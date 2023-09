Szene aus Molières "Der Geizige" in Frankfurt. Foto: Thomas Aurin

Erfandwirklich zwischen 1925 und 1928 in der Spichernstraße 16 in Berlin-Wilmersdorf das? Der Literaturwissenschaftlerhat in der("Bilder und Zeiten") seine Zweifel. Immerhin gab es da auch noch: "Paquet veröffentlichte nach literarischen Texten und Reisereportagen zwei Stücke, die 1924 und 1926 in Inszenierungen von Erwin Piscator mit großem Erfolg an deram Bülowplatz, dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz, gezeigt wurden. In 'Fahnen' behandelte er einen mehrtägigenin Chicago im Jahr 1886 für die Absenkung der täglichen Arbeitszeit. 1904 hatte er die Weltausstellung im vierhundert Kilometer von Chicago entfernten St. Louis besucht, kannte also den modernen Kapitalismus aus eigener Anschauung. In 'Sturmflut' wiederum, das in St. Petersburg spielt, verarbeitete er Ereignisse der, die er kannte, weil er 1918 als Presseberichterstatter in Moskau gewesen war. ... Beide genannten Stücke lagen 1926 auch in Buchform vor und nahmen in Vorspanntexten die, was von Brecht und seinen Anhängern indes mit keinem Wort erwähnt wird."





Die slowenische Regisseurinhat am Schauspiel Frankfurt "Der Geizige" inszeniert. Irgend einen höheren Sinn konnte sie dem Stück nicht abgewinnen, da sind sich Martin Thomas Pesl ( nachtkritik ), Simon Strauß () und Judith von Sternburg ( FR ) einig. Aber während sich erstere einfach nur gründlich gelangweilt haben, versucht Sternburg der Sache doch noch etwas abzugewinnen - die zwei jungen Paare beispielsweise, die dem geizigen Harpagon eine Heirat abtrotzen wollen: Ihnen "gelingt es, vom Thema Geiz loszukommen und als eigentlichen Gruselkern des Stücks den Alptraum der Unfreiheit in einer patriarchalen, absolutistischen, wirtschaftlich abhängigen Struktur freizulegen".Besprochen werden außerdem die Uraufführung von"Choc! Die Süssigkeit der Götter" am Theater Biel-Solothurn ( nachtkritik ) und"Es kann doch nur noch besser werden" am Berliner Ensemble ( nachtkritik ).