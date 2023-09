Reliqiue des Hl. Erectus, 1978. Bild: Belvedere.

Le Concert, 1955. Bild: arthur.io/Annemarie Vandeput.

Im freut sich Katharina Rustler über die erste Soloausstellung, die der immerhin nun 80-jährigenim Wiener Belvedere zuteilwird. Empfindsamen Besuchern, die von derart feministischer Kunst verstört werden könnten, wird vorsichtshalber einemitgegeben: "Die Warnung gibt es ganz zu Recht, denn so manche Arbeiten von Bertlmann sind wahrlich keine leichte Kost. Die meisten aber sind mit herrlicher Ironie gespickt. Dass es vonnur so wimmelt, muss wohl nicht dazugesagt werden. So brachte die Künstlerin mit der Performance 'Die schwangere Braut mit dem Klingelbeutel', die sie 1978 in Düsseldorf aufführte, bereits einige ihrer zentralen Motive zusammen: Als schwangere Braut verkleidet fuhr sie in einem Rollstuhl umher und sammelte vom Publikum Spenden für dieein. Dieses Heiligenbild huldigte einem pompösen erigierten Penis. Der Klingelbeutel erinnerte an ein. Das Gesicht der Künstlerin verbarg sich hinter einer irritierenden Schnullermaske." Der patriarchalen katholischen Kirche setzt sie ihre eigenen Dogmen entgegen, "ihre Dreifaltigkeit lautete: Pornografie, Ironie, Utopie."Eine rund zweihundert Werke umfassende Retrospektive zum Werk des früh durch Suizid gestorbenenim Musée d'Art Moderne in Paris zeigt-Kritikerin Bettina Wohlfarthdessen "faszinierenden Kampf mit Farbe und Motiv", der sich durch die verschiedenen Werkphasen zieht. "Die Gemälde von 1946 und 1947 erscheinen mit ihren verästelten, pastosen Farbbalken wie dunkle Netze, in denen sich Licht und Farbe verfangen oder mitzu kämpfen scheinen. Bald darauf werden die Farbfelder größer, die Gemälde atmen wie abstrakte Landschaften. De Staël arbeitete vornehmlich mit Malmesser und Spachtel, schichtete Farben übereinander, sodass zwischen den Formen leuchtende Farbstrukturen sichtbar werden." Einzig das späte Schaffen kommt ihr zu kurz, sie vermisst das letzte Meisterwerk "Le Concert", denn damit "war Nicolas de Staël amseiner Malerei angekommen. Es hätte auch einwerden können."Im Städtischen Museum Braunschweig widmet sich die Retrospektive ". Stars ohne Glamour" nun endlich einer Fotografin, die nach ihrer Emigration aus Nazi-Deutschland in Hollywood späte Karriere gemacht hat, freut sich Bettina Maria Brosowsky in der. "Sie stellt ihre Protagonisten in die Natur oder einen Architekturkontext, lässt sie sich aus dem Fenster lehnen, mit Kind oder Hund interagieren, sie schaut ihnen zu Hause zu: beim Lesen, in der Küche oder gar dem Anziehen. Das war neu, warund holte selbst entrückte Starsherunter - sicherlich: gutes Marketing."Es regnet Preise:darf sich über den Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig freuen ().erhält den Kunstpreis des Energieunternehmens Gasag und der Berlinischen Galerie, nachdem die ursprüngliche Kandidatin Emilija Skarnulyte den Preis wegen der Verstrickungen der Energiebranche in den Ukrainekrieg abgelehnt hatte ( monopol ).