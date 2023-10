Es gibt keine rationale Erklärung für die bestialischen Morde der Hamas an über tausend israelischen Zivilisten, erwidertin derall jenen, die das Massaker an den Juden als irgendwie "auf das israelische Unterdrückungsregime und Teil des antikolonialistischen Widerstands" betrachten. "Menschen lassen sich immer wieder etwas einfallen, wenn es darum geht, nicht vorhandene Kausalitäten über Juden zu finden. Der abgrundtiefe Hass und die barbarischen Terrorakte der Hamas und die iranische Unterstützung sind durch nichts alsbegründet. Es geht allein um das, nicht um Besatzung, nicht um antikolonialistischen Befreiungskampf, nicht um permanente Sicherheit." Die Israelis kämpfen jetztund vor allem: um das Überleben der Geiseln, so Sznaider. Vielleicht könnten deutsche Kritiker Israels daran denken und zeigen, ob die "Fähigkeit," eine universelle ist.Dieder Hamas war eigentlich seit Ewigkeiten aus ihrer Satzung bekannt. "Dass sie trotzdem als Sachwalter palästinensischer Interessen gesehen wird, liegt auch daran, dass sie in Medien rund um den Globus lange alsmilitanter Kämpfer und als eine Befreiungsbewegung gesehen wurde", schreibt Bernd Rheinberg bei denmit Blick unter anderem auf. "Damit lag die Verantwortung für ihre Taten oder ihr Versagen in erster Linie bei Israel. Einfür die Terrororganisation."Die Protagonisten destrauen sich langsam wieder aus ihren Panikräumen, konstatiert Perlentaucher Thierry Chervel in einem Twitter-Thread. Sie verlangen jetzt wie Hanno Hauenstein, ehemals, nach "". Das nimmt ihm Chervel nicht ab: "Intensivst hat die dezidiertere und postkoloniale Linke, gerade in Deutschland, in den letzten Jahren. Etappen waren die Mbembe-Debatte, die Moses-Debatte, das 'Weltoffen'-Papier, das Künstler-Papier, die Documenta... Die 'Weltoffen'-Fraktion hat sogar eine eigene Antisemitismus-Definition verfasst, die ', in der es heißt, es sei "nicht per se" antisemitisch, wenn einer Israel von der Landkarte wischen will., in dem die Pogrome möglich wurden."In Berlin und vielen anderenhaben sich Tausende zuversammelt, berichtet Jessica Ramczik in der. "Ihre Teilnehmer, überwiegend Männer, sind vielfach. Sie skandieren Vernichtungswünsche und Gewaltaufrufe gegen Jüdinnen und Juden. Umso frappierender ist es, dassdie 'Yallah Intifada'-Rufe offen unterstützen. Es ist auch Unterstützung aus diesem politischen Lager, die diesen Demos auf europäischer Ebene ihr großes Mobilisierungspotenzial verleiht." Allein inhat "die Dokumentationsstelle für Antisemitismus, Rias Berlin, seit dem Terrorangriff auf Israel" gezählt, meldet Gareth Joswig in derUnd auch infeiert man die Hamas gern, erzählt Wolf-Dieter Vogel, ebenfalls in der. "wollte noch nicht einmal abwarten, bis die israelische Regierung auf den Angriff der Hamas im Süden Israels reagierte. 'Von Bolivien aus verurteilen wir dieder zionistischen israelischen Regierung', postete der ehemalige Staatschef des südamerikanischen Landes schon wenige Stunden, nachdem die Terrororganisation ihre Offensive begonnen hatte." Und Kolumbiens linker Staatscheferklärte kürzlich noch: "'Ich war im Konzentrationslager, und nun sehe ich eine Kopie davon in Gaza.' Diese Veröffentlichung sei eine Schande für ihn und sein Land, reagierte der Jüdische Weltkongress. Leute wie er müssten das besser machen. Von nicht wenigen lateinamerikanischen Linken wäre das zu viel erwartet. In ihrer ersten Printausgabe nach dem Massaker der Hamas titelte die regierungsnahe linke mexikanische Tageszeitungmit dem Bild eines Palästinensers, der den Hamas-Angriff feiert. Nur am Rande wird erwähnt,waren. In den folgenden Tagen prangten ausschließlich Fotos auf der