Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. (laut Willi Winkler: "die mit dem heißen Arsch"), September 1964, rectified readymade. Attilio Codognato Collection, Venice © Association Marcel Duchamp, by SIAE 2023Caption

Dass dieso anfällig ist für Antisemitismus, erklärt sich der jüdische Künstlermit derenund Moderne. "Ich sage ganz bewusst Antimoderne und meine nicht den kritischen Ansatz, dass man mit Mitteln der Aufklärung die Schuldzusammenhänge der Moderne aufklärt. Sondern ich meine die Abwicklung der Aufklärung. Am Ende dessen steht dann nicht eine bessere Welt, sondern nur noch. Wenn man eine Antimoderne mit modernen Mitteln erwirken will, dann ist man bei der", erläutert Kahane im Interview mit der. Auch die Vorliebe fürspiegele diese Haltung wieder: "Oft wird das Indigene zum Gegenstand von Projektionen. Das geht einher mit der Überhöhung einer Idee von. Sehr viel wird über die Kategorie des '' verhandelt. Anstelle des Individuums tritt das Kollektiv: Wir sind, was wir sind, und das ist ungebrochen und unhinterfragbar. Ich glaube, das ist das, was gerade Deutsche attraktiv finden am Postkolonialismus, weil sie sozusagen einverschieben."Die Künstlerinkritisiert im Interview mitscharf einen im amerikanischen Kunstmagazinveröffentlichten offenen Brief , den "Tausende Künstler" unterschrieben haben, den sie jedoch total einseitig pro-palästinensisch findet, zumal er die Mordorgie der Hamas am 7. Oktober nicht einmal erwähnt: "Momentan gibt es eine Kunstmarktposition, eine progressiv-universalistische Strömung und eine wie Slavoj Žižek richtig sagt:. Von denen halten einige die Hamas für eine dekoloniale Befreiungsbewegung. Genau wie Erdoğan." Sie hat jedoch die Hoffnung, dass wir "einen Punkt erreicht haben wie viele linke Bewegungen. Damals mündeten antiimperialistische Bestrebungen teils in der Bewunderung von Diktaturen oder mittlerweile islamistischen Stasi-Söldnern. Das brachte einige dann doch irgendwann dazu, umzudenken. Diese Prozesse erschöpfen sich also zwangsläufig irgendwann, weil siewerden. Das wird in diesem Falle leider noch eine Weile dauern." Hier Steyerls Gegen-Brief





Willi Winkler () hat in der Peggy Guggenheim Collection in Venedig viel Spaß mit dem "großen Kunstzerstörer", dessen Frechheit und Ehrlichkeit er einfach bewundern muss: "'Sobald ein Gegenstand von mirwird, kann er als solches überhaupt garnicht mehr fungieren', referierte Walter Benjamin Duchamp in einer Notiz, die diesmal nicht erfunden ist. Die Kunst ist also, weniger kompliziert gesagt, gar keine Kunst mehr, wenn sie einmalist. Benjamin hielt 'Duchamps' (wie er ihn schrieb) für 'eine der interessantesten Erscheinungen der französischen Avantgarde', sah in ihm einen verwandten 'Eigenbrötler' und folgte ihm, wo Duchamp nicht-beglaubigten Werken, die sich im Abfall fanden oder dem Verrosten und Einstauben ausgeliefert waren, einen eigenen Kunstwert zuerkannte. ... Die Konzeptkunst verdankt Duchamp alles. Souverän pfiff er auf das Leiden mit der Kunst und verabschiedete den Künstler als Sisyphus, als Schmerzensmann und -frau. Genial seine Steigerung des Kunstwerks zum Kunstwert, denn der Kunstmarkt war masochistisch genug, sich dieverkaufen zu lassen."Besprochen werden die Ausstellungen "und die Renaissance im Norden" im Frankfurter Städel Museum (),"Monstera deliciosa" im Wiener Mumok Standard ),Zeichnungen im Museum Gugging in Klosterneuburg bei Wien ( Standard ), eine Schau mit der Zeichnungssammlung vonim Kunstmuseum Basel ) und eine Fotoausstellung des Magnum-Fotografenzu dessen 100. Geburtstag im Kunsthaus Zürich