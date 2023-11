Zum Rücktritt des wissenschaftlichen Beirats derim Kunsthaus Zürich, die aus den Schlagzeilen nicht rauskommt (unsere Resümees hier und hier ), und der Neustrukturierung der Sammlung hält Brita Sachs in derfest: "Immerhin, Bührle wird jetzt weit kritischer beurteilt als zuvor. Wandtexte schildern einzelne Biographien von Sammlern, Opfern des NS-Regimes." Die Forderungen des Beirats sieht sie aber nicht umgesetzt: "Er hatte mehr Raum gewünscht für die Darlegung der engen Verflechtung vom Schicksal der verfolgten, enteigneten, ermordeten Menschen mit ihren Kunstwerken, die noch bedenkenlos gehandelt wurden, als ihre Herkunftmehr war." Auch dieist mit einer gespannten Isabel Pfaff bei der Neupräsentation der Sammlung zugegen: "Sie eliminiert jegliche Zweifel über die schwere Belastung dieser Sammlung - und erzeugt vielleicht gerade damit den. Einer Ausstellung etwa, in der es in mehr als nur einem Raum um die jüdischen Vorbesitzerinnen und -besitzer geht." Vorbei ist die Auseinandersetzung sicher nicht: "."Um die Kunst selbst geht es dabei höchstens peripher, ärgert sich Thomas Ribi in derüber die Konturlosigkeit des Ganzen: "Die neue Ausstellung nimmt die Kritik auf, die an der alten zu Recht geübt wurde, wirkt dabei allerdings mehr beflissen als souverän. Und. Immer schön kritisch sein und nur ja keine Fehler machen, scheint das oberste Gebot gewesen zu sein. Es wimmelt von Texttafeln und Videos, der Name Bührle wird kein einziges Mal genannt, ohne dass betont wird, was für eine problematische Persönlichkeit er gewesen sei. Wer sich für Kunst interessiert, findetauf Besonderheiten einzelner Bilder. Dass es bei dem Ganzen auch um Kunst gehen könnte, will man offensichtlich nicht zu stark betonen." Sein Kollege Philipp Meier kann die Kritik des Beirats nicht so recht nachvollziehen: "Die Neupräsentation gibt den jüdischen Vorbesitzern der zahlreichen Werke in der Sammlung Bührle ein Gesicht. Den Gemälden mit dengilt besondere Aufmerksamkeit. Damit ist vieles anders als zuvor. Das Kunsthaus hat einenvollzogen. Die neue Schau feiert nicht den Sammler, sondern erzählt die zum Teil tragischen Geschichten hinter den Gemälden."Die druckt einen, verfasst von Wolfgang Hegewald: "Wer sich, wie wir, nicht vorstellen mag, dass abermals Jüdinnen und Juden aus Sorge um ihr Leben unser Land verlassen, muss dies jetzt laut bekennen, mit allen Mitteln, über die er verfügt - mit Aufmerksamkeit und Zivilcourage, Takt und Empathie, öffentliche Rede und Begegnungen, um das Repertoire anzudeuten. 'Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen', das Diktum von Dietrich Bonhoeffer klingt bestürzend aktuell.."Der "Bitterfelder Weg" hatte in der bildenden Kunst durchschlagenderen Erfolg als in der Literatur, lässt sich imbei einem rundum zufriedenen Bernhard Schulz lesen , der die Ausstellung "" in der Bitterfelder Musik-Galerie an der Goitzsche besucht hat. "Zu sehen ist ein Querschnitt durch die im Umfeld des hiesigen Kombinats entstandene Kunst von den Aufbaujahren bis zum Ende der DDR", erfahren wir, "es lässt sich verfolgen, wie die theoretischen Vorgaben der Partei in konkrete Szenen übersetzt wurden. Am eindrücklichsten gelingt dies dem Bitterfelder Maler Walter Dötsch in dem Triptychon von 1971/72, 'Ein Tag aus dem Leben der Martha Gellert'. Sie ist die idealtypische Werktätige der DDR, die neben ihrem Arbeitsalltag - auf der breiten Mitteltafel gefeiert - in der Kindererziehung sowie als Amateurkünstlerin tätig ist. Die vermeintliche Emanzipation der Frau erweist sich als, die eine stets gut gelaunte Heldin ganz selbstverständlich meistert." Dem Kritiker wird klar: "Das Widerständige der Bilder besteht darin, dass sie bei aller ideologischen Folgsamkeit eben doch verraten, wie es um die Wirklichkeit beschaffen war. Für die Feierabendkünstler der 'Zirkel' waren es jedoch, einerlei, was der 'Bitterfelder Weg' vorgab."Besprochen werden: Die Kyiv-Biennale ( mnp ), Katharina Grosses Ausstellung "Warum Drei Töne Kein Dreieck Bilden" in der Albertina Standard ), "Bruno Pélassy and the Order of the Starfish" im Haus am Wannsee ) und William Turners "Three Horizons" im Münchner Lenbachhaus ).