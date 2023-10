Derinszeniert ein Streitgespräch zwischen dem Politologenund, aber die beiden ergänzen sich eher. Krastev sieht Deutschland in einer Identitätskrise: Dersei der Verlierer von heute: "Die letzten dreißig Jahre waren so gut, dass die Menschen sich wünschen, dass das Gestern nicht enden soll. Das ist verständlich. Doch die Welt hat sich plötzlich radikal verändert: Durch einen Krieg, obwohl man doch zuvor geglaubt hat, dass so etwas mitten in Europa niemals wieder passieren würde. Und dann ist das, mit dem man doch eigentlich die grüne Transformation der Wirtschaft gestalten wollte. In den Jahren des Friedens und Wohlstands hat sichausgebildet, die man vielleicht so auf den Punkt bringen könnte: Verändert ruhig die Welt, aber nicht meinen Lebensstil." Krastev gibt den Grünen nicht die Schuld am Aufstieg der Rechtsextremen, denn die seien ein internationales Phänomen, da stimmt Habeck natürlich zu: "Die Polarisierung durch die Rechtsautoritären ist eine aggressive Reaktion auf die, auf die vielen Krisen und eine Leistungsgesellschaft, die den Misserfolg individualisiert hat."Bei dem slowakischen Wahlsieger"ist die Einordnung als Linkspopulist für mich mittlerweile fraglich, weil er in seinem Wahlkampfeingenommen hat", sagt der Osteuropahistoriker im Gespräch mit der, in dem er auch skizziert, wie Fico aus wahlkampftaktischen Gründen diestellte: "Das ist verachtenswert. Aber es könnte. Wenn dieser Krieg schlecht ausgeht, auch für die EU, dann wird man sich irgendwann fragen, wann das angefangen hat, nämlich genau in diesem Augenblick, als diverse westliche Populisten - und die Slowakei zählt zum Westen - angefangen haben, auf der Ukraine herumzuhacken. Natürlich ist das Argument, dass direkte Waffenhilfe Kosten verursacht, nicht von der Hand zu weisen und gerade kleinere Länder wie die Slowakei, Tschechien und die baltischen Staaten leisten sehr viel. Proportional leisten sie mehr als größere Länder wie Deutschland. Und sie wissen auch, warum: weil siehaben, als Nächstes an der Reihe zu sein. Aber die Ukrainer und der ukrainische Staat können nichts für die gestiegene Inflation und andere Nebeneffekte des Krieges, den notabene Putin angefangen hat. Da findet jetzt eine Schuldumkehr statt."Das ingeplante Gesetz gegen Unsere Resümees ) geht im Grunde über das vor wenigen Jahren abgeschafftehinaus, schreibt , der in dernicht nur die Meinungs- und Kunstfreiheit bedroht sieht: "Bei genauerem Hinsehen ist das Verbrennen des Korans ... nicht in jedem Fall mit dem Verbrennen von Büchern durch die Kirche oder die Nazis zu vergleichen. Sicher, den Rechtsextremen geht es auch heute darum, Muslime zu provozieren und zu demütigen., die aus islamischen Ländern geflohen sind, geht es um etwas anderes. Ihnen geht es nicht um das Buch als solches, sondern um seine Heiligkeit und die, die es repräsentiert. Dieser Akt kommt demnäher. Wer den Koran verbrennt, drückt damit aus, dass dieses Buch für ihn weder Autorität noch Heiligkeit besitzt. Er will den Koran weder zensieren noch verbieten, sondern einendeklarieren.""Was geht in den Köpfen und Herzen der Frauen vor, die den Krieg unterstützen?", fragt die russische Schriftstellerin, deren "Tagebuch vom Ende der Welt" gerade erschienen ist, in der. Sie porträtiert drei Russinnen, die plötzlich zu glühenden Kriegsunterstützerinnen wurden. Darunter Valentina, die Schülern ein Leben lang russische Literatur nahebrachte, dann - alt, krank und allein - nur nochschauen konnte: "Im Grunde scheint es nur auf den ersten Blick so, als hätte Valentina von einem Weltbild zum direkten Gegenteil gewechselt. Ja, die klassische russische Literatur steht für humanistische Werte, ist dabei aber. Fast jeder Autor, der in der Schule gelesen wird, sagt etwas wie: 'Russland geht einen besonderen Weg, und es ist unsere Mission, den anderen Völkern zu zeigen, wie man richtig lebt.' Die gleiche Sprache benutzt auch die heutige Propaganda. Jemand, der von der klassischen russischen Literatur geprägt ist, kann sehr leicht in die Falle geraten zu denken: ''."