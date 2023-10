Margaret Laurence

Dergeht 2023 an den österreichischen Schriftsteller für seinen Internatsroman "Echtzeitalter" über einen Gamer, der sich besser im Spiel "Age of Empires" als in der Wirklichkeit zurechtfindet. "Nicht jedes gute Buch ist für jeden Moment das richtige", kommentiert Mara Delius in dermit Blick auf die Ereignisse der letzten Tage. "Auch wenn 'Echtzeitalter' ein herausragender Roman ist, wäre heute nicht Necati Öziris 'Vatermal' eine interessante, Anne Rabes 'Die Möglichkeit von Glück' die beste Wahl gewesen - und zwar nicht etwa aus außerliterarischen, sondern aus literarischen Gründen? ... Als ahnte er selbst die latente Diskrepanz zwischen Welt und Literatur, die die Auszeichnung am Montagabend auch begleitete, endete Tonio Schachinger seine sympathisch halbspontane Dankesrede mit den Worten: 'Wir wissen alle, dass das hier nicht das wichtigste ist'." Schachingers Dankesrede könnte man vielleicht mit dem Schlagwort "Jewish Lives Matter" zusammenfassen.Auch Marie Schmidt und Felix Stephan danken in der SZ dem Autor für die vorsichtigen, taumelnden Worte: Er "begab sich ernst, nüchtern und leise in." Zwar "hörte man das alles gerne, aber im Gedächtnis bleiben wird es nicht", meint derweil Andreas Platthaus auf, der mit der Juryentscheidung "einigermaßen" leben kann. Immerhin hat der Roman "das Zeug dazu, jung und alt zu begeistern". Schachinger ist eine "kleine Dialektik der Danksagung" gelungen, schreibt Gerrit Bartels im. Den Roman selbst findet er zwar "sympathisch", aber auch etwas lau: Der "ist fraglos ein gut lesbarer, aber kein erzählerisch herausragender. 'Echtzeitalter' wirkt bei aller subtilen Ironie und mancher Lustigkeit passagenweise, bleibt harmlos und dem Genre des Internatsromans doch arg verhaftet." Ganz anders klingt das bei Adam Soboczynski auf: Die Jury "hat ein Werk gewürdigt, das sich letztlich wenig um den Zeitgeist schert, dafür, unterhaltsam und ausnehmend humorvoll ist. Schachinger hat jenen Witz im alten Doppelsinn, der die scharfe Beobachtung, den Esprit, dieeinschließt."hat mit Schachinger nach der Verleihung gesprochen . Hier Schachingers Auftritt:Heute Abend wird dieeröffnet: "Es wird, so viel ist klar, keine leichte, keine vollkommen fröhliche Messe", schreiben Dirk Knipphals und Tania Martini in derunter dem Eindruck der Eskalation im Nahen Osten und des anhaltenden Kriegs in der Ukraine. Doris Akrap ( taz ) und Paul Ingendaay () erzählen von ihren Reisen nach, dem diesjährigen Gastland der Buchmesse. Lothar Müller empfiehlt in der SZ zahlreiche slowenische Bücher.Für den spricht Norbert Mappes-Niediek aus diesem Anlass auch mit, der zu den bedeutendsten slowenischen Schriftstellern zählt. Seine Romane kreisen meist um den Zweiten Weltkrieg, derspielt hingegen nur in seinen Essays eine Rolle. Für ihn selber war es kein großer Einschnitt, "so wichtig das auch war. Ich habe meine Kontakte behalten. Schließlich habe ich den größten Teil meines Lebens in diesem Land zugebracht, schlecht und recht - mehr schlecht als recht, vieles, was damals geschah, könnte heute nicht mehr passieren. Aber nicht Jugoslawien war schuld, es war das. Ich habe diese nationale Mischung gemocht - angefangen bei den Albanern im Süden, über das biblische Mazedonien, die Serben mit ihrem schwarzen politischen Humor, der manchmal auch gefährlich sein kann, die kroatische Pathetik ... Ich habe die Heuchelei gehasst,, die Verhaftungen. Aber ich bin unbedingt dafür, dass wir kulturell auf allen Ebenen zusammenarbeiten und dass alle Ex-Jugoslawen in die Europäische Union kommen."ist die große Unbekannte der kanadischen Literatur - jedenfalls bei uns. Dabei kann sie sich neben Alice Munro und Margaret Atwood durchaus behaupten. Angela Schader stellt in ihrem Vorwort Laurences fünfbändigenvor, der ihre facettenreiche Auseinandersetzung mit einemnachzeichnet: "Was heißt: sich freischreiben? Geht es darum, vom Autobiografischen loszukommen, oder im Gegenteil ums Durchleuchten und Ergründen dessen, was im eigenen, realen Leben unlösbar scheint? Liegen die Parameter ganz woanders, nämlich im Vordringen zu einem innovativen Umgang mit Sprache und Form? Unter all diesen Aspekten ließe sich das Schaffen der Kanadierin Margaret Laurence betrachten. Und wäre die erste der genannten Optionen die richtige Antwort, dann hätte die 1926 geborene Schriftstellerin ihre Karriere quasi auf dem Gipfelpunkt begonnen.Weitere Artikel: Zahlreiche Schriftsteller protestieren dagegen, dass die Auszeichnung fürfür ihren Roman "Eine Nebensache" nun auf einen Termin nach der Buchmesse verschoben wird, meldet Niklas Maak in der. Auch Thomas Hummitzsch kann diesem Protest imnur voll und ganz beipflichten : Bei dem Roman "von einer einseitigen, gar dämonisierenden Darstellung Israels oder der Israelis zu sprechen, entbehrt jeder Tatsache". Heinz Andrea ( Standard ) und Paul Jandl () erinnern an, die heute vor 50 Jahren gestorben ist.Besprochen werden unter anderem' "Das Glutnest" ( Perlentaucher ),"Muna oder Die Hälfte des Lebens" ( Welt ),Biografie über Zeit ),neue Tagebücher (, aber online nachgereicht vom Tages-Anzeiger ),"Fone Kwas oder Der Idiot" ( FAZ ), eine Neuausgabe von1933 verfasstem Roman "Unsere Straße" ( Tsp ) undLanggedicht "An einem Morgen im März" ().Außerdem bringt dieheute ihre Literaturbeilage zur Frankfurter Buchmesse. Darin besprochen werden unter anderemDebütroman "Gewässer im Ziplock" ( taz ),"Die Privilegierten" ( taz ),"Laufendes Verfahren" ( taz ) und"Das Alphabet bis S" ( taz ). Unsere Resümees zu den Literaturbeiligen zur Frankfurter Buchmesse finden Sie hier