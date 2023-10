Der norwegische Dramatiker und Schriftsteller erhält in diesem Jahr den(alle derzeit auf Deutsch lieferbaren Bücher von Fosse haben wir hier für Sie zusammengestellt ). Seit geraumer Zeit gilt er als bislang übergangener Favorit, sodass sich Fosses Redakteurin Cecilie Seiness für diesen Tag im Oktober gar nicht mehr erst vorbereitet, wie Reinhard Wolff in der berichtet . Es ist eine Entscheidung, die einmal mehr unter Beweis stellt, dass sich die Schwedische Akademie von Moden und Zeitgeist nichts diktieren lässt, kommentiert Gerrit Bartels im: "Vor der gesellschaftspolitischen Sendung kommt bei ihr die Literatur. Vor einem Statement beispielsweise zum Thema Meinungsfreiheit oder bezüglich gefährdeter, verfolgter Autoren und Autorinnen der Verweis auf die eigene Deutungshoheit. Deshalb also wurdewieder nicht ausgewählt, deshalb gingleer aus, deshalb hat der chilenische Dichtervielleicht nie eine Chance. Die Schwedische Akademie ist eine Klasse für sich, ihr Blick ein.""Älter (na ja, er ist 64), weißer und männer als Jon Fosse" hätte es die Schwedische Akademie wahrscheinlich kaum treffen können, schreibt Ekkehard Knörer in der. Umso preiswürdiger aber ist die Literatur als solche: "Es ist eine Sprache von, in der es einen gar nicht wundert, sich verschiedene gleichnamige Figuren in der ersten und dritten Person übereinanderschieben zu sehen. ... Man muss einen Sinn dafür haben, für die Rhythmen der Prosa, man hat sie treffend mit dem leisen Schaukeln eines Boots auf sanften Wellen verglichen; man muss offen sein fürund das für theologische Ahnungen und kunstreligiöse Gewissheiten Offene, das aber auf das Alltäglichste und am Alltäglichsten auch auf das Schreckliche trifft; man muss also auf diesem Ohr musikalisch sein, um mit Jon Fosse glücklich zu werden.""Fosse hat das Menschlichegeführt, wo das Kreatürliche mit dem Erlösungsbedürftigen zusammenfällt", schreibt Jakob Hayner in der. Dabei handelt es sich um "eine, die ihre Kraft auch aus der Sinnsuche ihres Verfassers zieht.... Die große Stärke von Fosse liegt im Atmosphärischen. Menschen, Sprache, Landschaft, das verdichtet sich bei ihm zu archetypischen Bildwelten, die die Düsternis der Klischees über Skandinavien noch übertreffen." Maßgeblich beeinflusst ist Fosse vom Mystizismus einer schreibt Felix Stephan in der. Gelernt hat er von "dessen undogmatischer, fast meditativer, auf das religiöse Erleben des Einzelnen ausgerichtete Lehre", wie man selbstvergessen schreibt: "In den besten Momenten gelinge es ihm, sagt er über sein Schreiben, sich in einen Zustand zu versetzen, in dem er nichts mehr erfinden müsse und nicht einmal mehr selbst schreiben, weil es eine äußere Kraft gebe, die durch ihn spreche.""Kaum ein Schriftsteller der Gegenwart wälzt sich in seinen Sätzen so langsam durch dieseiner Figuren wie er", schreibt Gregor Dotzauer im. "Der stilistische Minimalismus, der ihm schon bei zahlreichen vergangenen Auszeichnungen zugute gehalten wurde, hält dabei durchaus Schritt mit einem, den man in seiner Heimat, wo er lebenslanges Wohnrecht in der staatlichen Künstlerresidenz Grotten genießt, vielleicht besser versteht als anderswo." Die Schwedische Akadamie würdigt einen "", schreibt Andreas Platthaus in der, wenngleich mit leicht amüsiertem Unterton: Karl Ove Knausgård, der als Student bei Fosse gelernt hat, befasst sich mit diesem ausführlich in seinem Autobiografie-Bestseller-Zyklus: "Weitaus mehr Menschen werden auf diese Weise etwas über Jon Fosse gelesen haben als von ihm." Und auch wenn es ums Verhältnis zwischen Fosses Prosa und Fosses Bühnenstücke geht, hält Platthaus fest: "Weitaus mehr Menschen haben Werke von Fosse gesehen als gelesen."Arno Widmann räumt in derein, von Fosse bislang nichts gelesen zu haben. Was er aber durch schnelles Hineinstechen in Jon Fosses jüngstes Hauptwerk, die "Heptalogie", zu lesen bekommt, weckt in ihm die Vorfreude auf eine konzentriertere Auseinandersetzung mit Fosses Flow und Sound: "Sein 'und' verbindet nicht nur Sätze, sondern Gedanken und Emotionen. Es ist, als wären die Dinge, die Vorgänge, die Ereignisse. ... Wir sind bei Fosse in einer, in der Glaube und Sünde große Rollen spielen - 2012 konvertierte Fosse zum Katholizismus -, in denen Melancholie und Trauer, dieses strindbergsche 'es ist schade um die Menschen', als einzig adäquate Reaktionen auf die Welt und das Leben erscheinen. Aber da ist eben auchund sein unaufhörliches Verlangen nach Schönheit, das einem heraushilft aus der Erfahrung der Depression. Durch die man freilich hindurchgehen muss, um diesen Weg ins Freie finden zu können."Auch-Kritikerin Christine Dössel umschreibt den "Fosse-Sound: "Diese sanfte Komposition aus, in der sich das qualvoll Banale mit dem Traumhaftesten, Sehnsuchtsvollsten verbindet. Dieses lakonische Umkreisen des Ungesagten, bis dieses sich in tiefere Seinsschichten öffnet. Dieses traurige Aneinandervorbeireden, Sich-Wiederholen und Schweigen, getragen von einer Melodie wie aus den dunkelsten, nebligsten Sphären des Unterbewusstseins. Bonjour Tristesse." Der hält ein Fosse-Hörspiel in derbereit.Außerdem: In der verabschiedet sich Mareile Fellien von ihrem Mann, dem Ende August verstorbenen Berliner Underground- Lyriker . In der gratuliert Edo Reents dem Schriftsteller zum 90. Geburtstag. Außerdem ist die neue Ausgabe von- diesmal mit dem Schwerpunkt- online. Darin nimmt etwa Anne Stellenwerk In einem epischen Longread "Noch wach?" auseinander.Besprochen werden unter anderemundComicbiografie über, die als erste Filmregisseurin der Welt gilt ( taz ),"Vatermal" ( Zeit ),"Wie das Leben so spielt" ( FR ) understmals auf Deutsch veröffentlichtes Debüt "Die leeren Schränke" ().