Titelseite, die das Leid zeigen, das die israelische Armee im Gaza verursacht hat.""Die vermeintlicheübt sich in Verständnis fürund lässt selbst angesichts des größten Verbrechens gegen Juden seit dem Holocaust moralische Klarheit vermissen. Ihre Vertreter machen sich so zu", kommentiert die in der Schweiz lehrende Politkwissenschaftlerin Claudia Franziska Brühwiler in derdie Unterstützung, die dieanerfährt: "Es ist augenfällig, wie viele amerikanische Universitäten, die sich sonst gerne mit politischen Statements auf der 'richtigen Seite' der Geschichte verorten möchten, kaum Solidarität mit Israel zeigen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diein intellektuellen Kreisen großen Rückhalt erfährt. So verabschiedeten 2022 die Rechtsprofessoren der City University of New York eine BDS-Resolution. Dieselbe Rechtsfakultät liess zu, dass bei der Diplomfeier Studierende ihre Festreden für antisemitische Propaganda nutzten: So erging der Aufruf 'Widerstand gegen Zionismus auf der ganzen Welt!' an die Absolventen."In seinem Buch "Israel - eine Utopie" träumte der Philosophnoch von einer "Republik Haifa", in der Israelis und Palästinenser mit gleichen Rechten zusammenleben. Im-Gespräch mit Sonja Zekri verurteilt er das Massaker der Hamas scharf, mahnt aber auch Israel "zu antworten". Aus dem 07. Oktober gelte es Lehren zu ziehen, sagt er: "In Israel bestand zuletzt Konsens darin, dass wir die Palästinenser ignorieren können. Nach dem Scheitern der Zwei-Staaten-Lösung verwandelte sich die politische Beziehung zu den Palästinensern in eine, ähnlich wie vor dem Jom-Kippur-Krieg - wir gingen davon aus, dass wir stark genug sind, einen jüdischen und demokratischen Staat auf dem gesamten Territorium zu schaffen, während wir die Palästinenser 'einhegen'. Der Vorwurf wird derzeit oft gegen Premier Benjamin Netanjahu erhoben, dabei gaben sich fast alle dieser Achtlosigkeit hin: Die, die, selbst die Demonstranten gegen die Justizreform haben verdrängt, dass die Justizreform auf die weitereabzielt, die immerhin die Mehrheit der Bevölkerung auf israelisch kontrolliertem Gebiet stellen."Auch der israelische Anwaltfordert die israelische Regierung im-Gespräch mit Ronen Steinke auf, daszu wahren: "Ich habe die Sorge, dass wir ein offenes Desinteresse an den Regeln der Kriegsführung erleben. Diese Regeln haben das Ziel, die Zahl ziviler Opfer in Zeiten des Krieges möglichst gering zu halten. Während die USA, aber auch Großbritannien oder Deutschland der israelischen Regierung jetzt, nutzt diese das als eine Artund missachtet diese Regeln. Dass Israel die Zufuhr von Wasser, Strom und Treibstoff nach Gaza abschneidet, widerspricht offensichtlich dem Verbot jeder Form der Kollektivstrafe." (Israel hat im Südgaza das Wasser wieder angestellt.)Der Völkerrechtlersieht im Interview mit derbisher nur wenige Hinweise auf die Verletzung desdurch die israelische Armee im Gaza. Das Argument, dass man sich nicht an die Regeln halten kann gegen einen Gegner, der selbst das Völkerrecht missachtet, lässt er nicht gelten: "Ich habe das im Übrigen. Das Argument ist an den Haaren herbeigezogen und widerspricht nicht nur dem Recht, sondern auch der Staatenpraxis. Das humanitäre Völkerrecht findet gleichmäßig auf alle Konfliktparteien Anwendung.""Zu den Ursachen gehört seit 56 Jahren auch die Unterdrückung von Millionen von Palästinensern, die mit beschnittenen Rechten, ohne Aussicht auf Freiheit und Gerechtigkeit in den besetzten Gebieten leben, wo sich immer mehr einentwickelt hat", sagt der der israelische Historiker und Genozidforscherim Gespräch mit Ulrich Seidler, in dem er Netanjahu nicht nur sicherheitspolitisches Versagen, sondern auch die Weigerung vorwirft, "einen politischenzu