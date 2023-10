Israel hat seineverschoben, auch weil viele. Das liegt unter anderem daran, dass dielaut dem israelischen Militärverhindert, meldet die: "Die Hamas habe Zivilisten nicht nur davor gewarnt, in den Süden zu flüchten, sondern gezielt, die Menschen in Sicherheit bringen sollten, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Sonntag in einem Video" auf. Auchhält die Grenze zu Gaza geschlossen, berichtet Susanne Knaul in der: "Die ägyptische Sorge davor, dass sich Hamas-Kämpfer unter die Flüchtenden mischen könnten, ist begründet. Kairo hat mit den, die eng mit der Hamas kooperieren, genügend eigene Probleme. Die Sicherheitsbedenken sollten ernst genommen werden, doch wäre schon viel erreicht, wennausreisen dürften. Ägypten darf sich jetzt nicht so leicht der Verantwortung entziehen."Und der? Ihm eine Beteiligung an dem Terroranschlag der Hamas nachzweisen, ist fast unmöglich, erklärt Gilda Sahebi in der. Und doch: "Klar ist, dasswichtige Pfeiler der Islamischen Republik sind. Iran ist der hauptsächliche Sponsor der Hamas. All das sollte reichen, um in den westlichen Staaten zu einer Umkehr in der Iran-Politik zu führen - allerdings nicht im Sinne einer militärischen Option oder eines Kriegs; das wäre nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern würde eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes bedeuten. Umkehr in der Iran-Politik muss vielmehr bedeuten, dass es endlich spürbare und nachhaltige diplomatische Konsequenzen für das Regime geben muss., Revolutionsgarden auf die."Unbestritten ist, dass dieimvom Iran finanziert und gesteuert wird. Sie hat angefangen, Raketen auf Israel zu schießen und droht mit einem, sollte die israelische Armee eine Bodenoffensive in Gaza durchführen, berichtet Christoph Ehrhardt in der: "und steht unter Druck. Israel hat wiederholt erklärt, die machtlose Führung für jede kriegerische Handlung zur Verantwortung zu ziehen. Die Regierungsspitze, so berichten libanesische Insider, sei hochnervös. Ministerpräsident Najib Mikati verlor jetzt in einem Fernsehinterview die Fassung. 'Ich strebe nach Frieden, aber wie Sie wissen, liegen die Dinge', gibt er offenherzig zu. Als die Moderatorin nachbohrt, bricht es aus ihm heraus. 'Sind Sie im Libanon oder auf Curaçao?', antwortet er. 'Die Entscheidung über Krieg soll in den Händen der Regierung liegen?' Es klingt, als wäre das eine."Es ist umstritten, wie viele Juden dievor den Nazis schützte. Letzte Woche untersuchte eine internationale Konferenz an der Päpstlichen Universität Gregoriana die Rolle von. im Zweiten Weltkrieg, berichtet Matthias Rüb in der. "Als 'Blutsabbat' ist die Razzia von SS und Gestapo im Ghetto von Rom in die Geschichte eingegangen. Alskönnte auch der 7. Oktober 2023 in die kollektive Erinnerung der Juden eingehen. Denn auch die Hamas-Terroristen kamen am frühen Morgen des jüdischen Feiertags in der Absicht,... Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der höchste Vertreter der katholischen Kirche in Israel, sprach in einer Erklärung am Abend des 7. Oktobers jedoch nur von einer 'vom Gazastreifen ausgehenden' und warnte vor den Folgen der zu erwartenden 'der israelischen Armee'. Papst Franziskus mahnte tags darauf nach dem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz, 'dass Terrorismus und Krieg zu keiner Lösung führen', und riefdazu auf, 'die Waffen niederzulegen'." Nach Protesten hat die Kirche den Hamas-Anschlag doch noch verurteilt und der Papst das Recht Israels auf Selbstverteidigung anerkannt.Imspießt Sebastian Leber diebei linken "Anti-Imperialisten" und "Anti-Kolonialisten" auf. Leber nennt das trotzkistische Netzwerk "Marx21", die Linken-Abgeordnete Christine Buchholz, die, die Migrantifa oder den Fernsehjournalisten Malcolm Ohanwe. Erstaunlich, wie in der Ablehnung Israels alle "fallen: Plötzlich finden sich "Akteure zusammen, die sonst eigentlich verfeindet sind: Islamisten undund Dschihadisten, Trotzkisten und Stalinisten, Reformisten und Revolutionäre, die Stumpfen und die Reflektierten,und Gruppen wie ''. Am Ende eint sie allein der Wunsch, Israel möge."Ist "victim blaming" nicht eins der Hauptverbrechen für die Linke, fragt der Schriftstellerim. "Oder ist Opferbeschuldigung ein akademischer Luxus, den sich Juden nicht leisten können? Israelis, meine ich? Ich verstehe die Unterscheidung. Die Trennung zwischen Israel und Juden ist für den antizionistischen Diskurs grundlegend. Antisemitisch, so wird mir immer wieder versichert, ist das Letzte, was Antizionisten sind. Aber verstehen Sie, dass der Anblick von, die in Autos gepfercht und in die Gefangenschaft getrieben werden, Erinnerungen an Ereignisse weckt, von denen Juden hofften, nie wieder darin verwickelt zu werden. Eine der älteren israelischen Geiseln, die zufällig Juden sind, ist eine, die in einem Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens lebte und kranke Menschen aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser in Jerusalem und Tel Aviv brachte. Sie dachte, sie seien ihre Freunde. Die Erfahrung, dass sich, sobald ein Pogrom beginnt, hat sich in die Köpfe der Juden eingebrannt. 'Nie wieder', sagte die Welt nach der Befreiung der Vernichtungslager. Aber hier kehrt dieses 'Nie wieder' noch einmalzurück. Mein Vater, der kein aktiver Zionist war, vertrat die Ansicht, dass Juden niemals sicher sein würden und wirbetrachten sollten. Die bittere Ironie ist, dass wir Israel umso mehr brauchen, je unsicherer wir uns in ihm fühlen. Dass wir bis zum Tod um sein Überleben kämpfen müssen, sollte niemanden überraschen."In dermeldet sichzu den Anschlägen der Hamas zu Wort, stellt sich hinter Israel und fordert eine Neuauflage des transatlantischen Bündnisses. Außerdem empfiehlt er allen Hamas-Sympathisanten sich nochmal deren "" durchzulesen. "Da steht: 'Liegen diese Glieder auch sehr fern und haben auch die Hindernisse, die dieden Dschihad-Kämpfern in den Weg gestellt haben, dazu geführt, dass der Dschihad nicht kontinuierlich fortgeführt werden kann, so strebt die Islamische Widerstandsbewegung doch danach, Gottes Versprechen wahrzumachen, ganz gleich, wie lange dies dauern mag. Der Prophet - Gott segne ihn und schenke ihm Heil -, sprach: 'Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten,. Doch die Bäume und Steine werden sprechen: 'Oh Muslim, oh Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt.'"In derist Klaus Hillenbrand schockiert über dasvieler Deutscher an dem Angriff auf Israel: "Die größte deutsche Demonstration für Israel zählte. Selbst das wurde schon als Erfolg gewertet. Eine Versammlung von gerade einmal 350 Menschen, die sich in Solidarität mit deutschen Juden vor einer Synagoge versammelt hatten, schaffte es bis in die Hauptnachrichtensendungen. ... Es scheint, bitte entschuldigen Sie die Wortwahl, als ginge der Krieg um Israel den in Deutschland lebenden Menschen egal welcher Couleur."