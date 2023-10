Oh wow. This is not a #GretaThunberg post - this is #FridaysForFuture #FFF that goes full scale antisemitic conspiracy theory here. This isn't a single opinion by the founder, this is posted by the organization itself and absolutely unacceptable & disgusting. #IStandWithIsrael🇮🇱 pic.twitter.com/KaRGq4g5wp - @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) October 25, 2023

Die heutige Ausgabe derwirkt etwas, äh, antizyklisch. Sie ist mit "" betitelt und lässt auf vielen Seiten offenbar junge Leute (naja, zumindest unter vierzig) zu Wort kommen. Themen sind etwa: "Das gesellschaftlicheist veraltet und schadet allen Geschlechtern. Was Männer tun können, um sich davon zu emanzipieren" ( hier ) oder "Derrichtet sich heute primär an ein schwules Publikum. Wie aber wäre es, wenn sich hier vor allem trans* Personen Freiräume aufbauen könnten?" ( Hier ) Die-Volontärin Alexandra Hilpert schreibt im Editorial: "Wir sind jung. Und. Meine Generation steht vor einer Klimakrise, unsere Lebensgrundlagen verschwinden, Hass, Kriege und Rechtsruck bedrohen unser Zusammenleben. Die Generationen vor uns, das seid unter anderem, haben mit ihrem Hunger nach Wachstum unsere Welt zerstört."Die Organisation "Fridays for Future" wartet auf Instagram mal wieder mit krass antisemitischen Kacheln auf, berichtet die. Die Posts sichten sich insbesondere: "Auch der Vorwurf des Antisemitismus werde von den Medien gezielt eingesetzt, umzu machen, behauptet FFF. Ausdrücke wie 'islamischer Antisemitismus' oder 'importierter Antisemitismus' seien in den westlichen Medien Chiffren, um die Palästinenser zu 'entmenschlichen', und der Nahostkonflikt sei in Wahrheit gar so nicht kompliziert wie alle behaupteten."Während Greta Thunberg in einem Post ihre Palästina-Solidarität bekannte, hat sich, das deutsche Gesicht von "Fridays for Future", von antisemitischen Posts ihrer Mitkämpfer distanziert , abervom Zentralrat der Juden fordert Neubauer lautund hier ) auf, weiter zu gehen und sich überhaupt: "Wenn Neubauer ihre Worte von der Solidaritätskundgebung am Brandenburger Tor am Sonntag ernst meine, wo sie sich über den weltweiten Antisemitismus entsetzt gezeigt und die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel betont habe, müsse sie sich von dieser Organisation lossagen. 'Von Fridays for Future International erwartet man, als krude Geschichtsverdrehung, Dämonisierung Israels und nun auch noch Verschwörungsideologie", sagte Schuster. Das gelte mittlerweile auch für Greta Thunberg."Im nicht utopischen Teil der berichtet Elisa Pfleger und erläutert: "Alshat Fridays for Future keine transparente Organisationsstruktur, weder international noch national. Es gibt dementsprechend kein durch die Basis gewähltes Team für Öffentlichkeitsarbeit oder Sprecher*innen, die man für den Postkann." In derkann es Michael Hanfeld kaum fassen: "Wüsste man es nicht besser und hätte man die vorangegangenen Stellungnahmen von Greta Thunberg und ihren Jüngern nicht verfolgt, würde man es nicht für möglich halten, dass Fridays for Future einauflegt. Es ist die gegenwärtige, linke, antikoloniale Primitiv-Version des Mythos von der 'jüdischen Finanzherrschaft', verfasst im-Stil."