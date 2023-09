Buch in der Debatte

Der Soziologenimmt in seinem zusammen mit Thomas Laux und Linus Westheuser veröffentlichten Buch "Triggerpunkte" " die vor allem vom Kollegenvertretene These auseinander, dass sich die Gesellschaft immer stärker polarisieren würde. Dafür hat er ordentlich empirische Forschung betrieben und das Ergebnis: "Bei vielen großen Fragen herrscht", erklärt er im Interview mit. Die oft diagnostiziertesei vor allem eine. "Gebildete Leute übersehen, wie viel sich in den letzten dreißig Jahren entwickelt hat. Eine! Sie übersehen außerdem, dass nicht alle Menschen in denselben politischen Kategorien denken wie sie selbst. In den oberen Schichten sind die Einstellungen zu Migration, Diversität und Klimakrise oft Teil eines politischen Portfolios, das den Parteiprogrammen entspricht. In den unteren Schichten dominiert. Das wird von Bildungseliten nicht gut verstanden." Die unteren Schichten sind insgesamt gesehen weder schwulen- noch ausländerfeindlich und auch, versichert Mau, aber ihre Angst vorist größer, was man bei Debatten zum Beispiel über neuevielleicht mitbedenken sollte: "Das liegt nicht nur an materiellen Nöten, sondern auch daran, dass die unteren Schichten sich beruflich oft in einembewegen. Wer wenig Kontrolle hat, erlebt gesellschaftlichen Wandel als weiteren Kontrollverlust."A propos: In einem-Artikel über die Frage, obder Baustoff der Zukunft sei (wohl eher nicht), ziitert Julian Staib auch die Bauingenieurin, die zum Thema Folgendes sagt: "In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der Tage, an denen wirklich geheizt werden müsse,. Die Tage aber, an denenwerden müssten, seien gestiegen. 'Wir haben mittlerweile eher ein Kühl- als ein Heizproblem.'"Der Amerikanergilt seit seinem Buch "Wie man Antirassist wird" als einer der wichtigsten Intellektuellen Amerikas, auch ein eigeneswurde ihm an der Boston University eingerichtet. Jenes "" steckt aber trotz Millionenspenden nun in, mehr als die Hälfte der Belegschaft wurde entlassen, meldet Jörg Wilmasena, der sich in derauf einen Artikel ausbezieht, der vor allem Kendi kritisiert: "Eigentlich sollte das neue Wissenschaftszentrum vor allem datengestützte Forschung zu ethnischer Ungleichheit produzieren. Doch die meisten Projekte wurden nie verwirklicht. Stattdessen stand offenbarder Arbeit. Kendis ehemaliger Mitarbeiter Phillipe Copeland sagte: 'Wenn etwas (Anmerkung: ein Projekt) nicht genug Einnahmen generierte, war es für das CAR nicht interessant.'"