suchen. Ministerpräsident Netanjahu hat sich bewusst dafür entschieden, die Hamas zu unterstützen und die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu schwächen, weil er glaubte, dass dies der beste Weg sei, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern. ... Diejenigen, die in Bezug auf den Terror der Hamas vonsprechen, verweigern eine politische Analyse und stellen dieder Geschichte dar. Opfer, die 'alles tun dürfen', um sich gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen, einschließlich der Unterdrückung von Millionen von Palästinensern und der Tötung Tausender unschuldiger Zivilisten.""Terror ist Terror., nicht Dekolonisation, nicht Befreiung", ruft in derTania Martini. "Jede Relativierung der Hamas und anderer islamistischer Vereinigungen ist antisemitisch, weil der Kern ihrer Ideologie der Hass auf Juden ist und zur Vernichtung aller Juden aufruft. Würde es wirklich um die Verbesserung der palästinensischen Lebensbedingungen gehen, müsste man zuallererst die Hamas anklagen. ... Diefür ihre Bilder, ihre Propaganda. Was daran verstehen jene, die 'Free Palestine from the River to the Sea' rufen, nicht? Warum solidarisieren sich viele Linke mit einer faschistischen Organisation, auch wenn sie sich selbst als feministisch oder queer sehen? Warum gilt es als progressiv, Israel von der Landkarte zu wünschen? Warum werden Kolonialismus und Shoah erinnerungsökonomisch gegeneinander ausgespielt?" Geht es wirklich um bessere Lebensbedingungen für Palästinenser oder wird hier nur ein "Erlösungsantisemitismus" gefeiert, fragt Martini.Kira Kramer blickt in derentsetzt auf die, die gefoltert, getötet und herumparadiert wurden. Die Hamas, schreibt sie, wollte nicht einfach nur die Wehrlosen töten, sondern Frauen. Denn der weibliche Körper ist für sie "Symbol einer Macht, die es um jeden Preis zu brechen gilt. Die Gewalt richtet sich auch, die sich nicht bedecken, Frauen, die die Freiheit leben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden und sich selbstzu Männern begreifen. Diese Frauen sind ein Feindbild der Terroristen. Ihre Körper zu beherrschen, ist auch der Versuch, ihre Lebensweise zu bezwingen, den Hass in Bildform zu gießen und in den Propagandakreislauf einzuspeisen."Und die Literaturwissenschaftlerinist in dersprachlos über die vielen "Ja, aber ..."-Reaktionen, die sich in der Presse finden. Als dürfe sich Israel gegen gezielte Angriffe "nicht oder". Woher kommt das? Vielleicht weil Juden seit Jahrhunderten von Christen und Muslimen alsbetrachtet werden? Dies wirft dann für Hartmann die Frage auf, warumso oft den BDS unterstützen, der sich angeblich für eine palästinensische Zivilgesellschaft einsetzt, obwohl die im Gaza regierende Hamas seit 2007 keine Wahlen mehr abgehalten hat und einenanstrebt. "Wer daher als Frau, queerer oder nonbinärer Mensch die persönlichen Freiheiten genießt, die ein demokratischer Staat garantiert, und zugleich die Menschen in Palästina und Israel einem Regime ausliefern will, das, queeren Menschen das Lebensrecht abspricht und gemäßigte Kräfte in den eigenen Reihen bestialisch ermordet, macht sich nicht nur mitschuldig an diesen Verbrechen, sondern- und pervertiert damit die Idee der postkolonialen Befreiung. ... An die Stelle des kategorischen Imperativs 'Free Palestine!' muss die Frage treten: 'Wie lassen sich die Menschen in Palästina und Israel?'"Und wenn dieist, was dann, fragt Dominic Johnson in der. Er plädiert für eine: "Wäre eine internationale Verwaltung für Gaza also ein denkbarer Weg? Wenn ja, wie, unter wessen Führung und mit welchem Ziel? Wenn nicht, was dann? Die Fragen mögen heute naiv erscheinen. Aber ohne eine politische Vision gibt es am Ende nur Trümmer- und Leichenberge. Auf beiden Seiten."