen, verkörpern und performen selbst."Ebenfalls in der, Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin und der Medienwissenschaftler, den Zeitpunkt für "" nach dem Massaker mehr als unangebracht: "Wer sich nicht einen Moment vor Augen führen kann, was den 7. Oktober von den vielen anderen schrecklichen Daten des israelisch-palästinensischen Konflikts unterscheidet, sondern sogleich mit den Gedanken abschweift, um sich seinesdurch den Hinweis auf die Opfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung zu vergewissern, verkennt den fundamentalen Angriff, den die Gräuel dieses Tages auf jeden Humanismus und jede Form menschlicher Emanzipation bedeuteten. Das Verständnis für den Schmerz der anderen sollte nicht dazu führen, solche Verbrechen und die dadurch ausgelöste Erschütterung jeglicher Gewissheit einfach in den Kontext einer langen Geschichte von Konflikten und Gewalt einzufügen und sozu machen. Eine solche Form der Kontextualisierung führt zum glatten Gegenteil eines universellen Humanismus und ist schließlich nicht mehr in der Lage die spezifischezu unterscheiden.""Wer nach dem 7. Oktober noch glaubt,, dem ist nicht zu helfen", schreibtin der: "Viele Medien, abgehoben bemüht um falsche Neutralität, wirken mit der Situation überfordert. Wer konnte schon wissen, dass die Hamas keine seriöse Quelle ist? Und gerade dort, an den Universitäten, in den Redaktionskonferenzen, an den Theatern oder amphilosophiert man nun nur wenige Wochen nach dem blutigen Schabbat des 7. Oktober über die vermeintliche Frage des 'luftleeren Raums', darüber wie weit Israel denn nun gehen dürfe in seiner Selbstverteidigung. Und natürlich wird die einzige Demokratie im Nahen Osten doch auch noch permanent darauf hingewiesen, dass man sich an das Völkerrecht zu halten habe., von Ferne über eine Armee zu richten, die auch nach dem grausamen Schlachten der Hamas wie keine Zweite auf der Welt Mechanismen entwickelt hat, um zivile Opfer zu verhindern - eine Bemühung, die von der Hamas-Strategie konterkariert wird, möglichst viele zivile Opfer zu provozieren."Der "war und ist ein großer Selbstbetrug, auch kulturell", meintim Gespräch mit der: "zum Beispiel, das hinsichtlich seiner Bevölkerung die größte Demokratie der Welt ist, ist ein hinduistisches Land mit muslimischen und buddhistischen Minderheiten. Dort regiert Modi, eine Art Trump auf Indisch. Er propagiert sehr erfolgreich einen Hindu-Nationalismus, der die Mehrheit gegen Minderheiten mobilisiert. Das Kulturelle spielt also eine zentrale Rolle in der Politik. Aber auch da herrscht, die ich kaum fassen kann. Es war etwa die Vorstellung verbreitet, dass, wenn man Militärregime wie das von, vonoder von Assad in Syrien zum Einsturz bringt, automatisch eine westlich verfasste, liberale Demokratie entsteht. Aber warum soll das passieren? In einem Land wie Ägypten zum Beispiel, in dem die allermeisten Menschen eher fundamentalistisch eingestellte Muslime sind.(...) Es ist naiv und unhistorisch zu erwarten, dass die Demokratie ausbricht, nur weil Diktatoren gestürzt werden."undsind nicht einfach nur Relativierer", hält Zelda Biller in derfest: "Sie sind, weil sie, jeder auf seine Art, versuchen, Terroristen zu entlasten, die Juden getötet haben, allein aus dem Grund, weil es Juden waren. Damit machen sie sich zu Komplizen aller von dem Hamas-Geballer aus ihrem Dornröschenschlaf geweckten, die gerade weltweit auf den Straßen dafür sorgen, dass Juden im Jahr 2023 wieder Babi-Jar-Albträume haben. Sie gehören zu all den Menschen, die, wenige Tage nachdem meine und die vorangegangene jüdische Generation ihr ersteserlebt haben, uns selbst die Schuld dafür in die Schuhe schieben wollen."Im Aufmacher der-Feuilletons porträtiert Johanna Adorjan die Holocaust-Überlebende, die am Sonntag ihren 102. Geburtstag feiert und der daseinen Film widmet. Gerade erst hat Friedländer eine Stiftung zur Förderung von Freiheit und Demokratie gegründet. "Ist sie optimistisch, dass sich schließlich alles zum Besseren entwickelt? 'Nein.' Ihre Antwort kommt schnell. 'Nein. Leider nicht. Ich habe das gehofft, aber ich glaube es nicht.' Und warum macht sie das dann alles? Warum geht sie immer noch, mit über hundert Jahren, an Schulen, redet vor Klassen, vor Politikern, hat jetzt an diesem Film mitgewirkt, gibt Interviews? Sie guckt einen lange an. Und sagt dann: '.'"Ebenfalls in derhat der Historikermit Gili Roman gesprochen, der eine gemischte Friedensschule in Tel Aviv leitete und dessen Schwester Yarden von der Hamas entführte wurde. Seine Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts lasse zunehmend nach, sagt er: "Denn es geht im Grunde nicht um die Grenzen von 1967 und die Siedlungen, auch wenn das viele glauben wollen. Es geht um 1948, um die Gründung des Staates Israel selbst. Selbst die- und die, die zum Studium an die Schule kamen, gehören dazu - glaubten, dass das gesamte Land letztlich nicht den Juden, sondern ihnen gehörte. Meine Empathie ging also mit der Erkenntnis einher, dass es praktisch unmöglich ist, eine gemeinsame Basis zu finden - dass es aber gleichzeitig zwingend notwendig und alternativlos ist, eine solche Basis zu finden. Wir sollten es weiter versuchen, weiter in diese Richtung drängen und die Grundlagen dafür schaffen, dass wir eine Lösung finden können. Und wenn nicht heute oder morgen, dann."In derschreibt der israelische Filmemacher Ari Libsker, der vom Alltag in Tel Aviv im Krieg berichtet: "Was mich viel mehr ängstigt als der Terror von außen, ist, dassdie Macht übernehmen und das liberale Tel Aviv in einenverwandeln wollen. Und sie werden auch den Konflikt mit der arabischen Welt ausweiten. Diese Welt, die in den vergangenen Jahren ohnehin immer extremer geworden ist und ein so mörderisches, monströses Regime wie die Hamas-Bewegung hervorgebracht hat, die vernichtet werden muss."